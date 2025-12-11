Беллингем о «Реале»: «Понимаю, почему нас освистывают. Люди платят большие деньги. И мы играем за лучший клуб в мире»

Джуд Беллингем высказался о свисте болельщиков «Реала».

Полузащитник «Реала » Джуд Беллингем после матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:2) прокомментировал свист болельщиков команды на «Сантьяго Бернабеу ».

«Понимаю, почему нас освистывают, люди платят большие деньги, чтобы смотреть за нами. И мы играем за лучший клуб в мире», – сказал англичанин в интервью CBS Sports.

