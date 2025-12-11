  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Беллингем о «Реале»: «Понимаю, почему нас освистывают. Люди платят большие деньги. И мы играем за лучший клуб в мире»
Беллингем о «Реале»: «Понимаю, почему нас освистывают. Люди платят большие деньги. И мы играем за лучший клуб в мире»

Джуд Беллингем высказался о свисте болельщиков «Реала».

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем после матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:2) прокомментировал свист болельщиков команды на «Сантьяго Бернабеу».

«Понимаю, почему нас освистывают, люди платят большие деньги, чтобы смотреть за нами. И мы играем за лучший клуб в мире», – сказал англичанин в интервью CBS Sports.

Как «Реал» отдал матч «Сити», хотя вел – что пошло не так? Виноват ли Алонсо?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
