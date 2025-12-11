Василий Березуцкий возглавил «Урал», заменив Ромащенко. Команда идет 2-й в таблице Первой лиги

Василий Березуцкий стал главным тренером «Урала».

«Урал » назначил 43-летнего Василия Березуцкого на пост главного тренера команды.

Специалист заменил Мирослава Ромащенко на этой должности.

«Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера «Урала» и решить главную задачу сезона – вернуться в РПЛ!» – говорится в сообщении клуба.

Березуцкий ранее работал в тренерских штабах «Витесса», «Краснодара», ЦСКА и «Шанхай Шэньхуа».

С ноября 2024 года по июнь 2025 года Березуцкий тренировал «Сабах», с которым выиграл Кубок Азербайджана.

На данный момент «Урал» находится на 2-м месте в таблице Pari Первой лиги, имея в активе 41 балл в 21 матче.

Фото: t.me/fc_uralEkb