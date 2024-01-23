«Зенит» предлагает Тикнизяну 5-летний контракт. Переговоры с «Локо» – в заключительной стадии («СЭ»)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Футбол

Стали известны детали контракта Наира Тикнизяна в «Зените».

Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга близок к подписанию защитника «Локомотива» за 8 млн евро и бонусы.

По данным «Спорт-Экспресса», «Зенит» предлагает Тикнизяну контракт на 5 лет. Переговоры с «Локомотивом» находятся в завершающей стадии, сделку планируется закрыть в ближайшее время.

Сообщалось, что зарплата Тикнизяна в «Зените» составит 1,2 млн евро – вдвое больше, чем защитник получает в «Локомотиве».

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141 комментарий
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Ответ Вячеслав Припузов
Ну конечно, если зарплата вдвое больше, кто же откажется, век футболиста не долог, а ещё премиальные по итогам сезона ....
Вопрос в приоритетах. Алексей Миранчук ради Аталанты отказался продлеваться с Локомотивом на 3+ миллиона евро в год. И он был основным в клубе, Наира же покупают как дублёра Сантоса.
+105
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+97
Мда. С одной стороны, для Локо это возможность заработать здесь и сейчас, с другой - ну не игрока основы же, который Зениту дважды забивал. Ещё и по ходу сезона.
Слово за Наиром - очевидно, что для Зенита он будет запасным под Сантосом. Нужна ли ему эта золотая клетка, из которой Круговой 4 года вырваться не мог?
И в Европу теперь так просто не уедешь - и Оздоеву, и Кузяеву приходилось ждать окончания контракта, чтобы попасть в зарубежный клуб.
+85
-11
+74
Ответ Сергей Фетисов
Поставить на себе крест как игрока?Подписать контракт на 5лет.Пусть посмотрит ,что с другими игроками в Зените случилось.Пусть лучше пример с Кузяева берёт.Лучше за меньшие деньги играть.Но быть на виду и лидером команды во Франции.
".Пусть лучше пример с Кузяева берёт"
Так пример Кузяева - это перейти из середняка в Зенит и стать одним из лучших игроков РПЛ)))
+53
-18
+35
Ну конечно, если зарплата вдвое больше, кто же откажется, век футболиста не долог, а ещё премиальные по итогам сезона ....
+40
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+31
Мягкий плед, тёплый стадион, достойная зарплата! Что ещё нужно, чтобы спокойно встретить старость?
+22
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+22
Ответ Dmitry Orlov
Вопрос в приоритетах. Алексей Миранчук ради Аталанты отказался продлеваться с Локомотивом на 3+ миллиона евро в год. И он был основным в клубе, Наира же покупают как дублёра Сантоса.
Думаю, у Тики будет достаточно игрового времени, а Сантос периодически будет выходить в опорке, как уже бывало прежде. Но для Локо это плохой и несвоевременный трансфер
+21
-7
+14
Ответ Dmitry Orlov
Мда. С одной стороны, для Локо это возможность заработать здесь и сейчас, с другой - ну не игрока основы же, который Зениту дважды забивал. Ещё и по ходу сезона. Слово за Наиром - очевидно, что для Зенита он будет запасным под Сантосом. Нужна ли ему эта золотая клетка, из которой Круговой 4 года вырваться не мог? И в Европу теперь так просто не уедешь - и Оздоеву, и Кузяеву приходилось ждать окончания контракта, чтобы попасть в зарубежный клуб.
Локо ни за что не борется, за 8 лямов купят еще кого-нибудь. Тикнизяну - удвоение зп и Зениту нужен паспортист. Договорились.
Ничего личного, просто бизнес...
+31
-18
+13
Ответ Сергей Фетисов
Поставить на себе крест как игрока?Подписать контракт на 5лет.Пусть посмотрит ,что с другими игроками в Зените случилось.Пусть лучше пример с Кузяева берёт.Лучше за меньшие деньги играть.Но быть на виду и лидером команды во Франции.
так он и берет
Кузяев начинал в Петербурге, пришел из среднего клуба, стал лидером, выиграл титулы и поехал в Европу

