Кучеров набрал 3+1 с «Флайерс» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У него 80 очков в 47 играх

Теги рейтинги Филадельфия Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Никита Кучеров набрал 3+1 с «Флайерс» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Тампы» сделал хет-трик и результативную передачу в игре регулярного чемпионата с «Филадельфией» (6:3) и был признан первой звездой. 

30-летний россиянин вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У него 80 (31+49) очков в 47 играх, у форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона – 77 (26+51) баллов в 47 играх. 

Сегодня Кучеров (24:36, 4:19 – в большинстве, «+3») 5 раз бросил в створ ворот. Также применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

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5 комментариев
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Могли бы и за первый гол присудить передачку
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7-й сезон Кучерова с 30+ шайб в карьере!
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Идет по графику 137 (53+84) очков за сезон.
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Раньше был просто могуч, а теперь Куч-всемогуч).
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THIS IS KUCHEROV!
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