Василий Березуцкий возглавил «Урал», заменив Ромащенко. Команда идет 2-й в таблице Первой лиги
Василий Березуцкий стал главным тренером «Урала».
«Урал» назначил 43-летнего Василия Березуцкого на пост главного тренера команды.
Специалист заменил Мирослава Ромащенко на этой должности.
«Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера «Урала» и решить главную задачу сезона – вернуться в РПЛ!» – говорится в сообщении клуба.
Березуцкий ранее работал в тренерских штабах «Витесса», «Краснодара», ЦСКА и «Шанхай Шэньхуа».
С ноября 2024 года по июнь 2025 года Березуцкий тренировал «Сабах», с которым выиграл Кубок Азербайджана.
На данный момент «Урал» находится на 2-м месте в таблице Pari Первой лиги, имея в активе 41 балл в 21 матче.
Фото: t.me/fc_uralEkb
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Урала»
