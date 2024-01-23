«Почему Роналду атакует Лигу 1, а не другие? Потому что Месси играл здесь? Он не знает эту лигу, у него большое эго». Экс-футболистка Булло о словах Криштиану

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд сборная Франции жен Лор Булло Футбол

Экс-футболистка Лор Булло не согласна с высказыванием Криштиану Роналду о Лиге 1.

Ранее португалец заявил, что чемпионат Саудовской Аравии превосходит Лигу 1: «Во Франции 2-3 хорошие команды, у нас конкуренция выше».

«Меня очень удивили его слова. Почему он атакует Лигу 1? Потому что здесь играл Лионель Месси? Мне интересно, почему он упомянул Лигу 1, а не другие лиги. Мне кажется, он не вправе такое говорить. Он играл во многих других лигах, кроме этой, поэтому я думаю, что это несколько неубедительно. Эта лига не из тех, что он знает лучше всего.

Честно говоря, если посмотреть матчи саудовской лиги, не думаю, что [такое сравнение] верно. Я думаю, он сказал это из гордости. У него большое эго. Это не мешает мне искренне любить Криштиану Роналду, но подобные заявления мне совсем не нравятся», – сказала бывшая футболистка «ПСЖ» и сборной Франции в эфире Canal+.

Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили

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53 комментария
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Ответ ОттоДракула
Потому что Лига 1 самый слабый чемпионат из топов. И он ближе не к топам, а к Португалии и Нидерландам. Именно поэтому он упомянул Лигу 1, а не АПЛ или Ла Лигу.
Но есть нюанс, саудиты даже от Португалии с Нидерландами далеки
+60
-5
+55
Потому,что у него комплекс Месси и бомбит от индивидуальных наград Месси.Лига 1 одна из самых силовых и жестких лиг,я не думаю, что сам Роналду преуспел бы там в данный момент времени.
+41
-24
+17
Потому что Лига 1 самый слабый чемпионат из топов. И он ближе не к топам, а к Португалии и Нидерландам. Именно поэтому он упомянул Лигу 1, а не АПЛ или Ла Лигу.
+42
-29
+13
Потому что здесь играл Лионель Месси?
-----------
Догадался Штирлиц 😀
+12
-3
+9
Ответ ОттоДракула
Потому что Лига 1 самый слабый чемпионат из топов. И он ближе не к топам, а к Португалии и Нидерландам. Именно поэтому он упомянул Лигу 1, а не АПЛ или Ла Лигу.
Я уверен что Роналду сейчас не разрывал бы даже РПЛ.
+19
-10
+9
Ответ ОттоДракула
Потому что Лига 1 самый слабый чемпионат из топов. И он ближе не к топам, а к Португалии и Нидерландам. Именно поэтому он упомянул Лигу 1, а не АПЛ или Ла Лигу.
Ну а почему эта самая слабая лига в лице Лиона это недоразумение ( роналду) из ЛЧ выкидывало дважды в 1/8?
+9
-3
+6
Чему удивляться то - 38 летний фрукт с комплексами ребенка.
+16
-12
+4
Потому что при упоминании АПЛ его даже сами арабы засмеют
+8
-4
+4
Потому что, он хоть и преувеличивает (говоря о равенстве саудовской лиги и Лиги 1), но старается быть адекватным и называет слабейшую лигу из ТОП-5.

Вообще, если бы Криш сравнил свою лигу с Бельгией или Турцией, то вот тут точно можно было бы подискутировать. Ну, а если бы он и тут в голове держал Месси, то нужно было бы сравнивать с МЛС (и это тоже очень близко)... но сказать, что его лига догнала мессианскую - это расписаться в том, что до этого она отставала...а так нельзя)
+3
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+3
Ответ Spartakus1984
Потому,что у него комплекс Месси и бомбит от индивидуальных наград Месси.Лига 1 одна из самых силовых и жестких лиг,я не думаю, что сам Роналду преуспел бы там в данный момент времени.
Клубы Лиги 1 почти не участвуют в решающих стадиях Еврокубков, даже ЛК взять не могут, а до ЛЧ и ЛЕ там вообще как до луны, те же португальские и нидерландские команды чаще в финалах играют значительно. То что там костоломов полно ни о чём не говорит, тогда и Чемпионшип, и Шотландская лига (представитель которой, кстати, играл в финале Еврокубка совсем не давно в отличие от Франции) тоже топовые)
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Ответ Михо
Видимо потому что из топ 5 лиг Европы Франция на 5 месте) следующая будет Италия
Италия 3 я, уже достаточно долгое время года 2-3. И да, про Италию он тоже высказывался не совсем лестно.
+3
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+2
Ответ ОттоДракула
Потому что Лига 1 самый слабый чемпионат из топов. И он ближе не к топам, а к Португалии и Нидерландам. Именно поэтому он упомянул Лигу 1, а не АПЛ или Ла Лигу.
Он однажды упомянул и другие лиги, очень часто говорит что саудовская лига скоро войдет в топ 3 лиг мира, и что европейские лиги сильно упали, кроме АПЛ.
Так что да, скорее дело не в Месси, может хочет сам себя убедить что он ещё играет на высочайшем уровне... что его голы равны голам Кейна в Бундеслиге или Добвика в Ла Лиге.
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Ответ 2vdhrvmmzf
Но есть нюанс, саудиты даже от Португалии с Нидерландами далеки
И возможно и от Австрии с Грецией
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Базель, Фейеноорд, Брага, Вест Хэм, Галатасарай, Шахтёр, ПСВ - неполный список команд, от которых франуцзские клубы вылетали в еврокубках за последние два сезона. Не думаю, что Роналду так уж не прав))
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Ответ Spartakus1984
Я уверен что Роналду сейчас не разрывал бы даже РПЛ.
Почему Мадком заглох?
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Ответ Alex Rhea
Клубы Лиги 1 почти не участвуют в решающих стадиях Еврокубков, даже ЛК взять не могут, а до ЛЧ и ЛЕ там вообще как до луны, те же португальские и нидерландские команды чаще в финалах играют значительно. То что там костоломов полно ни о чём не говорит, тогда и Чемпионшип, и Шотландская лига (представитель которой, кстати, играл в финале Еврокубка совсем не давно в отличие от Франции) тоже топовые)
Зато клубы лиги 1 занимаются выкидыванием кринжа из ЛЧ на ранней стадии, как Лион🤣
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Роналду 3 года в Италии отыграл, но Серия А так и осталась 4-й лигой УЕФА. А после его ухода даже поднялась на 3-е место. А в СА всего год отыграл и думает, что саудовская лига стала лучше Лиги 1. Очевидно, что это бред.
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Всем ясно, почему он атакует Лигу1.

