Кучеров набрал 3+1 с «Флайерс» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У него 80 очков в 47 играх

Никита Кучеров набрал 3+1 с «Флайерс» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард « » сделал хет-трик и результативную передачу в игре регулярного чемпионата с «Филадельфией» (6:3) и был признан первой звездой.

30-летний россиянин вернул лидерство в гонке бомбардиров . У него 80 (31+49) очков в 47 играх, у форварда « » – 77 (26+51) баллов в 47 играх.

Сегодня Кучеров (24:36, 4:19 – в большинстве, «+3») 5 раз бросил в створ ворот. Также применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.