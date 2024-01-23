«Спартак» вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Динамо». Команда пропустила розыгрыш Кубка Гагарина в прошлом сезоне
«Спартак» обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова обыграла «Динамо» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Победа в этой игре позволила красно-белым гарантировать себе участие в Кубке Гагарина в этом сезоне.
Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» не вышел в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции.
В нынешнем чемпионате «Спартак» находится на четвертой позиции в таблице конференции, набрав 72 балла в 56 матчах.
Сегодня по делу выиграли.
В плей-офф будет интересно.
Цыплакова с покером!