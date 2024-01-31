Глава WADA: «Адвокаты Валиевой подвели спортсменку, не сумев доказать источник субстанции. Они не предоставили ничего, что заслуживало бы доверия»

Теги допинг WADA CAS Оливье Ниггли Камила Валиева Фигурное катание

Глава WADA объяснил, почему Валиева получила максимальное наказание.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 

«У защищенных лиц есть некоторые права, которые недоступны для остальных, но я не думаю, что два года для них – максимальное наказание.

Есть возможности, которые, если хотите, делают жизнь защищенных лиц проще, в то время как взрослые в подобной ситуации должны объяснять нарушение. Эти возможности были использованы командой госпожи Валиевой.

История, которая была предоставлена суду – это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию.

В результате адвокаты Валиевой подвели спортсменку, не сумев доказать источник субстанции. Они не предоставили ничего, что заслуживало бы доверия.

Поэтому она получила максимальное наказание», – сказал Оливье Ниггли. 

5 версий, как допинг попал в организм Валиевой: подозревали пирожное, мороженое и даже собаку Леву

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281 комментарий
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Стакан и то логичнее чем пирожное выглядел
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Ответ Olya Ru
Как такое возможно, что защищать ребенка и честь спортсменов, честь страны и судьбу золотой медали, поставили каких то делитантов??????
Может быть, потому что на самом деле целью была совсем не защита Валиевой, а конвейера?) Отряд не заметил потери бойца, работаем дальше
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Это лучшая история за сегодня. Серьезно, это такой треш, что у них даже духу не хватило дождаться мотивационной части CAS.

