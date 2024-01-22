Australian Open. 1/4 финала. Соболенко встретится с Крейчиковой, Гауфф – с Костюк

Теги Australian Open результаты WTA Теннис

Арина Соболенко сыграет с Барборой Крейчиковой в четвертьфинале Australian Open.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 28 января 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Марта Костюк (Украина) Коко Гауфф (США)
Дата проведения
23 января, 05.00
Онлайн матча

 

Барбора Крейчикова (Чехия) Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
23 января, 11.00
Онлайн матча

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53 комментария
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Искренне за Гауфф
+14
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+12
С детства за Гауфф.
+10
0
+10
Ответ Nottingham Forest
не знаю, он меня почему-то очень смешит) если выпивать по шоту после каждого упоминания Сампраса или фразы "друзья, ну вы это видели?", можно напиться через 10 минут после начала матча
Это вообще топовый комментатор. Только ради него иногда включаю водокачки, которые Евроспорт не транслирует, у этих дилетантов-пиратов. Такая манера комментирования наоборот больше заходит, чем стиль Губерниева у остальной тамошней компашки, когда просто громко орут и быстро что-то левое тараторят.
У него ещё есть коронная фраза, когда он поражён каким-то действием на корте: "ничего себе". Сампрасом он знатно троллит, умеет, могёт )
+3
0
+3
Ответ LeNok
Почему все так сбрасывают Барбору за счетов-у неё неприятная для соперниц игра и как минимум побороться она может.Коко и Арина фаворитки своих матчей и оч уверенно идут по сетке,но это женский теннис где возможно всё
У нее с Соболенко 1-5, включая три последних.
+3
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+3
Ответ murzzzzzilka
Согласна. С комментаторами там беда. Девушку вообще слушать не могу:((( Сейчас вот появился парень, тренер. Вот он отлично комментирует. Я перестала платить за Евроспорт, так что у меня вариантов нет:)
Да новый который еще тренер отличный, хорошо комментирует и все со своей профессиональной позиции объясняет) а я не могу слушать актера-певца-артиста человека-оркестра
+2
0
+2
Ответ Nottingham Forest
лучший комментатор там это который про Сампраса рассказывает, он уморительный
мне кажется , он комментит лежа в кровати и попивая пивко) что там лучшего?) вообще игру не разбирает)
+2
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+2
Ответ Sawka-promakawka
Я про озвучку донатов бесконечную )) некоторые комментаторы только этим и занимаются, а не анализируют игру) А Больше-есть телеграм -канал, группа в Вк, там Тартакова работает, Бычкова, Мыскина) ведут тоже трансляции) не все подряд, но выбирают с нашими игроками)
Аааа, да. Это прям бесит!