Вы вообще осознаете уровень бреда который пишите?
+35
-22
+13
Переговоры с Локо? Звонок с администрации президента и дело сделано 👌
+37
-25
+12
Ответ Benjamin
Переговоры с Локо? Звонок с администрации президента и дело сделано 👌
я думаю надо выше брать, из мирового правительства
+21
-12
+9
Ответ Dmitry Orlov
Вопрос в приоритетах. Алексей Миранчук ради Аталанты отказался продлеваться с Локомотивом на 3+ миллиона евро в год. И он был основным в клубе, Наира же покупают как дублёра Сантоса.
Это нам как болельщикам и наблюдателям только легко так рассуждать, у каждого своя жизнь... Миранчук успел заработать, а у Тикнизяна только начало карьеры...
+7
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+6
Ответ Сергей Фетисов
Поставить на себе крест как игрока?Подписать контракт на 5лет.Пусть посмотрит ,что с другими игроками в Зените случилось.Пусть лучше пример с Кузяева берёт.Лучше за меньшие деньги играть.Но быть на виду и лидером команды во Франции.
Так Кузяев сам из Ахмата в Зенит нонеймом переходил одновременно с Паредесом, Краневиттером и Ерохиным. И ничего. Хотя я заметил, на этом сайте когда нужно хейтить Зенит, то никакие факты не важны. Потому что когда по фактам, то и хейтить не за что.
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Ответ Dmitry Orlov
Мда. С одной стороны, для Локо это возможность заработать здесь и сейчас, с другой - ну не игрока основы же, который Зениту дважды забивал. Ещё и по ходу сезона. Слово за Наиром - очевидно, что для Зенита он будет запасным под Сантосом. Нужна ли ему эта золотая клетка, из которой Круговой 4 года вырваться не мог? И в Европу теперь так просто не уедешь - и Оздоеву, и Кузяеву приходилось ждать окончания контракта, чтобы попасть в зарубежный клуб.
Стабильно забиваешь Зениту, принося победы своей команде? Всё, ты теперь в Зените на лавке. Чтобы не мешался))
Шучу, на самом деле я верю, что Тикнизян будет грызться за место в основе, характер у него боевой. Да и позиция у него не одна, что тоже плюс для такого игрока.
А насчет Европы - это мечта, не каждому дается шанс её осуществить. Видимо, нет предложений серьезных. А у Наира семья теперь, надо зарабатывать. Да и жена наверняка за то, чтобы оставаться в России - у неё тут тоже карьера.
Тем не менее, буду рад, если всё же и его мечта осуществится и перейдет в хороший европейский клуб.
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Ответ Сергей Фетисов
Комментарий скрыт
На каком подыгрыше?Он когда в форме был,то был основным полузащитником команды,а когда надо было,то и вингера играл,крайнего защитника и даже цз в тройке))Паспортистам о таких подыгрышах в Зените только мечтать
+9
-4
+5
Ответ Dmitry Aqf
Локо ни за что не борется, за 8 лямов купят еще кого-нибудь. Тикнизяну - удвоение зп и Зениту нужен паспортист. Договорились. Ничего личного, просто бизнес...
С чего это Локо, который на 4 месте, в 1 очке от 3 места, в 7 очках от лидера, и дважды Зенит победил, ни за что не борется? Я уж не говорю, что Кубок России никто не отменял.
+9
-4
+5
Ответ Dmitry Orlov
Мда. С одной стороны, для Локо это возможность заработать здесь и сейчас, с другой - ну не игрока основы же, который Зениту дважды забивал. Ещё и по ходу сезона. Слово за Наиром - очевидно, что для Зенита он будет запасным под Сантосом. Нужна ли ему эта золотая клетка, из которой Круговой 4 года вырваться не мог? И в Европу теперь так просто не уедешь - и Оздоеву, и Кузяеву приходилось ждать окончания контракта, чтобы попасть в зарубежный клуб.
Очень избирательно пишите.А держать Чалова в ЦСКА это как не золотая клетка?Просто уморительно читать подобные комментарии.Значит ЦСКА можно удерживать Чалова,а если другие клубы,то это «золотая клетка»?Ну и в ЦСКА Круговой явно будет играть не за хлеб и воду,а за приличную зарплату.
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+4
Ответ Циник Петербургский
Вы разве до сих пор не знаете?? Миллер же - глава мирового правительства! Его на эту должность тайный съезд юзеров спортса назначил... ;)
Не мирового правительства, а Межгалактической Империи. И он не звонит, а телепатически вещает непосредственно в мозг. Чтобы этого не происходило, надо носить шапочку из фольги. Кто-нибудь носит? То-то же! Нечего тогда жаловаться!
+5
-1
+4
А кто Ромашкину будет возить?
+5
-1
+4
Ответ s_kapa
Думаю, у Тики будет достаточно игрового времени, а Сантос периодически будет выходить в опорке, как уже бывало прежде. Но для Локо это плохой и несвоевременный трансфер
Зачем Сантос в опорке, когда есть Барриос и Вендел? Да ещё в запасе Коваленко, Ду Кейрос и Васильев. Сомнительно, что его будут двигать ради Тикнизяна.

