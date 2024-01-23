Вяльбе об отношении МОК к Израилю: «Двойные стандарты, они все двуличные. Как Дядя Сэм скажет, так и будет»

Елена Вяльбе заявила, что МОК демонстрирует двойные стандарты в ситуации с Израилем.

10 января Международная федерация хоккея (ИИХФ) по соображениям безопасности временно отстранила Израиль от участия в своих турнирах.

Через неделю израильской молодежной команде разрешили принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отреагировал на допуск команды, отметив, что «не должно быть дискредитации, которая нарушала бы принципы Олимпийской хартии».

— Как считаете, почему МОК не отстраняет Израиль, отмечая при этом, что в комитете против дискриминации?

— Двойные стандарты, они все двуличные. Часто об этом говорили. Как Дядя Сэм скажет, так и будет, — сказала .