Цыплаков сделал покер в игре с «Динамо» – у него 29 голов в сезоне КХЛ. Форвард «Спартака» – третий в списке снайперов лиги
Максим Цыплаков сделал покер в матче КХЛ.
Нападающий «Спартака» четыре раза отличился в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо».
В первом периоде встречи Максим Цыплаков забросил шайбу, когда красно-белые играли в меньшинстве. Затем, на 12-й минуте первого периода, форвард оформил дубль.
Еще две шайбы нападающий забросил во втором периоде игры, одну из которых вновь в меньшинстве.
Таким образом, Цыплаков, забив 26-й, 27-й, 28-й и 29-й голы, обогнал в списке снайперов Кирилла Пилипенко из «Северстали» (26 голов) – игрок «Спартака» занял третью строчку в лиге по этому показателю
В общей сложности нападающий «Спартака» Максим Цыплаков набрал 41 (29+12) балл в 54 матчах чемпионата.
Две в меньшинстве
Там и Порядина, Вишневского, Савикова тоже нет.
Химик один играет))
Ну либо Жамнов посадил всех.