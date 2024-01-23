Рублев проиграл все 10 четвертьфиналов на «Больших шлемах»

Теги Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP Андрей Рублев Теннис

Пятая ракетка мира Андрей Рублев проиграл №4 Яннику Синнеру в четвертьфинале Australian Open – 4:6, 6:7(5), 3:6.

На тай-брейке второго сета он упустил преимущество 5:1.

Для Рублева это был 10-й четвертьфинал на «Больших шлемах». Он никогда не выходил в 1/2 и стал первым мужчиной в Открытой эре, проигравшим первые 10 матчей 1/4 на ТБШ.

На US Open-2017 он в трех сетах проиграл Рафаэлю Надалю.

На US Open-2020 – в трех сетах Даниилу Медведеву.

На «Ролан Гаррос»-2020 – в трех сетах Стефаносу Циципасу.

На Australian Open-2021 – в трех сетах Медведеву.

На «Ролан Гаррос»-2022 – Марину Чиличу на решающем тай-брейке.

На US Open-2022 – в трех сетах Фрэнсису Тиафу.

На Australian Open-2023 – в трех сетах Джоковичу.

На «Уимблдоне»-2023 – в четырех сетах Джоковичу.

На US Open-2023 – в трех сетах Медведеву.

10 из 10 – статистика поражений Рублева в 1/4 финала «Больших шлемов». На Australian Open проиграл Синнеру

