Australian Open. 1/4 финала. Соболенко встретится с Крейчиковой, Гауфф – с Костюк
Арина Соболенко сыграет с Барборой Крейчиковой в четвертьфинале Australian Open.
Мельбурн, Австралия
14 – 28 января 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 23 января, 05.00
- Дата проведения
- 23 января, 11.00
У него ещё есть коронная фраза, когда он поражён каким-то действием на корте: "ничего себе". Сампрасом он знатно троллит, умеет, могёт )
Пошла искать этот Больше.
Для меня до сих пор никто не переплюнул Сафина на финале между Надалем и Медведевым. И вряд ли кто-то сможет:))
Он что-то совсем с радаров пропал
Это прям ух, круто😂😂😂
https://i.ibb.co/9yVkKG4/9.jpg
Остальные более-менее
Если меня устраивают-пересматриваю матч, если нет, то нет 😆
А поиском не ищет…
Я даже стараюсь не смотреть, сколько по времени играли, чтоб не догадаться:) ненавижу спойлеры.