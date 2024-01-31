Роналду не сыграет против «Интера» Месси из-за травмы. Тренер «Аль-Насра» подтвердил

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси травмы товарищеские матчи (клубы) высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Луиш Каштру Интер Майами Здоровье Футбол

Криштиану Роналду не сыграет против «Интер Майами» Лионеля Месси.

Об этом сообщил главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру.

«Аль-Наср» встретится с «Интер Майами» в товарищеском матче 1 февраля. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что португалец получил травму икроножной мышцы.

«Мы не увидим [игры Месси против Роналду]. Криштиану находится на завершающей стадии восстановления, чтобы вернуться в общую группу.

Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней он сможет начать работу с командой. Он не сыграет в этом матче», – сказал Каштру.

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83 комментария
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я думаю всё ради Роналду и Месси хотели посмотреть матч сейчас многим уже не интересно, можно же было подождать...
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Ответ porosenochek
А кто-же пенальти у Насра будет бить?
Месси дадут пробить.
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Столько пиарили матч, в итоге будет рядовой товарняк. Особенно попали фанаты с билетами.
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Ну и зачем тогда это все?(
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+10
Ответ Отец Абду
Жалко фанатов Роналду, которые ждали этот матч, как финал ЧМ:)
У них это был вопрос жизни и смерти)
Эта нелепая фан база почему то обычную товарку считала финалом дебатов о гоат.
Когда как весь мир эти дебаты завершил 18.12.2022.
+29
-21
+8
Тогда кому сперся этот матч вообще? 🤦‍♂️🤦‍♂️
+10
-6
+4
Так а почему не перенести матч? Ясно ведь, что клубы эти никому не интересны, все раскупали билеты, чтобы посмотреть на противостояние Месси и Роналду. Сочувствую болельщикам.
+8
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+4
Жалко фанатов Роналду, которые ждали этот матч, как финал ЧМ:)
+22
-18
+4
Ответ Zenit2013
Ага, мы помним последнюю официальную игру Юве с Барсой)))
Два пенальти? 😂😂
+5
-1
+4
Если бы было наоборот - Месси получил травму, а Криш бы играл, то Артёмка и некоторые школьники наверняка бы написали о том, что Месси "испугался" и т.д.
Хорошо, что никто из поклонников Лео (а это практически все адекватные люди) не подозревает Криша в симуляции.
+9
-6
+3
Но если будет пендель, то возможны варианты)
+3
0
+3
За. сал перед чемпионом мира так и скажи))
+5
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+2
Сразу после матча восстановится.
+3
-1
+2
Вот это подстава. Один коллега сейчас в самолёте или на пересадках - решил рвануть на игру, потому что очень хотел посмотреть на легенд в живую друг против друга. Сколько бабла потратил ужас, каким же будет несчастным человеком когда прилетит в Эр-Рияд и зайдёт в интернет...
+3
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Хахахаха
Классик)
Роналду очень испуган
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+2
Ответ Artem Piatkov
Последние 2 матча Роналду против Месси: Барселона - Юве 0:3 (дубль Роналду) Аль-Наср - ПСЖ 4:5 (дубль Роналду) По голам счёт 4:1
Ахахах. Ты ещё Классико вспомни. Или сколько там раз Рон что-то мог
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Ответ bel01
Если бы было наоборот - Месси получил травму, а Криш бы играл, то Артёмка и некоторые школьники наверняка бы написали о том, что Месси "испугался" и т.д. Хорошо, что никто из поклонников Лео (а это практически все адекватные люди) не подозревает Криша в симуляции.
А сейчас про эту гипотезу вместо школьников написал ты. Никакой разницы по сути.
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Ответ englishman in new york
Вечно второй и тут слился
Тебя не приглашали на сколько я понимаю)))
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Ответ gPk
Да сливаться с травмами это еще нормально.Он сливался с предсезонки прикрываясь смертью ребенка и в это же время выкладывал пафосные фоточки из зала в инстаграм
А я всегда знал, что фанатки аргентинца - люди с 47 хромосомами. Ты - яркое тому подтверждение.
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Ответ fantast1c
Вот это подстава. Один коллега сейчас в самолёте или на пересадках - решил рвануть на игру, потому что очень хотел посмотреть на легенд в живую друг против друга. Сколько бабла потратил ужас, каким же будет несчастным человеком когда прилетит в Эр-Рияд и зайдёт в интернет...
Не фиг дурью маяться
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Ответ Domian
У них это был вопрос жизни и смерти) Эта нелепая фан база почему то обычную товарку считала финалом дебатов о гоат. Когда как весь мир эти дебаты завершил 18.12.2022.
Немного нескромно считать себя всем миром)
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Ответ gPk
Тоже помню..Круто тогда Роналду с прекрасной физической силой и прессом нырял по штрафной)
Ну... Не обморок Месси после удара кулаком в голову от вратаря, но унизил барсу шикарно
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До встречи в следующем году...
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Жалко маркетологов и раскошелившихся на билеты фанов. Жёстко их обломали
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Ответ Domian
Противосстояния?😂 Противосстояние закончилось в декабре 2022.
Дату напомни, пожалуйста. Не могу вспомнить))
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Ответ Маноло Санчис
Представляю лица тех, кто купил билеты на матч ради этого противостояния))
Противосстояния?😂
Противосстояние закончилось в декабре 2022.
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А я вам это говорил =)
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Ответ englishman in new york
Вечно второй и тут слился
Как же второй, если лучший бомбардир и ассистент Лиги Чемпионов?
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
На каком там месте Интер Майами с месе?
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Ответ Кефтеме
Напомни сколько у Рона голов в ПО?
ЛЧ? Не помню точно, но здесь он забил больше, чем трое следующих в рейтинге после него, вместе взятые.
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