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76 комментариев
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Рублев проиграл 10 четвертьфиналов на Шлемах, и Джокович проиграл 10 четвертьфиналов на Шлемах. Но есть один нюанс...
+58
0
+58
Выше головы не прыгнешь.
Как можно было отдать тай с 1-5?...
10 из 10.
По сетам 3-30.
8 сухих поражений.
Жуть
+44
0
+44
ибо сказано в писании "хоть и выглядишь как мученик, но с 1-5 выдавать 7-5 - смертный грех"
+28
0
+28
Стабильный Рубль
+17
0
+17
Кто объяснит мне, чем Рублёв был хуже Синнера на протяжение второго сета, тот пусть бросит в меня камень.
Андрей под конец смотрелся лучше, а потом - типичный Андрюша. Если тренер не может донести, что не стоит ждать ошибки от Янника и кидать всё в центр, то я не знаю зачем такой тренер. Я искренне вас не понимаю фанаты Андрея… человек объективно идёт к тому, чтобы стать вторым Бердыхом - Гаске, который обязан бороться за шлем, который обязан улучшать игру и голову. Беды Андрея только в одном - голове. Убрать прыжки, убрать гадание в стороны, убрать нервозность и отработать комбинацию 1-2, это будет соперник Алькарасу, а сейчас имеем, что имеем.
+16
-1
+15
Второй сет надо было забирать канеш.
Мож чë-нибудь и вышло бы.
+8
-1
+7
Синнер на брейкпоинтах становится каким-то сумасшедшим
+7
0
+7
Андрей "1/4" Рублев
+6
0
+6
ну, Рублёв точно продолжает развиваться, по игре не отставал, теперь нужно научиться без паники передавливать ментально в нужные моменты, не в стиле тая против Руне или Сейбота, хотя тут и так бы сошло))
+6
0
+6
Сможет ли продлить Рублев свою серию, как в свое время Акинфеев, до 43?
+9
-3
+6
Самый ментально слабый теннисист
+6
-1
+5
Тай-брек просто тихий ужас. Женщины так не подвержены эмоциям как Рублёв. С этим нужно что-то делать
+6
-1
+5
К психотерапевту надо….тут явно триггер ….
Всё-таки проиграть можно по разному….
А Рубль проигрывает …заранее
+5
0
+5
Ответ And Justice for All
Сможет ли продлить Рублев свою серию, как в свое время Акинфеев, до 43?
Красиво вы Рублеву пожелали спортивного долголетия )
+5
0
+5
Ответ Twinozaur
Номерок психолога Синнера бы ему взять, который превратил грешника в спортсмена с другой менталкой в конце 23ого. А вообще, верю, что будет ещё в этом году полуфинал. Вон Джокович сколько наклепал шлемов после 30, Вавринка вроде тоже ближе к 30 раскрылся только. По-разному бывает. Андрюхе 27, время есть.
Да причем тут психолог, он просто по уровню не вывозит, а психи все из за того что не может ничего поделать с тем что его переигрывают.
+4
0
+4
стабильность признак мастерства
+4
0
+4
В целом, вполне закономерны 8 поражений из 10. Только Тиафо и Чилича должен был выиграть, но первый - проводил лучший турнир в жизни, а со вторым непонятно что случилось. А так всё соответствует рейтингу. Чтобы выйти в полуфинал - надо быть в четверке сильнейших (а Рублев стабильно 5-8)
+3
0
+3
Ну может это просто его уровень… Не все же чемпионы. Правда иногда удается прыгнуть выше головы
+3
0
+3
Даже Бердых (!) в эпоху бигов (!!!) имел полуфиналы на всех шлемах и ещё финал. Тут выход только один - ждать пока попадется какой-нибудь Этчеверри или Камерун Норри. Лучшее доказательство того, что он уже смирился против таких соперников это то, что после такого слитого тая даже не искромсал себе колени ракеткой, как делает обычно.
+3
0
+3
Зато есть карьерный четвертьфинальный шлем!
+3
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+3
Ответ Gsp555
Даже Бердых (!) в эпоху бигов (!!!) имел полуфиналы на всех шлемах и ещё финал. Тут выход только один - ждать пока попадется какой-нибудь Этчеверри или Камерун Норри. Лучшее доказательство того, что он уже смирился против таких соперников это то, что после такого слитого тая даже не искромсал себе колени ракеткой, как делает обычно.
В смысле - даже Бердых?
Бердых классом на уровне Медведева примерно. То есть на пару голов выше Рублёва, как игрок.
+4
-2
+2
Агент 0010)
+3
-1
+2
Ну и что? Молодец Андрей, вон у Джоковича тоже 10 поражений в четвертьфиналах в карьере, игроки одного уровня по достижениям. Так держать!
+3
-1
+2
Синнер вырос-таки в топарюгу. Для околотопов вроде Рублёва он сейчас неберущийся, по крайней мере на поздних стадиях БШ.
+2
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+2
Ответ Gsp555
Даже Бердых (!) в эпоху бигов (!!!) имел полуфиналы на всех шлемах и ещё финал. Тут выход только один - ждать пока попадется какой-нибудь Этчеверри или Камерун Норри. Лучшее доказательство того, что он уже смирился против таких соперников это то, что после такого слитого тая даже не искромсал себе колени ракеткой, как делает обычно.
ДАЖЕ Бердых🤣 А ты не думаешь, что если б не эпоха бигов то он и шлемы мог бы выиграть?
+2
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+2
Ответ Олег Лисицын
Выше головы не прыгнешь. Как можно было отдать тай с 1-5?... 10 из 10. По сетам 3-30. 8 сухих поражений. Жуть
Румпель кого угодно может взять - но только не в 1/4 шлема. Похоже на какой-то блок психологический, выходит на корт уже проигравшим. И пока этот блок снять не удается.
+3
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+2
Ответ Араик Оганесян
Синнер на брейкпоинтах становится каким-то сумасшедшим
этл и есть класс
+2
0
+2
Ответ Добрый Андрей
В целом, вполне закономерны 8 поражений из 10. Только Тиафо и Чилича должен был выиграть, но первый - проводил лучший турнир в жизни, а со вторым непонятно что случилось. А так всё соответствует рейтингу. Чтобы выйти в полуфинал - надо быть в четверке сильнейших (а Рублев стабильно 5-8)
Ну опередит он Синнера и попадает с ним же в сетку 4-5)
+2
0
+2
Номерок психолога Синнера бы ему взять, который превратил грешника в спортсмена с другой менталкой в конце 23ого.

А вообще, верю, что будет ещё в этом году полуфинал. Вон Джокович сколько наклепал шлемов после 30, Вавринка вроде тоже ближе к 30 раскрылся только. По-разному бывает. Андрюхе 27, время есть.
+2
0
+2
Стабильный рубль.
Мечта Эльвиры Сахипзадовны.
+3
-2
+1
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