НХЛ. «Оттава» в гостях у «Детройта», «Нэшвилл» против «Лос-Анджелеса», «Сан-Хосе» сыграет с «Анахаймом»

Теги результаты матчей Оттава Нэшвилл Детройт Анахайм Сан-Хосе Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

«Детройт» принимает «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Нэшвилл» дома играет с «Лос-Анджелесом», «Сан-Хосе» встречается с «Анахаймом».

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Детройт – Оттава 1:1 (2 период)
Дата проведения
1 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Спронг (Велено)
1:1 – 23 Кастелик (Келли, Бернар-Докер)

 

Нэшвилл – Лос-Анджелес 0:1 (перерыв)
Дата проведения
1 февраля, 03.30, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Грундстрем ()

 

Анахайм – Сан-Хосе
Дата проведения
1 февраля, 06.30, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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10 комментариев
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Ответ Кино Музыка
Вот же туры пошли, смотреть некого. Вся надежда на Минтюкова.
Так он же травмирован?
+3
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+3
Вот же туры пошли, смотреть некого. Вся надежда на Минтюкова.
+3
-2
+1
Смотреть вечно можно на три вещи: огонь, воду и на плюс в графе +/- у Тарасенко в Оттаве
+2
-1
+1
Кингз там живые хоть?) или они хотят просто нового тренера, а Блэйк упирается?
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Нэшвилл ✊
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Ответ keylargo
Топы в отпуске? Что за тупой календарь в этом сезоне...
Неделя перед Матчем всех звёзд. Всегда такой календарь. Неделя после него тоже будет разгрузочной
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