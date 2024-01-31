Глава WADA: «Адвокаты Валиевой подвели спортсменку, не сумев доказать источник субстанции. Они не предоставили ничего, что заслуживало бы доверия»

Глава WADA объяснил, почему Валиева получила максимальное наказание.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«У защищенных лиц есть некоторые права, которые недоступны для остальных, но я не думаю, что два года для них – максимальное наказание.

Есть возможности, которые, если хотите, делают жизнь защищенных лиц проще, в то время как взрослые в подобной ситуации должны объяснять нарушение. Эти возможности были использованы командой госпожи Валиевой.

История, которая была предоставлена суду – это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию.

В результате адвокаты подвели спортсменку, не сумев доказать источник субстанции. Они не предоставили ничего, что заслуживало бы доверия.

Поэтому она получила максимальное наказание», – сказал Оливье Ниггли.

5 версий, как допинг попал в организм Валиевой: подозревали пирожное, мороженое и даже собаку Леву