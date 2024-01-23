НХЛ. «Миннесота» примет «Вашингтон», «Филадельфия» против «Тампы», «Сан-Хосе» играет с «Рейнджерс»
«Миннесота» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Филадельфия» сыграет против «Тампы», «Рейнджерс» в гостях у «Сан-Хосе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 24 января, 03.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 24 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 24 января, 03.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 24 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 24 января, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 24 января, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 24 января, 06.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 24 января, 06.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
14-ю (818-ю) забросил 19. 03. 2023, в большинстве 5* 4, с передачи Расмуса Сандина. 15-ю (819 - ю), забросил 19.03. 2023, в большинстве 5* 4, с передачи Тома Уилсона. Овечкину забить, команде победить.
Но с Ламбертом ясно все было: никакого будущего с ним нет. Команда бесхребетна была при нем. Столько раз, сколько Айлс, никто не упускал преимущество в 2 или более шайб походу игры. Да и сколько решающих голов было пропущено на последних секундах? С НД пустили победный, с Сан Хосе упустили счёт 4-1 и пустили на последней секунде в ОТ, с Каролиной тоже была фигня, с Нэшвиллом недавно кошмар в конце какой был..
https://www.hockey-reference.com/leaders/goals_adjusted_career.html
Фаны Овечкина всегда обвиняют тренеров. Все 20 лет одни физруки тренируют))) Вардан даже Барри Троца не признает
1. Зачем ты отдал свою коробку
2. Где ты сейчас живешь
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