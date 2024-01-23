«Почему Роналду атакует Лигу 1, а не другие? Потому что Месси играл здесь? Он не знает эту лигу, у него большое эго». Экс-футболистка Булло о словах Криштиану
Экс-футболистка Лор Булло не согласна с высказыванием Криштиану Роналду о Лиге 1.
Ранее португалец заявил, что чемпионат Саудовской Аравии превосходит Лигу 1: «Во Франции 2-3 хорошие команды, у нас конкуренция выше».
«Меня очень удивили его слова. Почему он атакует Лигу 1? Потому что здесь играл Лионель Месси? Мне интересно, почему он упомянул Лигу 1, а не другие лиги. Мне кажется, он не вправе такое говорить. Он играл во многих других лигах, кроме этой, поэтому я думаю, что это несколько неубедительно. Эта лига не из тех, что он знает лучше всего.
Честно говоря, если посмотреть матчи саудовской лиги, не думаю, что [такое сравнение] верно. Я думаю, он сказал это из гордости. У него большое эго. Это не мешает мне искренне любить Криштиану Роналду, но подобные заявления мне совсем не нравятся», – сказала бывшая футболистка «ПСЖ» и сборной Франции в эфире Canal+.
Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили
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Догадался Штирлиц 😀
Вообще, если бы Криш сравнил свою лигу с Бельгией или Турцией, то вот тут точно можно было бы подискутировать. Ну, а если бы он и тут в голове держал Месси, то нужно было бы сравнивать с МЛС (и это тоже очень близко)... но сказать, что его лига догнала мессианскую - это расписаться в том, что до этого она отставала...а так нельзя)
Так что да, скорее дело не в Месси, может хочет сам себя убедить что он ещё играет на высочайшем уровне... что его голы равны голам Кейна в Бундеслиге или Добвика в Ла Лиге.
Если какие то дураки делают вид, что не знают причину, это их проблема.
Роналду же надо бы уже повзрослеть, у него тоже большая карьера, не надо никому завидовать.
Это выглядит комично, кто то должен ему об этом сказать
Лига1 и Месси от этого ничего не теряют, это же ясно.
Не надо давать повода, чтоб люди понимающе улыбались такой ревности.
Уже не ребенок.
Большинство этих аккаунтов созданы что бы клеветать на Месси.
Вот вам и ответ, почему он упомянул Лигу 1.
Комплексы к Лео делают его несчастным.
Тем временем сам Месси даже не заботится о том, что есть такой футболист как роналду.
Фан аккаунт занимается только тем, что поливает помоями Лео Месси.
Партнерство этого фан аккаунта с официальными соц.сетями роналду доказано)
Но не помню что бы он сравнивал этот полулюбительский чемпионат с лигой из Европы.
И когда роналду пытается весь этот балаган сравнивать с лигами в Европе, это даже обсуждать смешно.
Роналду пора принять тот факт, что он играет и забивает в богом забытом месте и смириться с ролью ярморочника, а не сравнивать свои голы с Холандом.
Об этом догадались даже фанаты, которые дразнят его кричалками "Месси" на всех стадионах))