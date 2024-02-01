НХЛ. «Оттава» в гостях у «Детройта», «Нэшвилл» против «Лос-Анджелеса», «Сан-Хосе» сыграет с «Анахаймом»
«Детройт» принимает «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Нэшвилл» дома играет с «Лос-Анджелесом», «Сан-Хосе» встречается с «Анахаймом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- 1:0 – 8 Спронг (Велено)
- 1:1 – 23 Кастелик (Келли, Бернар-Докер)
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.30, «Bridgestone Arena»
- 0:1 – 8 Грундстрем ()
- Дата проведения
- 1 февраля, 06.30, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.