>Но для Локо это плохой и несвоевременный трансфер

Кроме финансового аспекта - да.
+4
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+4
Ответ SVD44
Наир не был игроком основы, менять есть на кого: Сильянов, Самошников, летом Салтыков придет. Может Веру еще на часть вырученных денег купим.
Салтыков игрок атаки, а не защиты, Сильянов и Самошников оба правоногие, и изначально были правые защитники, левыми играть стали не от хорошей жизни - Самошников в Рубине, потому что левых вообще не было, Силя в Локо - когда на матч со Спамом был дисквалифицирован Рыбус, и больше лз не было. Так что разбрасываться левоногими защитниками - такое себе.
+4
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Ответ Сергей Фетисов
Комментарий скрыт
Выпейте таблеток, что ли. Кузяев с первого сезона сходу стал одним из ключевых игроков центра поля.
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Ответ Сергей Фетисов
Поставить на себе крест как игрока?Подписать контракт на 5лет.Пусть посмотрит ,что с другими игроками в Зените случилось.Пусть лучше пример с Кузяева берёт.Лучше за меньшие деньги играть.Но быть на виду и лидером команды во Франции.
Извиняюсь, а во Францию Кузяев попал не благодаря игрой за Зенит?
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Осипов 24
Очень избирательно пишите.А держать Чалова в ЦСКА это как не золотая клетка?Просто уморительно читать подобные комментарии.Значит ЦСКА можно удерживать Чалова,а если другие клубы,то это «золотая клетка»?Ну и в ЦСКА Круговой явно будет играть не за хлеб и воду,а за приличную зарплату.
Ничего, что ЦСКА Чалова в аренду в Базель отпускал? Это было перед самым началом СВО, в других обстоятельствах он имел бы шансы в Европе закрепиться, не обязательно в том же Базеле.
Ну и Чалов в ЦСКА ключевой игрок, понятно, что если его отпускать - то за адекватные деньги, как минимум, чтобы замену купить. И некорректно его сравнивать с Круговым, который в Зените 4 года был запасным и, когда все основные здоровы, имел шансы только на замену выходить. И оценивается в пару миллионов.

В интервью Оздоев сказал, что когда возникло предложение из Европы, Зенит ответил "ни за какие деньги". Клетка? Клетка и есть.

п.с. логику Гинера, по которой Чалова не продали в Кристал Пэлас, потому что "а зачем ему в клуб, который за выживание борется? Вот если бы от топ-клуба предложение было, продали бы, а в КП ему незачем идти" я не одобряю.
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Тюкавин там следующий?)))
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Интересно послушать мнение самого Тикнизяна. Потому что его откровенно берут на замену Кругового. Т.е. он добровольно идет на лавку? Или же видит в себе силы бороться с Дугласом? Тогда мое уважение.
Но вообще очень странный трансфер и много возникает вопросов. Зачем берем игрока за дорого на лавку? Зачем это самому футболисту, который здорово играет в Локо? Ну понятно з/п будет выше, понято что у Зенита не хватает толковых паспортистов, но все равно я в непонятках)))
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Ответ Птюч, Ёж.
Леха сидел на лавке в Италии, а мог играть в России. В этом вся разница. Кержаков хотел играть, вернулся как понял что не дадут в Севилье.
Даже "сидя на лавке" он как-то забил 15 голов, и там ещё что-то около 14 голевых передач, не считая кубковых матчей.
Зачем ему в России играть? Он тут уже стал чемпионом и лидером Локомотива. Здесь он уже достиг потолка, и для дальнейшего развития как игрока, ему надо было ехать в более сильный чемпионат.

>Кержаков хотел играть, вернулся как понял что не дадут в Севилье.

Пошёл по пути наименьшего сопротивления.
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Ответ Локуся
Зачем локо что то зарабатывать? им ржд накинет сколько надо, как будто клуб на самообеспечении и деньги за трансферы важны, забудьте об этом в России 😀
>Зачем локо что то зарабатывать? им ржд накинет сколько надо

Вы Локо с Зенитом, а РЖД с Газпромом перепутали.

РЖД настолько "накинет сколько надо", что на клуб Веру из Оренбурга рассрочку просил, нет 3 миллионов, чтобы сразу выплатить.
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Ответ Maxim Vinopal
Чем плох трансфер для Локо? Как ЛЗ у нас есть Сильянов, Митай и Самошников еще. Как ЛФ/ЛП Пиняев/Миранчук. С лета еще Салтыков. На самом деле удивительно, что при феноменальной статистике Тики не является у нас железным игроком стартового состава.
>Чем плох трансфер для Локо?

Трансфер игрока основы в команду-конкурента по умолчанию плох тем, что это ослабление команды и усиление конкурента.

Самошников не выглядит как равноценная замена Тикнизяну, из всех перечисленных только Митай - левша, как Тики. Ну и связка с Пиняевым на левом фланге уже образовалась годная.
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Очень странно всё это, конечно. Очевидно, что Дуги Сантос - лучший левый защитник чемпионата с большим отрывом, и что ещё три-четыре сезона он этот статус будет уверенно удерживать. То есть человек заведомо идёт в Зенит в качестве нечестолюбивого дублёра, на ту роль, которую не выдержал исполнять даже глубоко заштатный Круг. Тикнизян, вроде как, уровнем выше Круга, и тем не менее, идёт на это...
+3
-1
+2
Поставить на себе крест как игрока?Подписать контракт на 5лет.Пусть посмотрит ,что с другими игроками в Зените случилось.Пусть лучше пример с Кузяева берёт.Лучше за меньшие деньги играть.Но быть на виду и лидером команды во Франции.
+30
-28
+2
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