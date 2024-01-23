«Спартак» вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Динамо». Команда пропустила розыгрыш Кубка Гагарина в прошлом сезоне

«Спартак» обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ.

Команда тренера обыграла «Динамо» (6:3) в матче Фонбет чемпионата .

Победа в этой игре позволила красно-белым гарантировать себе участие в Кубке Гагарина в этом сезоне.

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» не вышел в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции.

В нынешнем чемпионате « » находится на четвертой позиции в таблице конференции, набрав 72 балла в 56 матчах.