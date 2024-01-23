НХЛ. «Миннесота» примет «Вашингтон», «Филадельфия» против «Тампы», «Сан-Хосе» играет с «Рейнджерс»

«Миннесота» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет против « », « » в гостях у « ».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