По поводу адвокатов - нет, это не они такие безграмотные или тупые. Эти люди получили конкретное ТЗ выставить девочку совсем тяжелой на голову, а семью - неадекватами, кормящими топ-спортсмена штаба Тутберидзе - (штаба, в котором креветочное РПП - обычное явление в 18 лет) за считанные часы до отбора на олимпиаду пироженым. Все это было сделано для отвода всех подозрений от ФФКР и ТШТ. Они это ТЗ прекрасно выполнили, пока мама и Камила, доверившись снова одним и тем же господам, лихо снимались в роликах GJ, надеясь, видимо, на выговор от CAS и золотую медальку в коробочке.
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+40
Как такое возможно, что защищать ребенка и честь спортсменов, честь страны и судьбу золотой медали, поставили каких то делитантов??????
+40
-7
+33
офигеть!!!
это что такое??? да даже ВАДА офигивает от "защитничков"... а тренерскому штабу и федре было норм... я тащусь...
+35
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Жесть, а её вообще защищали? И кому-нибудь нужно было, чтоб защитили?
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+23
Десерт??? Т.е. Камила Валиева перед чемпионатом России сладко ела и угощалась десертами??? И это при том, что всем известно о жестоком спартанском режиме в ТШТ...
Мда, это действительно умышленный слив, ведь юристы вряд ли идиоты.
+19
-1
+18
Европейский суд два года молил предоставить им хоть какие-то доказательства, но наши стойко стояли на своём.Вопрос о золоте в командных соревнованиях прошу считать закрытым.
Валиеву очень жалко, эту жертву системы уже не спасти никакими баннерами. Ребенка просто оставили решать свои проблемы самостоятельно.
+17
-3
+14
Серьезно? То есть они без каких-либо фактов просто сказали: «пирожное приготовил дедушка, и там случайно оказался допинг, поверьте в это», и все? И не надо сейчас писать про помады, поцелуи и т.п Я не оправдываю допинг западных спортсменов, вот только у них версии были с хоть какими-то доказательствами, они умело выходили из ситуации и знали, как себя прикрыть. Тем более, если мы все так кричим про происки запада и предвзятость (я считаю, что 4 года это много, да, и не факт, что несовершеннолетнему спортсмену из другой страны дали бы столько же), то почему бы за 2 года хотя бы не попытаться придумать адекватную версию? Сделать все возможные и невозможное? Хоть какие-то доказательства? А то получается одна версия лучше другой, главный тренер вообще как будто не в курсе версий, и кто там защищает ее лучшую спортсменку, оды все поем, но по факту нифига не делаем. И вот как тут поверить в происки запада? Сами все прохлопали, начиная с задержанной пробы и заканчивая защитой. Ну либо специально слили Валиеву
+15
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+14
Ответ Ваша Фантазия
Серьезно? То есть они без каких-либо фактов просто сказали: «пирожное приготовил дедушка, и там случайно оказался допинг, поверьте в это», и все? И не надо сейчас писать про помады, поцелуи и т.п Я не оправдываю допинг западных спортсменов, вот только у них версии были с хоть какими-то доказательствами, они умело выходили из ситуации и знали, как себя прикрыть. Тем более, если мы все так кричим про происки запада и предвзятость (я считаю, что 4 года это много, да, и не факт, что несовершеннолетнему спортсмену из другой страны дали бы столько же), то почему бы за 2 года хотя бы не попытаться придумать адекватную версию? Сделать все возможные и невозможное? Хоть какие-то доказательства? А то получается одна версия лучше другой, главный тренер вообще как будто не в курсе версий, и кто там защищает ее лучшую спортсменку, оды все поем, но по факту нифига не делаем. И вот как тут поверить в происки запада? Сами все прохлопали, начиная с задержанной пробы и заканчивая защитой. Ну либо специально слили Валиеву
Поэтому западные юристы и получают такие деньги. Они смогут взять совершенно дебильную ничтожную убогую фантастическую версию и сделают так, что она будет хоть немного, но выглядеть реалистично в контексте построенной линии защиты. Где надо еще надавят на жалость и прочую чепуху. Что и надо будет всем этим CASам. 5 минут позора и ты получишь за применение стероидов меньше года.
Наши тут ничего не смогли сделать, раз за таблетку этой фигни она получила 4 года.
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версия про дедушкин маффин (почему нет?) конечно прелестная, но все-таки не верится, что именно поэтому такой зверский срок
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Триметазидин это аналог мельдония! А по нему, помнится, Этери в старом интервью сокрушалась.
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Вот о чем я и писала ранее: версия с пирожным изначально звучала как полнейший бред, она Камилу и погубила. Как можно было заявлять такой бред и даже не иметь достойных аргументов? Понятное дело, что никто в это не поверил, уверена, что юристы достаточно заработали на этом деле, но по сути даже если бы Камилу вообще никто не защищал и она бы признала вину вердикт был бы совершенно таким же, вот, что грустно
Если даже ВАДА в шоке с великих защитников, которых Камиле подогнала наша федра небось, то там ясно, что шансов выиграть с такими «аргументами» просто не было
+13
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Кто нашёл и оплатил эту защиту?
Просто более нелепой ситуации и представить сложно. Такое ощущение, что её защищали идиоты.
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Ответ Crocs
Стакан и то логичнее чем пирожное выглядел
с такими версиями надеядись на золото
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0
+9
Глава WADA просто наивный и думает, что защищали Валиеву, но на самом деле Валиева в этом деле была козёл отпущения, на которого все в итоге и свалили, сама виновата. Защищали интересы пенсионеров из федры и тренера всея Руси и таки защитили, вышли все в белом. Так что команда юристов с задачей справились.
p.s. интересно, а дед Валиевой хоть пироженки умеет печь?
+15
-6
+9
Ответ KristinaL
Думаете нашли что-то ещё?
думаю, предыдущий анамнез не сыграл в пользу российской спортсменки. российский спорт не в первый раз мощно облажался по допингу
+10
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+9
Всё таки пироженка, путриоты несколько дней проклинающие запад выскажутся?
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+9
Ответ imaxim
Может быть, потому что на самом деле целью была совсем не защита Валиевой, а конвейера?) Отряд не заметил потери бойца, работаем дальше
Все хвалебные оды и деньги, которые сыпятся на космос заточены только под то, чтобы Камила не высовывалась и не начиналось очередное расследование. Девочку жалко, но она вся в шелках. А вот команде золото уже никто не вернёт. Как и Саше с Аней участие в команднике.
+10
-2
+8
Мне кажется за версию со стаканом дали бы меньше, она ито получше звучит. Но юристы решили закопать Камилу по полной
+9
-1
+8
Ответ виктория сафарова
Версия идиотская. Уж если решили валить на деда, то можно было же сказать, что деду трудно глотать капсулу с препаратом, поэтому он высыпал из нее порошок в стакан и растворял в воде. Конечно, он потом тщательно мыл использованную посуду, но одним декабрьским утром что то пошло не так. Например, дед выпил свое лекарство, но стакан помыть не успел, потому что отвлекся на телефонный звонок или на звонок в домофон или извините резко приспичило по-большому и побежал в сортир... В общем, пока дед сидел на унитазе, внучка проснулась и в недобрый час пошла на кухню попить водички... И как назло взяла тот самый непомытый стакан...
А у вас неплохо получается, не думали спортивным адвокатом пойти работать? Вы бы явно лучше справились.
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Почему-то верится в то,что любые причины были бы восприняты как недостаточные и не заслуживающие доверия.
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Ну что, и дальше будем обвинять ужасный запад в русофобии и желании растоптать ребенка? Или, может, стоило хоть малую часть тех денег, что вложили в безумную кампанию с плакатами и флешмобами, потратить на нормальных адвокатов?
+8
0
+8
Допустим, Валиева бы сдала своего командира.
Что бы ее ждало, учитывая блат менеджерши?
Карьера всё, и в шоу никто не позовет, светская жизнь окончена.
Волчий билет бы выписали везде, только уборщицей работать.

