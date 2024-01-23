НХЛ. «Миннесота» примет «Вашингтон», «Филадельфия» против «Тампы», «Сан-Хосе» играет с «Рейнджерс»

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«Миннесота» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Филадельфия» сыграет против «Тампы», «Рейнджерс» в гостях у «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Детройт – Даллас
Дата проведения
24 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Оттава
Дата проведения
24 января, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Тампа-Бэй
Дата проведения
24 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Вегас
Дата проведения
24 января, 03.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Вашингтон
Дата проведения
24 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Сент-Луис
Дата проведения
24 января, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Коламбус
Дата проведения
24 января, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Баффало
Дата проведения
24 января, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Рейнджерс
Дата проведения
24 января, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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29 комментариев
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Всем привет на этой ветке! Молниям любимым победы и новой серии. Вне зависимости от клубных предпочтений, всем хорошего ночного зрелища!
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В гостях "Миннесоте" в 12 матчах Овечкин забил 15 шайб ( во всех играх начиная с 1-й 12.10.06, всегда отмечался результативными действиями, либо гол, либо передача).
14-ю (818-ю) забросил 19. 03. 2023, в большинстве 5* 4, с передачи Расмуса Сандина. 15-ю (819 - ю), забросил 19.03. 2023, в большинстве 5* 4, с передачи Тома Уилсона. Овечкину забить, команде победить.
+5
-2
+3
Овечкину забить
+4
-1
+3
Капризов 1+1, Овечкин 1+0...
+2
-1
+1
Ответ Фанат Ференцвароша
Схемы тренера Руа затащат! Ставлю хату на Айлендерс!
Нужно бы уточнить, чью хату, лол.
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За Тампу!
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Ирис чет пьяненький походу, видимо про Хоу вспомнил 😂😂😂😂😂
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Ответ Суворов Антон
У Вегаса сегодня шансов нет, снесёт их Айлендерс) Святой Патрик, это конечно не Торторелла по харизме.. Но по психотипу сопостовим.. Эмоциональный, энергичный.. Айлендерс при нем побегут быстрее и в обороне отработают надёжнее.. 100 процентов!
У меня есть скепсис к Патрику, но посмотрим. Болельщиков Айлс уже научила жизнь не доверять генменеджерам и тренерам
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Ответ Авл Агерий
У меня есть скепсис к Патрику, но посмотрим. Болельщиков Айлс уже научила жизнь не доверять генменеджерам и тренерам
Я тоже мало верю в Патрика. Нет у него позитивного опыта в НХЛ на посту ГТ.

Но с Ламбертом ясно все было: никакого будущего с ним нет. Команда бесхребетна была при нем. Столько раз, сколько Айлс, никто не упускал преимущество в 2 или более шайб походу игры. Да и сколько решающих голов было пропущено на последних секундах? С НД пустили победный, с Сан Хосе упустили счёт 4-1 и пустили на последней секунде в ОТ, с Каролиной тоже была фигня, с Нэшвиллом недавно кошмар в конце какой был..
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Ответ Вадим Скорин
В гостях "Миннесоте" в 12 матчах Овечкин забил 15 шайб ( во всех играх начиная с 1-й 12.10.06, всегда отмечался результативными действиями, либо гол, либо передача). 14-ю (818-ю) забросил 19. 03. 2023, в большинстве 5* 4, с передачи Расмуса Сандина. 15-ю (819 - ю), забросил 19.03. 2023, в большинстве 5* 4, с передачи Тома Уилсона. Овечкину забить, команде победить.
Овечкин забил 830 шайб что является вторым результатом за 106 лет Лиги, а с учетом результативности безусловно первым, что подтверждает ведущий Асашайный сайт, что безусловно доставляет неимоверные страдания хейтерам различных мастей:

https://www.hockey-reference.com/leaders/goals_adjusted_career.html
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Ответ hhlg
Овечкин забил 830 шайб что является вторым результатом за 106 лет Лиги, а с учетом результативности безусловно первым, что подтверждает ведущий Асашайный сайт, что безусловно доставляет неимоверные страдания хейтерам различных мастей: https://www.hockey-reference.com/leaders/goals_adjusted_career.html
Да пусть страдают, вон он даже табличку - прогноз нарисовал, где признает, что Овечкин забьёт 895 шайб, уже прогресс, значит смирился, что Овечкин Хоу перегнал.
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Ответ Вадим Скорин
Да пусть страдают, вон он даже табличку - прогноз нарисовал, где признает, что Овечкин забьёт 895 шайб, уже прогресс, значит смирился, что Овечкин Хоу перегнал.
От 895 ничья жизнь не изменится, если он не троллит и действительно его волнует, то мне его жаль)
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Ответ hhlg
Овечкин забил 830 шайб что является вторым результатом за 106 лет Лиги, а с учетом результативности безусловно первым, что подтверждает ведущий Асашайный сайт, что безусловно доставляет неимоверные страдания хейтерам различных мастей: https://www.hockey-reference.com/leaders/goals_adjusted_career.html
В хоккее и в частности НХЛ не выгодно быть однотипным игроком с ограниченным набором навыков. Даже если этот навык хорошо прокачен. Овечкин много забил, потому что он больше ничего не умеет, кроме как пулять с левого кружочка. Да, он профи своего дела, один из лучших в лиге на пике. Но в целом его стиль не позволяет приносить такую пользу команде, как это делают такие мастера конька и клюшки, как Кросби, МакДэвид, Меттьюз, Нюландер, Маккиннон и тд. Овечкин лишь однажды вышел дальше второго раунда, за почти 20 сезонов. И то благодаря чуду Барри Троца.
Фаны Овечкина всегда обвиняют тренеров. Все 20 лет одни физруки тренируют))) Вардан даже Барри Троца не признает
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Ответ Фанат Ференцвароша
Коробку Давыдова в Ижевске можно)))
У меня 2 вопроса:
1. Зачем ты отдал свою коробку
2. Где ты сейчас живешь

?
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Ответ hhlg
У меня 2 вопроса: 1. Зачем ты отдал свою коробку 2. Где ты сейчас живешь ?
Ну есть так ставить вопрос, то у меня уже несколько хат и виллы. 80 процентов моих прогнозов сбываются)))
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Ответ Фанат Ференцвароша
Ну есть так ставить вопрос, то у меня уже несколько хат и виллы. 80 процентов моих прогнозов сбываются)))
Например какие?)))))
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