Рублев проиграл все 10 четвертьфиналов на «Больших шлемах»

Пятая ракетка мира проиграл №4 Яннику Синнеру в четвертьфинале Australian Open – 4:6, 6:7(5), 3:6.

На тай-брейке второго сета он упустил преимущество 5:1.

Для Рублева это был 10-й четвертьфинал на «Больших шлемах». Он никогда не выходил в 1/2 и стал первым мужчиной в Открытой эре, проигравшим первые 10 матчей 1/4 на ТБШ.

На US Open-2017 он в трех сетах проиграл Рафаэлю Надалю.

На US Open-2020 – в трех сетах Даниилу Медведеву.

На « »-2020 – в трех сетах Стефаносу Циципасу.

На Australian Open-2021 – в трех сетах Медведеву.

На «Ролан Гаррос»-2022 – Марину Чиличу на решающем тай-брейке.

На US Open-2022 – в трех сетах Фрэнсису Тиафу.

На Australian Open-2023 – в трех сетах Джоковичу.

На « »-2023 – в четырех сетах Джоковичу.

На US Open-2023 – в трех сетах Медведеву.

10 из 10 – статистика поражений Рублева в 1/4 финала «Больших шлемов». На Australian Open проиграл Синнеру

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