НБА. «Клипперс» – «Лейкерс», «Индиана» против «Денвера» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
«Индиана» примет «Денвер», в лос-анджелесском дерби «Клипперс» встретятся с «Лейкерс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 24 января, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 24 января, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 24 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 24 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.