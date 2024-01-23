Рублев проиграл все 10 четвертьфиналов на «Больших шлемах»
Пятая ракетка мира Андрей Рублев проиграл №4 Яннику Синнеру в четвертьфинале Australian Open – 4:6, 6:7(5), 3:6.
На тай-брейке второго сета он упустил преимущество 5:1.
Для Рублева это был 10-й четвертьфинал на «Больших шлемах». Он никогда не выходил в 1/2 и стал первым мужчиной в Открытой эре, проигравшим первые 10 матчей 1/4 на ТБШ.
На US Open-2017 он в трех сетах проиграл Рафаэлю Надалю.
На US Open-2020 – в трех сетах Даниилу Медведеву.
На «Ролан Гаррос»-2020 – в трех сетах Стефаносу Циципасу.
На Australian Open-2021 – в трех сетах Медведеву.
На «Ролан Гаррос»-2022 – Марину Чиличу на решающем тай-брейке.
На US Open-2022 – в трех сетах Фрэнсису Тиафу.
На Australian Open-2023 – в трех сетах Джоковичу.
На «Уимблдоне»-2023 – в четырех сетах Джоковичу.
На US Open-2023 – в трех сетах Медведеву.
10 из 10 – статистика поражений Рублева в 1/4 финала «Больших шлемов». На Australian Open проиграл Синнеру
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Как можно было отдать тай с 1-5?...
10 из 10.
По сетам 3-30.
8 сухих поражений.
Жуть
Андрей под конец смотрелся лучше, а потом - типичный Андрюша. Если тренер не может донести, что не стоит ждать ошибки от Янника и кидать всё в центр, то я не знаю зачем такой тренер. Я искренне вас не понимаю фанаты Андрея… человек объективно идёт к тому, чтобы стать вторым Бердыхом - Гаске, который обязан бороться за шлем, который обязан улучшать игру и голову. Беды Андрея только в одном - голове. Убрать прыжки, убрать гадание в стороны, убрать нервозность и отработать комбинацию 1-2, это будет соперник Алькарасу, а сейчас имеем, что имеем.
Мож чë-нибудь и вышло бы.
Всё-таки проиграть можно по разному….
А Рубль проигрывает …заранее
Бердых классом на уровне Медведева примерно. То есть на пару голов выше Рублёва, как игрок.
А вообще, верю, что будет ещё в этом году полуфинал. Вон Джокович сколько наклепал шлемов после 30, Вавринка вроде тоже ближе к 30 раскрылся только. По-разному бывает. Андрюхе 27, время есть.
Мечта Эльвиры Сахипзадовны.