Цыплаков сделал покер в игре с «Динамо» – у него 29 голов в сезоне КХЛ. Форвард «Спартака» – третий в списке снайперов лиги

Теги Спартак видео КХЛ Динамо Кирилл Пилипенко Максим Цыплаков Хоккей

Максим Цыплаков сделал покер в матче КХЛ.

Нападающий «Спартака» четыре раза отличился в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо».

В первом периоде встречи Максим Цыплаков забросил шайбу, когда красно-белые играли в меньшинстве. Затем, на 12-й минуте первого периода, форвард оформил дубль.

Еще две шайбы нападающий забросил во втором периоде игры, одну из которых вновь в меньшинстве.

Таким образом, Цыплаков, забив 26-й, 27-й, 28-й и 29-й голы, обогнал в списке снайперов Кирилла Пилипенко из «Северстали» (26 голов) – игрок «Спартака» занял третью строчку в лиге по этому показателю

В общей сложности нападающий «Спартака» Максим Цыплаков набрал 41 (29+12) балл в 54 матчах чемпионата.

11 комментариев
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Парень проводит лучший матч в своей карьере
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Там уже покер!
Две в меньшинстве
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И не абы кому, а принципиальным соперникам оформил, молоток!
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Цыпа реально вырос. Классный мастер!
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Если у Спартака все вернутся в строй к плей-офф, то будет два очень сильных звена: Морозова и Мальцева.
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29!!! 👍
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Просто супер!
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Уже обогнал…
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А где Голдобин? Что то даже среди травмированных его нет
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28 !!! 💥
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Ответ Марик05
А где Голдобин? Что то даже среди травмированных его нет
Может болезнь.
Там и Порядина, Вишневского, Савикова тоже нет.
Химик один играет))
Ну либо Жамнов посадил всех.
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