Вяльбе об отношении МОК к Израилю: «Двойные стандарты, они все двуличные. Как Дядя Сэм скажет, так и будет»
Елена Вяльбе заявила, что МОК демонстрирует двойные стандарты в ситуации с Израилем.
10 января Международная федерация хоккея (ИИХФ) по соображениям безопасности временно отстранила Израиль от участия в своих турнирах.
Через неделю израильской молодежной команде разрешили принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе.
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отреагировал на допуск команды, отметив, что «не должно быть дискредитации, которая нарушала бы принципы Олимпийской хартии».
— Как считаете, почему МОК не отстраняет Израиль, отмечая при этом, что в комитете против дискриминации?
— Двойные стандарты, они все двуличные. Часто об этом говорили. Как Дядя Сэм скажет, так и будет, — сказала Вяльбе.
— Сначала я читал израильские газеты. Там такая депрессия, скажу я вам! Все хотят евреев изничтожить, кругом Хамас, притеснения, проблемы, все плачут... Я буквально спать не мог! А теперь я читаю Вяльбе — и что вы думаете? Сплошной позитив! Евреи правят миром, они захватили Международную федерация хоккея, они везде всё решают!