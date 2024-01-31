«Барса» выиграла в первом матче после заявления Хави об уходе. До этого было 2 поражения подряд

Теги Барселона Осасуна Хави Ла Лига Футбол

«Барса» выиграла в первом матче после заявления Хави об уходе в конце сезона.

Каталонский клуб обыграл «Осасуну» (1:0) в перенесенном матче 20-го тура Ла Лиги.

Хави объявил о решении уйти после поражения от «Вильярреала» (3:5) 27 января. К моменту заявления у «Барсы» было два поражения подряд.

Сине-гранатовые идут на 3-м месте в Ла Лиге, набрав 47 очков. Отставание от лидирующей «Жироны» – 8 очков. До «Реала», у которого матч в запасе, – 7 баллов.

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это ж кто так озлоблен победой Барселоны, что в миг на любом комментарии появляется несколько минусов ?)
Роман что ли так расстроен ?)
+24
-10
+14
Каждый матч - травма, надеюсь к игре с Наполи хотя бы половина травмированных вернётся
+13
-8
+5
Победа это хорошо, но снова травма.
+1
0
+1
Ответ Кирилл
С игрой как были проблемы, так ничего и не поменялось. Еще и Ферран сломался так невовремя … А Роке красавчик: вышел, открылся и сразу же забил. Надеюсь, Хави все таки поверит в него и начнет выпускать в старте вместо Левы.
Так что изменится, если с прошлого матча прошло 4 дня?
+2
-1
+1
Ответ Ya_Mama
Надо было всего лишь догадаться Гюндогана с Педри местами поменять. Как обычно до Хави доходило на пару недель дольше, чем до всех остальных.
Вообще замена центра, очень сильно повлияла на игру
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Кирилл
Ну так и эти проблемы не только в матче с Вильярреалом появились, а еще давным давно. И как-то тренерский штаб не может уже долгое время изменить игру команды.
Хочу поглядеть на тех, кто сможет
0
0
0
Ответ Ya_Mama
Надо было всего лишь догадаться Гюндогана с Педри местами поменять. Как обычно до Хави доходило на пару недель дольше, чем до всех остальных.
Это не поможет против более крепких команд
+1
-1
0
Ответ Ya_Mama
Надо было всего лишь догадаться Гюндогана с Педри местами поменять. Как обычно до Хави доходило на пару недель дольше, чем до всех остальных.
Это уже, минимум, второй раз он их меняет позициями.
Без иронии: а что, Вы считаете что стало лучше?
Просто интересно , кто как видит.
0
0
0
Ответ Леван Мкртчян
Это уже, минимум, второй раз он их меняет позициями. Без иронии: а что, Вы считаете что стало лучше? Просто интересно , кто как видит.
Давно заметил, что Педри очень недурно собирает подборы, чем-то в этом компоненте очень напоминает Бускетса, жаль габариты не те (где-то помогает техника где-то выбор позиции), учитывая его текущую форму и скорость протаскивание мяча под тычками на чужой трети с риском рецидивов совсем не его профиль. Да и обострения из глубины получились классные.
Гюндоган напротив не так бодр на своей трети и в центре, его движение перед чужой штрафной даёт дивиденды (даже с бревном на девятке), тогда как в опорке эти его манёвры непонятны в первую очередь игрокам Барсы, да и потерями в центре он грешил частенько в последнее время.
В целом прессинг и контрпрессинг были не чета тому разброду последних матчей, такое вот субъективное впечатление.
0
0
0
Ответ usman703
Это не поможет против более крепких команд
Для всего остального есть мастеркард)) Жаль у Барсы с этим пока туго
Ну конечно нужен профильный опорник, но в текущей ситуации это, вероятно, лучшее сочетание в центре.
0
0
0
Ответ Руслан Ганбаров
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий