«Зенит» предлагает Тикнизяну 5-летний контракт. Переговоры с «Локо» – в заключительной стадии («СЭ»)

Стали известны детали контракта Наира Тикнизяна в «Зените».

Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга близок к подписанию защитника « » за 8 млн евро и бонусы.

По данным « », «Зенит» предлагает Тикнизяну контракт на 5 лет. Переговоры с «Локомотивом» находятся в завершающей стадии, сделку планируется закрыть в ближайшее время.

Сообщалось, что зарплата в « » составит 1,2 млн евро – вдвое больше, чем защитник получает в «Локомотиве».