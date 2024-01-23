Жена Макрона спросила, почему Ито из «Реймса» не вызывают в сборную Франции. Дешам ответил: «Потому что он японец»
Дидье Дешам встретился с женой президента Франции.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посетил благотворительное мероприятие в больнице университета Реймса. Журналист Champagne TV задал ему вопрос о том, следит ли он за «Реймсом».
«У меня нет игроков из «Реймса», но я слежу за этой командой, как и за всеми французскими и зарубежными клубами», – сказал Дешам.
Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, отреагировала на разговор тренера и журналиста: «В «Реймсе» есть японец, который очень хорошо играет! Напомните, как его зовут?»
Когда кто-то из находившихся рядом людей назвал имя Дзюни Ито, Макрон обратилась к Дешаму: «Да, это Ито. Он очень хорош. Мы должны вызывать его в команду, Дидье! Почему вы его не вызываете?»
«Ну, потому что он японец», – улыбнувшись ответил тренер.
— И что? Разве это аргумент
Им нужно со Скумбрией подружиться.
У той тоже мозги рыбьи.