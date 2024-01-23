«Славия» отказалась играть со «Слованом» из-за встречи словацкого клуба с московским «Динамо»: «Речь не о политике, а о человеческих ценностях»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чехия Славия Прага высшая лига Словакия Слован Братислава товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва Политика Футбол

Пражская «Славия» не захотела играть со «Слованом» из-за московского «Динамо».

Как передает iSport.cz, чешская команда планировала провести товарищеский матч против клуба из Словакии, но официально его не анонсировала.

За некоторое время до игры помощник тренера «Слована» Любош Беньковски в соцсетях поделился фотографией из тренировочного лагеря и написал, что в течение ближайших 10 дней братиславцы проведут три игры, в том числе против «Динамо». Вскоре он отредактировал сообщение, убрав название российского клуба.

Глава «Славии» Ярослав Тврдик отреагировал на этот инцидент: «Тогда мы не будем проводить товарищеский матч».

Директор по стратегическим коммуникациям Якуб Сплавец подтвердил эти слова, отметив: «Речь не о политике, а о человеческих ценностях. Для нас все очевидно».

«Слован» действительно провел игру против «Динамо» 23 января – 1:2.

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48 комментариев
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Речь не о политике, но о политике)))
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Речь не о ценностях, а человеческой глупости!
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Как раз с человеческими ценностями у них хреновастенько.
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Ну и дебилы
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Ни разу не двойные стандарты
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Полумеры какие-то.Несерьезно.Нужно отменить матчи с Зенитом в ЛЕ 2018 года,ну типа не было такого никогда,вернуть Спартаку "грязные"русские деньги за Крала ну итд.
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Гашек, по всей видимости, добрался до "Славии" и покусал там всех.
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чушпаны
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Когда говорят, что дело не в политике - значит, дело первоначально именно в ней:)
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Ответ Квебек
Комментарий удален пользователем
Так не мы газовую трубу взорвали. Они сами себя высекли. 😊
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Ответ kezmann
Правильно, молодцы. Это не политика, когда такое происходит
когда откажуться от встречи с любым клубом из Израиля я скажу что они не лицемеры. Но могу поспорить что такого не произойдёт на любые деньги!
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Клоуны, политиканы
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Человеческих ли ценностях?
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Вот чего чехам все неймется? До сих пор за 1968 обижаются?
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Речь не о политике, да
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
кто уважает лицемеров сами лицемеры
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Позорное поведение
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Жалкие лицемеры
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Не путайте человеческие ценности с европейскими
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Речь о человеческой мерзости скорее…
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А вот если бы Славия сыграла товарняк со Слованом, в Европе могли бы пойти веерные отключения матчей. Интересно было бы посмотреть на такое :)
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Обиделись. 🤣 Господи! Ну и клованы!
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Ответ kezmann
Правильно, молодцы. Это не политика, когда такое происходит
Ну теперь-то после отказа Славии "такое" точно закончится!
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Ваши ценности позволяли снабжать нацистов техникой всю вторую мировую войну, позволили снести памятник Коневу, который освободил вашу страну от фашистских захватчиков, вот ваши двуликие ценности. Вшивая двуликая нация чехи, вы ненавидите словаков, относитесь к ним, как к деревне!
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Ответ Гроссмейстер Д
Вот чего чехам все неймется? До сих пор за 1968 обижаются?
Чехи нормальные, как и венгры, как и простые люди везде. Радослав Ковач и Иржи Йеранек ни слова плохо о России не сказали. Просто у них часто малопонятные фигуры из ниоткуда становятся вершиной власти, и проводят диктатуру круче, чем в Мордоре.
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Ответ Wiley Fox
Этого мало, что ли?
Нет, но со странами куда более гадкого Мюнхена-1938 они в дружеских отношениях.
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Говорят что чехи ещё больше русофобы чем те же поляки и даже прибалты, так что я не удивлен.
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Речь не о политике, но играть мы не будем по политическим причинам.
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Да и пес с вами
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Слован пацана. Славия чушпана.
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