Жена Макрона спросила, почему Ито из «Реймса» не вызывают в сборную Франции. Дешам ответил: «Потому что он японец»

Дидье Дешам встретился с женой президента Франции.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посетил благотворительное мероприятие в больнице университета Реймса. Журналист Champagne TV задал ему вопрос о том, следит ли он за « ».

«У меня нет игроков из «Реймса», но я слежу за этой командой, как и за всеми французскими и зарубежными клубами», – сказал Дешам.

Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, отреагировала на разговор тренера и журналиста: «В «Реймсе» есть японец, который очень хорошо играет! Напомните, как его зовут?»

Когда кто-то из находившихся рядом людей назвал имя , Макрон обратилась к Дешаму: «Да, это Ито. Он очень хорош. Мы должны вызывать его в команду, Дидье! Почему вы его не вызываете?»

«Ну, потому что он японец», – улыбнувшись ответил тренер.