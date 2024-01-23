Жена Макрона спросила, почему Ито из «Реймса» не вызывают в сборную Франции. Дешам ответил: «Потому что он японец»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Реймс Дзюня Ито Эммануэль Макрон ахахаха Футбол

Дидье Дешам встретился с женой президента Франции.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посетил благотворительное мероприятие в больнице университета Реймса. Журналист Champagne TV задал ему вопрос о том, следит ли он за «Реймсом».

«У меня нет игроков из «Реймса», но я слежу за этой командой, как и за всеми французскими и зарубежными клубами», – сказал Дешам.

Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, отреагировала на разговор тренера и журналиста: «В «Реймсе» есть японец, который очень хорошо играет! Напомните, как его зовут?»

Когда кто-то из находившихся рядом людей назвал имя Дзюни Ито, Макрон обратилась к Дешаму: «Да, это Ито. Он очень хорош. Мы должны вызывать его в команду, Дидье! Почему вы его не вызываете?»

«Ну, потому что он японец», – улыбнувшись ответил тренер.

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76 комментариев
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Потому что он японец, а не африканец
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Не хватает в конце Валериного "ёпт".
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ха😄
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Соратница Канделаки по интеллекту
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"Ну и что, что японец? Что он, не человек после этого?" - спросила жена Макрона
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И дальше она такая

— И что? Разве это аргумент
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+17
Ответ Alex Hord
Потому что он японец, а не африканец
Ниндзя! Япошка!©️
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девушкам простительно))
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Ответ хавбек+
девушкам простительно))
А бабушкам - нет
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По крайней мере жена Макрона и не обязана знать, что такое клубный футбол и чем он отличается от национальной команды. А Канделаки, которая руководила главным спортивным телеканалом страны обязана это знать по умолчанию.
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Так-то даже Месси не вызывали, когда он за ПСЖ играл, а тут Ито какой-то
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10 африканцев и Гризмана можно, а японец чем хуже?
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И она такая, как в рекламе про Екатерину нашу и Суворова: "Гражданство Франции господину Ито".
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Ответ zdrprvr
А бабушкам - нет
А бабушкам - тем более...)))
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женщина не разбирается в футболе, по моему это нормально. Кстати для человека со стороны логичный вопрос, почему за французкий клуб играть можно, а за французкую сборную нельзя
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Жена Макрона спросила почему Дешама не вызывают в сборную Франции. Дешам ответил: "Потому что я её тренер"
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Это база
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Вроде и смешно, но ведь "японец" (азиат) мог быть рожден во Франции легко. Поэтому она и спросила
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Панин в футболе не шарит
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Сайонара кароч. Деменция походу.
Им нужно со Скумбрией подружиться.
У той тоже мозги рыбьи.
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Не вызывать игрока в сборную только из-за этого - расизм.
+7
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+3
Ответ Colonel Kurtz
Жена Макрона спросила почему Дешама не вызывают в сборную Франции. Дешам ответил: "Потому что я её тренер"
Потому что я старый и больной солдат и уже не знаю слов любви!
+2
0
+2
Ответ Fierce
По крайней мере жена Макрона и не обязана знать, что такое клубный футбол и чем он отличается от национальной команды. А Канделаки, которая руководила главным спортивным телеканалом страны обязана это знать по умолчанию.
ну вот ты знаешь, но почему то не руководишь.
+9
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"в Реймсе есть японец, почему он не играет в сборной Франции?" я бы засмеялся если бы такое услышал)))
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Ну,тупыыые…(М.М.Задорнов)
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Япона мать, ну пусть попросит мужа срочно его натурализовать!
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ФИТЬ ХА
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))) ТП
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«Да? Какая разница»(с) Данила Багров
+1
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Ито хорош, жаль, что поздно попал в топ-лигу
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