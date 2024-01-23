НБА. «Клипперс» – «Лейкерс», «Индиана» против «Денвера» и другие матчи

Теги результаты Денвер Индиана Клипперс Лейкерс Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Портленд НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

«Индиана» примет «Денвер», в лос-анджелесском дерби «Клипперс» встретятся с «Лейкерс».

Регулярный чемпионат

Индиана – Денвер
Дата проведения
24 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Бруклин – Нью-Йорк
Дата проведения
24 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Портленд
Дата проведения
24 января, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Юта
Дата проведения
24 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Клипперс – Лейкерс
Дата проведения
24 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

6 комментариев
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ЗА ЛАК!
+4
-2
+2
пусть будет хороший сёрфинг. парусами по озеру!
+1
0
+1
Ответ lecterkillhomyuk
У Лал шансов без Леброна около 0%, ЛАК ещё и мотивацию имеют отыграться (0-2 в сезоне). Даже просыпаться не буду смотреть на мучения Хачимуры попасть по кольцу, а Кристи понять, как играть в баскетбол
Леброн это большая потеря, но не он самый важный игрок Лал, а Дэвис. А вот у Клипперс не будет Зубаца, и это тоже большая потеря, Зубац это минимум топ-3 по важности игрок Клипперс. Короче, Клипперс фавориты, но никак не 100%, думаю 70% на 30%.
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Ответ lecterkillhomyuk
У Лал шансов без Леброна около 0%, ЛАК ещё и мотивацию имеют отыграться (0-2 в сезоне). Даже просыпаться не буду смотреть на мучения Хачимуры попасть по кольцу, а Кристи понять, как играть в баскетбол
У тебя всегда у ЛАЛ шансов выиграть около нуля.
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