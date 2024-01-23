«Зенит» предлагает Тикнизяну 1,2 млн евро в год – в 2 раза больше, чем он получает в «Локо» («Чемпионат»)
«Зенит» готов платить Наиру Тикнизяну вдвое больше, чем «Локомотив».
Сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» близки к договоренности о переходе Тикнизяна за 8 млн евро и бонусы.
По информации «Чемпионата», «Зенит» предлагает 24-летнему защитнику около 1,2 млн евро в год – эта сумма в два раза превышает его зарплату в «Локомотиве».
В текущем сезоне на счету Тикнизяна 8 голов и 5 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив». Его подробная статистика доступна здесь.
Круговой переходит из Зенита с зарплатой в 650 тысяч в ЦСКА на зарплату 1,5 млн.
Тикнизяну предлагают перейти из Зенита с зарплаты 600 тысяч на 1.2 млн.
Если учитывать, что Тикнизян уходил из ЦСКА в Локомотив, то Зенит с ЦСКА просто обменялись игроками, удвоив им зарплату.
xD
Суммы конечно абсолютно адские...
Это лютый позор будет и покажет что он продажный
Порылся в поиске - нигде нет такой суммы.
Зато от армейских каналов звучит сумма в 1 миллион евро.
Возможно, работать на телеке больше не надо будет.