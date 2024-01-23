«Зенит» предлагает Тикнизяну 5-летний контракт. Переговоры с «Локо» – в заключительной стадии («СЭ»)
Стали известны детали контракта Наира Тикнизяна в «Зените».
Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга близок к подписанию защитника «Локомотива» за 8 млн евро и бонусы.
По данным «Спорт-Экспресса», «Зенит» предлагает Тикнизяну контракт на 5 лет. Переговоры с «Локомотивом» находятся в завершающей стадии, сделку планируется закрыть в ближайшее время.
Сообщалось, что зарплата Тикнизяна в «Зените» составит 1,2 млн евро – вдвое больше, чем защитник получает в «Локомотиве».
Слово за Наиром - очевидно, что для Зенита он будет запасным под Сантосом. Нужна ли ему эта золотая клетка, из которой Круговой 4 года вырваться не мог?
И в Европу теперь так просто не уедешь - и Оздоеву, и Кузяеву приходилось ждать окончания контракта, чтобы попасть в зарубежный клуб.
Так пример Кузяева - это перейти из середняка в Зенит и стать одним из лучших игроков РПЛ)))
Ничего личного, просто бизнес...
Кузяев начинал в Петербурге, пришел из среднего клуба, стал лидером, выиграл титулы и поехал в Европу
Вы вообще осознаете уровень бреда который пишите?
Шучу, на самом деле я верю, что Тикнизян будет грызться за место в основе, характер у него боевой. Да и позиция у него не одна, что тоже плюс для такого игрока.
А насчет Европы - это мечта, не каждому дается шанс её осуществить. Видимо, нет предложений серьезных. А у Наира семья теперь, надо зарабатывать. Да и жена наверняка за то, чтобы оставаться в России - у неё тут тоже карьера.
Тем не менее, буду рад, если всё же и его мечта осуществится и перейдет в хороший европейский клуб.
>Но для Локо это плохой и несвоевременный трансфер
Кроме финансового аспекта - да.
Ну и Чалов в ЦСКА ключевой игрок, понятно, что если его отпускать - то за адекватные деньги, как минимум, чтобы замену купить. И некорректно его сравнивать с Круговым, который в Зените 4 года был запасным и, когда все основные здоровы, имел шансы только на замену выходить. И оценивается в пару миллионов.
В интервью Оздоев сказал, что когда возникло предложение из Европы, Зенит ответил "ни за какие деньги". Клетка? Клетка и есть.
п.с. логику Гинера, по которой Чалова не продали в Кристал Пэлас, потому что "а зачем ему в клуб, который за выживание борется? Вот если бы от топ-клуба предложение было, продали бы, а в КП ему незачем идти" я не одобряю.
Но вообще очень странный трансфер и много возникает вопросов. Зачем берем игрока за дорого на лавку? Зачем это самому футболисту, который здорово играет в Локо? Ну понятно з/п будет выше, понято что у Зенита не хватает толковых паспортистов, но все равно я в непонятках)))
Зачем ему в России играть? Он тут уже стал чемпионом и лидером Локомотива. Здесь он уже достиг потолка, и для дальнейшего развития как игрока, ему надо было ехать в более сильный чемпионат.
>Кержаков хотел играть, вернулся как понял что не дадут в Севилье.
Пошёл по пути наименьшего сопротивления.
Вы Локо с Зенитом, а РЖД с Газпромом перепутали.
РЖД настолько "накинет сколько надо", что на клуб Веру из Оренбурга рассрочку просил, нет 3 миллионов, чтобы сразу выплатить.
Трансфер игрока основы в команду-конкурента по умолчанию плох тем, что это ослабление команды и усиление конкурента.
Самошников не выглядит как равноценная замена Тикнизяну, из всех перечисленных только Митай - левша, как Тики. Ну и связка с Пиняевым на левом фланге уже образовалась годная.