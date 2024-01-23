«Зенит» предлагает Тикнизяну 1,2 млн евро в год – в 2 раза больше, чем он получает в «Локо» («Чемпионат»)

«Зенит» готов платить Наиру Тикнизяну вдвое больше, чем «Локомотив».

Сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» близки к договоренности о переходе Тикнизяна за 8 млн евро и бонусы.

По информации «Чемпионата», « » предлагает 24-летнему защитнику около 1,2 млн евро в год – эта сумма в два раза превышает его зарплату в « ».

В текущем сезоне на счету 8 голов и 5 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив». Его подробная статистика доступна здесь.