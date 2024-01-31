«Барса» выиграла в первом матче после заявления Хави об уходе. До этого было 2 поражения подряд
«Барса» выиграла в первом матче после заявления Хави об уходе в конце сезона.
Каталонский клуб обыграл «Осасуну» (1:0) в перенесенном матче 20-го тура Ла Лиги.
Хави объявил о решении уйти после поражения от «Вильярреала» (3:5) 27 января. К моменту заявления у «Барсы» было два поражения подряд.
Сине-гранатовые идут на 3-м месте в Ла Лиге, набрав 47 очков. Отставание от лидирующей «Жироны» – 8 очков. До «Реала», у которого матч в запасе, – 7 баллов.
Роман что ли так расстроен ?)
Без иронии: а что, Вы считаете что стало лучше?
Просто интересно , кто как видит.
Гюндоган напротив не так бодр на своей трети и в центре, его движение перед чужой штрафной даёт дивиденды (даже с бревном на девятке), тогда как в опорке эти его манёвры непонятны в первую очередь игрокам Барсы, да и потерями в центре он грешил частенько в последнее время.
В целом прессинг и контрпрессинг были не чета тому разброду последних матчей, такое вот субъективное впечатление.
Ну конечно нужен профильный опорник, но в текущей ситуации это, вероятно, лучшее сочетание в центре.