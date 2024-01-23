Вяльбе об отношении МОК к Израилю: «Двойные стандарты, они все двуличные. Как Дядя Сэм скажет, так и будет»

Теги ИИХФ МОК Елена Вяльбе сборная Израиля Политика Матч ТВ Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что МОК демонстрирует двойные стандарты в ситуации с Израилем.

10 января Международная федерация хоккея (ИИХФ) по соображениям безопасности временно отстранила Израиль от участия в своих турнирах.

Через неделю израильской молодежной команде разрешили принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отреагировал на допуск команды, отметив, что «не должно быть дискредитации, которая нарушала бы принципы Олимпийской хартии».

— Как считаете, почему МОК не отстраняет Израиль, отмечая при этом, что в комитете против дискриминации?

— Двойные стандарты, они все двуличные. Часто об этом говорили. Как Дядя Сэм скажет, так и будет, — сказала Вяльбе.

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19 комментариев
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Дядя Сэм 200 лет развивался и стал гегемоном. А мы за 200 лет от жандарма Европы скатились до изгоя Европы стоящим на коленях перед Китаем. Поэтому все логично
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а Вяльбе все сделает, как скажет дядя Пу
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В каком месте тут двойные стандарты? Израиль мочит террористов Хамас,жестоко убивших 20 россиян,но про этом главаря Хамас в Кремле по дружески принимает Путин.
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Молчала бы! Можно смело заменить "дядю Сэма" на Матыцина, который передаёт слова Васильича, и ситуация с нашим спортом имеет аналогичный смысл.
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Максимально неприятная старая женщина.Любое её высказывание-словно обезумевшая нейросеть
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— Рабинович! Зачем вы читаете заявления Вяльбе?
— Сначала я читал израильские газеты. Там такая депрессия, скажу я вам! Все хотят евреев изничтожить, кругом Хамас, притеснения, проблемы, все плачут... Я буквально спать не мог! А теперь я читаю Вяльбе — и что вы думаете? Сплошной позитив! Евреи правят миром, они захватили Международную федерация хоккея, они везде всё решают!
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Как же Вяльба хочет обратно на международную арену. Совершенно другие деньги можно было бы заколачивать, нежели теперь.
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Последовательная позиция и единые стандарты по Вяльбе: "Мы решительно осуждаем поведение дяди Сэма, считаем его поведение абсолютно недопустимым, и поэтому хотим вести себя так же как он".
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Ответ Илья Смирнов
США отлично нажились за счёт двух мировых воин и силой доллара.
А за счет чего? Наверное за счет того, что рабство отменили на 100 лет раньше нас и начали индустриализацию??? Удобно перечитывать методички, не смотря в корень проблемы. И про мировые войны - во второй мировой войне они тоже воевали и тоже понесли массу потерь. И их экономика тоже работала на износ, помогая союзникам. И тут остается открытым вопрос, почему по ленд-лизу так много нам поставляли Штаты, хотя мы могли это производить сами на Урале или в Сибири, до куда даже физически не могли долететь самолеты врага? Сила рубля бы была сейчас ого какая из-за этого, да и экономика блистала бы не хуже США, если бы сами все произвели для нужд собственной оборонки и повседневности и не пришлось бы отдавать огромные долги потом.
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Просто Вяльбе обиделась, что выполняют команды чужого престарелого "дяди", а не ее.
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Всегда удивляло претензии к маленьким странам о зависимости от США. Ну вот Куба, Венесуэла,С.Корея независимы от США и Ю.Корея, Япония, евро страны зависимы, ну и? Неужели лучше народам защищающим свои диктатуры?
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Такой депутат пропадает
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иногда лучше...
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Если что-то не устраивает, можете ехать на соседнюю планету. (как они рекомендуют уезжать из России тем, кто не доволен местным Дедом Сэмом)
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Вяльбе этакая Ротенберг в мире лыж.
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Ну иди попроси китайцев из МОК, они же ваши братушки!
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