Если какие то дураки делают вид, что не знают причину, это их проблема.

Роналду же надо бы уже повзрослеть, у него тоже большая карьера, не надо никому завидовать.
Это выглядит комично, кто то должен ему об этом сказать

Лига1 и Месси от этого ничего не теряют, это же ясно.
Не надо давать повода, чтоб люди понимающе улыбались такой ревности.
Уже не ребенок.
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Ответ AmanEsen
Лол и тут Месси приплели, совсем крыша поехала я смотрю. Лига 1 очевидно самый слабый чемпионат из топ 5 лиг, хотя она кажись уже даже и не входит туда. Она всегда была первой мишенью в таких разговорах, помню РФПЛ тоже пытались сравнить не с бундеслигой или серии А, а именно с лигой 1.
Но это не помешало Лиону выкинуть недоразумение в 1/8 ЛЧ, причем дважды.
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Там вон мировые сми новость печатают, что роналду оплачивает публикации в своих фан аккаунтах и многие из них ведут люди из его маркетинговой компании)
Большинство этих аккаунтов созданы что бы клеветать на Месси.
Вот вам и ответ, почему он упомянул Лигу 1.
Комплексы к Лео делают его несчастным.
Тем временем сам Месси даже не заботится о том, что есть такой футболист как роналду.
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Ответ Роналду в инстаграме: "А ты играла в Лиге 1 (муж)?" 😂😂😂
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все верно говорит
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Ответ Domian
Там вон мировые сми новость печатают, что роналду оплачивает публикации в своих фан аккаунтах и многие из них ведут люди из его маркетинговой компании) Большинство этих аккаунтов созданы что бы клеветать на Месси. Вот вам и ответ, почему он упомянул Лигу 1. Комплексы к Лео делают его несчастным. Тем временем сам Месси даже не заботится о том, что есть такой футболист как роналду.
Давно известно официально, что этот Португалец7 имеет личное пиар-агентство.
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Ответ Игорь Климов
Давно известно официально, что этот Португалец7 имеет личное пиар-агентство.
Сегодня сми конкретно назвали фан аккаунт португальца в твиттере и фейсбуке, который ведет либо он сам, либо кто то из его людей.
Фан аккаунт занимается только тем, что поливает помоями Лео Месси.
Партнерство этого фан аккаунта с официальными соц.сетями роналду доказано)
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Ответ Всё знаю
Криш получает бабки за рекламу чемпионата и страны в целом. Вот и сказал про Францию, так как она самая слабая из топ 5. Все и так понимают, что чемпионат Аравии ещё слабее.
За пиар лиги бабки все получают, у Неймара вон в контракте прописаны 500 000 за положительный отзыв или пост.
Но не помню что бы он сравнивал этот полулюбительский чемпионат с лигой из Европы.
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Ответ Alex Rhea
Базель, Фейеноорд, Брага, Вест Хэм, Галатасарай, Шахтёр, ПСВ - неполный список команд, от которых франуцзские клубы вылетали в еврокубках за последние два сезона. Не думаю, что Роналду так уж не прав))
Любой из этих клубов в 8 раз сильнее Саудовских команд.
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Ответ AmanEsen
потому что это футбол, Аякс тоже выкидывал Реал из ЛЧ, че теперь считать нидерландскую лигу сильнее ла лиги?
Нет конечно, но по факту кринж играет в полулюбительском чемпионате, из которого пытаются сбежать все те, кого удалось заманить деньгами)
И когда роналду пытается весь этот балаган сравнивать с лигами в Европе, это даже обсуждать смешно.
Роналду пора принять тот факт, что он играет и забивает в богом забытом месте и смириться с ролью ярморочника, а не сравнивать свои голы с Холандом.
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Ответ Domian
Ну а почему эта самая слабая лига в лице Лиона это недоразумение ( роналду) из ЛЧ выкидывало дважды в 1/8?
потому что это футбол, Аякс тоже выкидывал Реал из ЛЧ, че теперь считать нидерландскую лигу сильнее ла лиги?
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Ответ Игорь Климов
А кому он уже интересен в мире, ну, кроме своих фанатов?!
как минимум тебе, риго, и другим индивидам, которые 24/7 комментируют новости о нем и уделяют большую часть жизни на это)
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Ответ KiNG_K
экс-футболистка... кого только не найдут, чтобы выставить очередную новость про роналду
Для того чтобы понять что у него комплекс Месси, не обязательно быть экс-футболисткой. Ещё бы, если так палиться постоянно))
Об этом догадались даже фанаты, которые дразнят его кричалками "Месси" на всех стадионах))
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