Пошла искать этот Больше.
Для меня до сих пор никто не переплюнул Сафина на финале между Надалем и Медведевым. И вряд ли кто-то сможет:))
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Надеюсь Костюк не станет особо упираться и по-быстрому сольётся за час с лишним чтобы Гауфф не потратила много сил перед полуфиналом с Соболенко.
+5
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Ответ murzzzzzilka
Аааа, да. Это прям бесит! Пошла искать этот Больше. Для меня до сих пор никто не переплюнул Сафина на финале между Надалем и Медведевым. И вряд ли кто-то сможет:))
Ну это да, Марат был самым лучшим! Факт! Его точно никто не переплюнет)
Он что-то совсем с радаров пропал
+1
0
+1
Ответ Nottingham Forest
их борьба
Да-да, то ли дело слушать судью в 3-х метрах, чтоб подальше от русской девочки, и устраивать показательные истерики:)))
Это прям ух, круто😂😂😂
+4
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+1
Ответ murzzzzzilka
Комментарий удален модератором
Истерика по поводу того, что пресс-служба ЮСО у Тимофеевой российский флаг нарисовала?)
https://i.ibb.co/9yVkKG4/9.jpg
+2
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+1
Ответ Jefri AG
А что такого она сказала? Просто что на том US Open у Фернандес были более сложные соперницы чем у Радукану. Может не слишком тактично, но так то по факту, здесь тоже многие об этом писали в своё время.
Потому что в теннисе не принято о таком говорить. Я вообще не припомню, чтобы кто-то хоть раз обсуждал сетки среди теннисистов. Это как Циципас и его фраза про ограниченный арсенал Рублева. Ты вообще кто такой чтобы это обсуждать?
+2
-1
+1
Почему все так сбрасывают Барбору за счетов-у неё неприятная для соперниц игра и как минимум побороться она может.Коко и Арина фаворитки своих матчей и оч уверенно идут по сетке,но это женский теннис где возможно всё
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0
+1
Ответ Sawka-promakawka
мне кажется , он комментит лежа в кровати и попивая пивко) что там лучшего?) вообще игру не разбирает)
не знаю, он меня почему-то очень смешит) если выпивать по шоту после каждого упоминания Сампраса или фразы "друзья, ну вы это видели?", можно напиться через 10 минут после начала матча
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После безмозглых слов Костюк в адрес Радукану, мои симпатии в ее матче с Гауфф очевидны. Хотя до этого мне было пофиг на этот матч.
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Ответ Jefri AG
Она просто как пример значения жеребьёвки привела, это ведь не с ней Радукану там играла. А Циципас это сказал после поражения от Рублёва, явно от досады решил поддеть. Всё-таки разные вещи. Ну может не стоило конкретный пример приводить, но ничего такого уж ужасного не вижу.
Да она то скорее всего не имела злого умысла, но уж больно часто у нее бывают такие моменты во вью, с неуважением. Это признак небольшого интеллекта. А теннис, это все таки кармический вид спорта. Тут нужно очень хорошо следить за тем, что говоришь.
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Ответ antonanton_
Да новый который еще тренер отличный, хорошо комментирует и все со своей профессиональной позиции объясняет) а я не могу слушать актера-певца-артиста человека-оркестра
Даааа! Еще там один есть… мы между собой его Унылым называем:) ну, и девушка…
Остальные более-менее
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Ответ Nottingham Forest
лучший комментатор там это который про Сампраса рассказывает, он уморительный
Антоник, то. Ему только похороны комментировать. Но что у него не отнять, знатно умеет подрывать.
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Ответ murzzzzzilka
Теперь по утрам придется сразу два канала избегать в телеге, чтоб результат не увидеть:))))
😀 а я наоборот сразу иду в приложение ATP WTA и смотрю результаты)
Если меня устраивают-пересматриваю матч, если нет, то нет 😆
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Ответ murzzzzzilka
Аааа, да. Это прям бесит! Пошла искать этот Больше. Для меня до сих пор никто не переплюнул Сафина на финале между Надалем и Медведевым. И вряд ли кто-то сможет:))
Комментарий удален модератором
Ответ Sawka-promakawka
Комментарий удален модератором
Спасибо, я вот в вк нашла. А в телеге - нет.
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Ответ murzzzzzilka
Спасибо, я вот в вк нашла. А в телеге - нет.
Комментарий удален модератором
Ответ Sawka-promakawka
Комментарий удален модератором
Вот спасибо!💋
А поиском не ищет…
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Ответ murzzzzzilka
Вот спасибо!💋 А поиском не ищет…
Не за что 😉
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Ответ Sawka-promakawka
Не за что 😉
Теперь по утрам придется сразу два канала избегать в телеге, чтоб результат не увидеть:))))
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Ответ Sawka-promakawka
😀 а я наоборот сразу иду в приложение ATP WTA и смотрю результаты) Если меня устраивают-пересматриваю матч, если нет, то нет 😆
Ой, нееее. Мне надо, чтоб интрига:)
Я даже стараюсь не смотреть, сколько по времени играли, чтоб не догадаться:) ненавижу спойлеры.
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Ответ sedric
Если бы я стоял рядом с ними, я бы писал про флаг) А так, ты знаешь, у меня всегда чисто свои интересы. Просто отметил то, что меня задело.
Седрик, я буквально говорил)) твое сообщение между промокашкой и мурзилкой. А они как тряпка для быка. Вот и случайно рикошетом в тебя попал
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Ответ sedric
После безмозглых слов Костюк в адрес Радукану, мои симпатии в ее матче с Гауфф очевидны. Хотя до этого мне было пофиг на этот матч.
А что такого она сказала? Просто что на том US Open у Фернандес были более сложные соперницы чем у Радукану. Может не слишком тактично, но так то по факту, здесь тоже многие об этом писали в своё время.
+1
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0
Ответ Jefri AG
А что такого она сказала? Просто что на том US Open у Фернандес были более сложные соперницы чем у Радукану. Может не слишком тактично, но так то по факту, здесь тоже многие об этом писали в своё время.
Да там лишь бы прицепиться. Это как у нас с албанцем) только дай повод
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Ответ Eugenie Nation
Да там лишь бы прицепиться. Это как у нас с албанцем) только дай повод
Когда я к украинским теннисисткам то цеплялся? Ты чего-то путаешь. Чувства такта в теннисе очень важно. Это не НБА.
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