Зато сейчас: денег отсыпали, призовые никто не отбирает, образ страдалицы угнетаемой злым западом раскручен, плакатики вешают то там, то тут про золотой космос.
Ессно, она решила продаться.
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+8
Ответ Den3Lo
Я не знаю ни одного деда, который сам печет пирожки. Даже не слышал о таком....а что иностранцы подумали вообще загадка. версия конечно так себе..
я пеку. Могу, даже без рецепта, по-памяти собрать Прагу, Наполеон, Захер. Сделать эклер, картошку или профитроли вообще как два пальца. Вы дедушек не обижайте. Похоже вы еще много в этой жизни не знаете.)))
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забавно
вада видит виновных где угодно
только не в своей епархии:
кто ответит за умышленную задержку результатов пробы валиевой, аккурат после командных соревнований?!
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+7
Пока наши клянут англосаксов-ВАДА популярно объяснила нашим горе чинушам-кто подставил Ками на процессе...
В общем, в полной проф непригодности в том к чему прикоснуться чинуши ОКР, ФФКР-я и не сомневался, и в их псевдо юристах-подставивших девочку своим бездействием на процессе....
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Ответ 4AIKA
А может кто нибудь разъяснить, почему они в свое время могли отказаться от вскрытия пробы Б? Мне кажется, могу ошибаться, что отказом они уже как бы согласились с наличием TMZ в пробе, и я думала что на это у них было объяснение Причем логическое и последовательное А не прыжки от деда к собаке, от стакана до пирожного Получается что тянули -тянули-да вытянуть не смогли Дед за Леву, лева за стакан, стакан за пирожное Вот и сказке конец
Потому что не отрицают, что вещество было. Они не знают как оно попало.
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нужно было прежде, чем на дедушку валить, посоветоваться с опытными людьми, например с Винер. Она сразу придумала версию, что Кабаева и Чащина купили на рынке банку с БАД, а там БАД оказался некачественный с фуросемидом и на пресс-конференции, и на ток-шоу Винер трясла пустой банкой. Было неубедительно, зато смешно, и дали только год дисквалификации.
+6
0
+6
Другое дело западные допингисты. Там и доказательства убедительные, и страны ни с кем не воюют. 😄
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+6
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