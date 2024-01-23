«Славия» отказалась играть со «Слованом» из-за встречи словацкого клуба с московским «Динамо»: «Речь не о политике, а о человеческих ценностях»

Пражская «Славия» не захотела играть со «Слованом» из-за московского «Динамо».

Как передает iSport.cz, чешская команда планировала провести товарищеский матч против клуба из Словакии, но официально его не анонсировала.

За некоторое время до игры помощник тренера « » Любош Беньковски в соцсетях поделился фотографией из тренировочного лагеря и написал, что в течение ближайших 10 дней братиславцы проведут три игры, в том числе против «Динамо». Вскоре он отредактировал сообщение, убрав название российского клуба.

Глава « » Ярослав Тврдик отреагировал на этот инцидент: «Тогда мы не будем проводить товарищеский матч».

Директор по стратегическим коммуникациям Якуб Сплавец подтвердил эти слова, отметив: «Речь не о политике, а о человеческих ценностях. Для нас все очевидно».

«Слован» действительно провел игру против « » 23 января – 1:2.