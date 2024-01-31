Глава WADA: «Адвокаты Валиевой подвели спортсменку, не сумев доказать источник субстанции. Они не предоставили ничего, что заслуживало бы доверия»
Глава WADA объяснил, почему Валиева получила максимальное наказание.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
«У защищенных лиц есть некоторые права, которые недоступны для остальных, но я не думаю, что два года для них – максимальное наказание.
Есть возможности, которые, если хотите, делают жизнь защищенных лиц проще, в то время как взрослые в подобной ситуации должны объяснять нарушение. Эти возможности были использованы командой госпожи Валиевой.
История, которая была предоставлена суду – это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию.
В результате адвокаты Валиевой подвели спортсменку, не сумев доказать источник субстанции. Они не предоставили ничего, что заслуживало бы доверия.
Поэтому она получила максимальное наказание», – сказал Оливье Ниггли.
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По поводу адвокатов - нет, это не они такие безграмотные или тупые. Эти люди получили конкретное ТЗ выставить девочку совсем тяжелой на голову, а семью - неадекватами, кормящими топ-спортсмена штаба Тутберидзе - (штаба, в котором креветочное РПП - обычное явление в 18 лет) за считанные часы до отбора на олимпиаду пироженым. Все это было сделано для отвода всех подозрений от ФФКР и ТШТ. Они это ТЗ прекрасно выполнили, пока мама и Камила, доверившись снова одним и тем же господам, лихо снимались в роликах GJ, надеясь, видимо, на выговор от CAS и золотую медальку в коробочке.
это что такое??? да даже ВАДА офигивает от "защитничков"... а тренерскому штабу и федре было норм... я тащусь...
Мда, это действительно умышленный слив, ведь юристы вряд ли идиоты.
Валиеву очень жалко, эту жертву системы уже не спасти никакими баннерами. Ребенка просто оставили решать свои проблемы самостоятельно.
Наши тут ничего не смогли сделать, раз за таблетку этой фигни она получила 4 года.
Если даже ВАДА в шоке с великих защитников, которых Камиле подогнала наша федра небось, то там ясно, что шансов выиграть с такими «аргументами» просто не было
Просто более нелепой ситуации и представить сложно. Такое ощущение, что её защищали идиоты.
p.s. интересно, а дед Валиевой хоть пироженки умеет печь?
Что бы ее ждало, учитывая блат менеджерши?
Карьера всё, и в шоу никто не позовет, светская жизнь окончена.
Волчий билет бы выписали везде, только уборщицей работать.
Зато сейчас: денег отсыпали, призовые никто не отбирает, образ страдалицы угнетаемой злым западом раскручен, плакатики вешают то там, то тут про золотой космос.
Ессно, она решила продаться.
вада видит виновных где угодно
только не в своей епархии:
кто ответит за умышленную задержку результатов пробы валиевой, аккурат после командных соревнований?!
В общем, в полной проф непригодности в том к чему прикоснуться чинуши ОКР, ФФКР-я и не сомневался, и в их псевдо юристах-подставивших девочку своим бездействием на процессе....