«Почему Роналду атакует Лигу 1, а не другие? Потому что Месси играл здесь? Он не знает эту лигу, у него большое эго». Экс-футболистка Булло о словах Криштиану

Экс-футболистка Лор Булло не согласна с высказыванием Криштиану Роналду о Лиге 1.

Ранее португалец заявил, что чемпионат Саудовской Аравии превосходит Лигу 1: «Во Франции 2-3 хорошие команды, у нас конкуренция выше».

« очень удивили его слова. Почему он атакует Лигу 1? Потому что здесь играл ? Мне интересно, почему он упомянул Лигу 1, а не другие лиги. Мне кажется, он не вправе такое говорить. Он играл во многих других лигах, кроме этой, поэтому я думаю, что это несколько неубедительно. Эта лига не из тех, что он знает лучше всего.

Честно говоря, если посмотреть матчи саудовской лиги, не думаю, что [такое сравнение] верно. Я думаю, он сказал это из гордости. У него большое эго. Это не мешает мне искренне любить , но подобные заявления мне совсем не нравятся», – сказала бывшая футболистка «ПСЖ» и сборной Франции в эфире Canal+.

Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили