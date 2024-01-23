«Зенит» предлагает Тикнизяну 1,2 млн евро в год – в 2 раза больше, чем он получает в «Локо» («Чемпионат»)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян Чемпионат.com деньги Футбол

«Зенит» готов платить Наиру Тикнизяну вдвое больше, чем «Локомотив».

Сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» близки к договоренности о переходе Тикнизяна за 8 млн евро и бонусы.

По информации «Чемпионата», «Зенит» предлагает 24-летнему защитнику около 1,2 млн евро в год – эта сумма в два раза превышает его зарплату в «Локомотиве».

В текущем сезоне на счету Тикнизяна 8 голов и 5 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив». Его подробная статистика доступна здесь.

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138 комментариев
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Ответ Дамир Шарипжанов
Зачем ему нужен Зенит? Если и уходить, то только в Европу
Изидор тоже в Европу рвался, пока чек от Зенита не увидел
+87
-3
+84
Круговорот лимитчиков в РПЛ.
Круговой переходит из Зенита с зарплатой в 650 тысяч в ЦСКА на зарплату 1,5 млн.
Тикнизяну предлагают перейти из Зенита с зарплаты 600 тысяч на 1.2 млн.
Если учитывать, что Тикнизян уходил из ЦСКА в Локомотив, то Зенит с ЦСКА просто обменялись игроками, удвоив им зарплату.
xD
+94
-12
+82
Ответ NikitaKrylov
Мне кажется, что Наир из Локомотива не уйдёт. Есть смысл? Ему надо в Европу переходить
За 1,2 ляма побежит с лозунгом: "Я ж сам из Питера!"
+31
-3
+28
Тикнизян: С такой зарплатой Европа может и подождать
+28
-1
+27
1,2 миллиона баксов какому-то Тикнизяну...а ведь на эти деньги можно было бы построить новую тюрьму для оппозиционеров)
+29
-8
+21
Круто- со всех утюгов вокруг твердят, что времена нынче тяжелые, даже артистов совестят на всяких "голых вечеринках", а в это же время газовый государственный мешок швыряет деньги направо и налево.
+18
-6
+12
после очередной массовой закупки весной будут опять рассказывать какой Семак гений, выиграв опять чемпионат
+12
-2
+10
Зачем ему нужен Зенит? Если и уходить, то только в Европу
+19
-11
+8
Ответ Дамир Шарипжанов
Зачем ему нужен Зенит? Если и уходить, то только в Европу
Например, чтобы денег заработать
+8
-1
+7
Бабёшка с Матч-тв уже присмотрела квартирку в Питере.
+8
-2
+6
Ответ Владислав88
Газовый тратит деньги от продажи Малкома так то) Дальше продадут Кассьерру, Кладиньо и Вендела это ещё 60-70 млн будет)
Поклонники стрелки и через 10 лет будут ещё писать, что тратят деньги от продажи Малкома???
+6
0
+6
На секундочку это 8,2 млн. рублей в месяц после уплаты налогов. У меня всё, пойду дальше вакансии шерстить, а то через 2 недели уже кредит платить.
+7
-2
+5
Типичный Зенит
+9
-4
+5
Ответ NikitaKrylov
Мне кажется, что Наир из Локомотива не уйдёт. Есть смысл? Ему надо в Европу переходить
Кто ему в европе там 120 млн рублей в год???
Суммы конечно абсолютно адские...
+10
-6
+4
Если уйдет из Локо лучше уходит из футбола
Это лютый позор будет и покажет что он продажный
+7
-3
+4
Ответ schwein
Круговорот лимитчиков в РПЛ. Круговой переходит из Зенита с зарплатой в 650 тысяч в ЦСКА на зарплату 1,5 млн. Тикнизяну предлагают перейти из Зенита с зарплаты 600 тысяч на 1.2 млн. Если учитывать, что Тикнизян уходил из ЦСКА в Локомотив, то Зенит с ЦСКА просто обменялись игроками, удвоив им зарплату. xD
А можете скинуть хоть один источник, где написано что зп Кругового в ЦСКА будет 1.5 млн ?

Порылся в поиске - нигде нет такой суммы.
Зато от армейских каналов звучит сумма в 1 миллион евро.
+4
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+3
Ответ Vint-Z
Круто- со всех утюгов вокруг твердят, что времена нынче тяжелые, даже артистов совестят на всяких "голых вечеринках", а в это же время газовый государственный мешок швыряет деньги направо и налево.
Народное достояние )
+5
-2
+3
Ответ schwein
Круговорот лимитчиков в РПЛ. Круговой переходит из Зенита с зарплатой в 650 тысяч в ЦСКА на зарплату 1,5 млн. Тикнизяну предлагают перейти из Зенита с зарплаты 600 тысяч на 1.2 млн. Если учитывать, что Тикнизян уходил из ЦСКА в Локомотив, то Зенит с ЦСКА просто обменялись игроками, удвоив им зарплату. xD
Цска даже Дивееву по новому контракту платит 1,5. С чего вдруг они дадут игру ротации больше чем Роше и Чалову?
+6
-3
+3
Ответ Дамир Шарипжанов
Зачем ему нужен Зенит? Если и уходить, то только в Европу
За $€£ ну и за🏆🥇. При всей не любви к фк Газпром, понимаю почему туда уходят футболисты из ЦСКА , Локомотива и других московских клубов.
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Жена явно поддержит переход мужа в "Зенит".
Возможно, работать на телеке больше не надо будет.
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Ответ Aleksey Yashin
Тикнизян: С такой зарплатой Европа может и подождать
Вот выйду на пенсию, возьму европейский круиз и сразу всю ее обплыву и обойду.
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Ответ Плацкарт Вагоныч
За 1,2 ляма побежит с лозунгом: "Я ж сам из Питера!"
Ахах, ну может, но потом никогда в жизни на большее не сможет претендовать
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Ответ Артем Коннов
надеюсь выбрет Европу, в клубе средней руки вполне способен быть в основной обойме
В какой европейской компании вы работаете?
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8 лямов? А чего не бесплатно отдать, а? Зачем клубам зарабатывать? И деньги на другие трансферы Локо не нужны. (сарказм)
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Ответ korysh
после очередной массовой закупки весной будут опять рассказывать какой Семак гений, выиграв опять чемпионат
Вопросы к Семаку будут только если он не выиграет чемпионат, безотносительно были закупки или нет.
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+2
Мне кажется, что Наир из Локомотива не уйдёт. Есть смысл? Ему надо в Европу переходить
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Ответ fussballer
Безработный взял кредит?)
Нет, просто перед НГ работодатель решил, что нам пора расставаться. Такой вот подарочек под ёлку.
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Ответ NikitaKrylov
Ахах, ну может, но потом никогда в жизни на большее не сможет претендовать
Потому он заработает под миллиард рублей и будет как сыр в масле до конца жизни. В России в футбол не за карьерой рвутся, за успехом, а миллиард рублей к 30 годам с хвостиком это более, чем успех. Я бы на 100 лямов согласился))
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Ответ 21Savage
А как Ромашкину возить?
интересно, во сколько ему надо будет вставать, что бы отвезти Ромашкину на работу?
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Не понятно, зачем это Локомотву. Неужели, так деньги сильно нужны, чтобы отдавать игрока основы
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