Тикнизян почти в «Зените», «Спартак» подпишет костариканца, Рублев послал фаната и вылетел с AO, «Челси» в финале Кубка лиги, разборки из-за «Динамо» и другие новости

1. «Зенит» близок к подписанию Тикнизяна – по данным Ивана Карпова, за защитника «Локо» заплатят 8 миллионов евро. В Питере Наиру дают 5-летний контракт с зарплатой 1,2 млн евро в год. В «Локомотиве» подтвердили факт переговоров, но окончательная договоренность о трансфере еще не достигнута.

2. Свой топ-трансфер готовит и «Спартак»: из «Твенте» ждут нападающего Манфреда Угальде. Красно-белые предлагают 10+ млн евро, а зарплата костариканца составит порядка 2 млн евро в год.

3. Андрей Рублев вылетел с Australian Open, уступив Яннику Синнеру в четвертьфинале. Российский теннисист проиграл все 10 четвертьфиналов на «Больших шлемах». В концовке матча Андрей на эмоциях ответил на крик зрителя: «Иди в жопу, #####, пожалуйста». Новак Джокович пробился в 1/2 финала.

Арина Соболенко также сыграет в полуфинале (шестой раз подряд на ТБШ) после победы над Барборой Крейчиковой, Коко Гауфф за 3 часа одолела Марту Костюк.

4. «Челси» пробился в финал Кубка лиги, отгрузив шесть голов «Мидлсбро»! Соперником «синих» станет победитель пары «Ливерпуль» – «Фулхэм».

5. Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом» из-за встречи словацкого клуба с московским «Динамо». «Слован» накануне уступил бело-голубым в товарищеском матче – 1:2.

6. 12-летняя фигуристка Елена Костылева исполнила каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов на тренировке.

7. НХЛ. «Тампа» обыграла «Филадельфию» (6:3), Кучеров набрал 4 (3+1) очка и вернул лидерство в гонке бомбардиров, первым в сезоне достигнув отметки 80 баллов. «Вашингтон» проиграл «Миннесоте» (3:5), Овечкин остался без голов в 7-й игре подряд. «Вегас» победил «Айлендерс» (3:2), Барбашев набрал 1+1. Все результаты дня – здесь.

8. Опубликованы еще две слитые записи переговоров судей матча «Реал» – «Альмерия». Испанская федерация из-за утечки материалов ВАР обратилась в Гражданскую гвардию.

9. НБА. «Денвер» обыграл «Индиану» на выезде, «Новый Орлеан» набрал 153 очка в победном матче с «Ютой» и другие результаты.

10. «Милуоки» уволил главного тренера Эдриана Гриффина. Команду может возглавить Док Риверс.

11. Пропустивший Кубок Гагарина в прошлом году «Спартак» в этом сезоне досрочно гарантировал себе выход в плей-офф, обыграв «Динамо» (6:3) – покер на счету Цыплакова. «Авангард» тоже забросил шесть шайб – «Северстали».

12. Из-за травмы Роналду «Аль-Наср» перенес матчи в Китае – в том числе с «Шанхаем» Слуцкого. Криштиану расстроился, но обещал вернуться, а разгневанные китайские фанаты ворвались в отель клуба из Саудовской Аравии.

13. Жена Макрона спросила, почему Ито из «Реймса» не вызывают в сборную Франции – ответ Дешама убил.

14. «Формула-1» объявила о договоренности на проведение Гран-при в Мадриде с 2026 года.

14. Чемпионов России по легкой атлетике Макаренко и Елфимова выгнали со сборов в Новогорске из-за непосещения утренних построений.

Цитаты дня

Жоан Лапорта: «Нельзя портить турнир решениями, что были на «Бернабеу». «Барсу» беспокоит увиденное. Если так и продолжится, нам будет трудно достичь целей»

Гути о словах Лапорты про матч «Реала»: «О позоре говорит человек, который лично выписывал чеки Негрейре в качестве президента «Барсы». Ему стоило промолчать»

Путин о знакомстве с Пеле: «Очень добрый, приятный человек был. И к России очень хорошо относился»

Экс-футболистка Булло ответила Роналду: «Почему он атакует Лигу 1, а не другие? Потому что Месси играл здесь? Он не знает эту лигу, у него большое эго»

Андрей Канчельскис: «Футбол в глубинке умер – в 2018-м 11 команд закрылось. Популисты расскажут, как все хорошо, а кого-то это устраивает»

Вяльбе об отношении МОК к Израилю: «Двойные стандарты, они все двуличные. Как Дядя Сэм скажет, так и будет»