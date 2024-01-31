«Барса» выиграла в первом матче после заявления Хави об уходе. До этого было 2 поражения подряд

«Барса» выиграла в первом матче после заявления Хави об уходе в конце сезона.

Каталонский клуб обыграл «Осасуну» (1:0) в перенесенном матче 20-го тура .

объявил о решении уйти после поражения от «Вильярреала» (3:5) 27 января. К моменту заявления у «Барсы» было два поражения подряд.

Сине-гранатовые идут на 3-м месте в Ла Лиге, набрав 47 очков. Отставание от лидирующей «Жироны» – 8 очков. До «Реала», у которого матч в запасе, – 7 баллов.