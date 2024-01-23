Цыплаков сделал покер в игре с «Динамо» – у него 29 голов в сезоне КХЛ. Форвард «Спартака» – третий в списке снайперов лиги

Максим Цыплаков сделал покер в матче КХЛ.

Нападающий « » четыре раза отличился в матче Фонбет чемпионата против « ».

В первом периоде встречи забросил шайбу, когда красно-белые играли в меньшинстве. Затем, на 12-й минуте первого периода, форвард оформил дубль.

Еще две шайбы нападающий забросил во втором периоде игры, одну из которых вновь в меньшинстве.

Таким образом, Цыплаков, забив 26-й, 27-й, 28-й и 29-й голы, обогнал в списке снайперов из «Северстали» (26 голов) – игрок «Спартака» занял третью строчку в лиге по этому показателю

В общей сложности нападающий «Спартака» Максим Цыплаков набрал 41 (29+12) балл в 54 матчах чемпионата.