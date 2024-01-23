«Спартак» вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Динамо». Команда пропустила розыгрыш Кубка Гагарина в прошлом сезоне

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Спартак» обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова обыграла «Динамо» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Победа в этой игре позволила красно-белым гарантировать себе участие в Кубке Гагарина в этом сезоне.

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» не вышел в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции.

В нынешнем чемпионате «Спартак» находится на четвертой позиции в таблице конференции, набрав 72 балла в 56 матчах.

11 комментариев
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Спартак много чего пропустил, не только ПО, но и в 2013г весь сезон, потому что никогда не был мешком и денег всегда было в обрез. Этот сезон очень радует, но он полетит в помойку если вылетим быстро. Верим в команду, удачи КБ парням!
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Цыплакову респект, настоящий лидер.
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Удачи в плей-офф
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Молодцы!
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И всё таки у нас очень клёвая команда!!! Вперёд Спартак!!!!!
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У Спартака хорошая команда и тренерский штаб (Леша Жамнов, Леша Ковалев).
Сегодня по делу выиграли.
В плей-офф будет интересно.
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Спартаковцев с победой и с плей-офф!
Цыплакова с покером!
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Ответ Russ Ivan
Спартак много чего пропустил, не только ПО, но и в 2013г весь сезон, потому что никогда не был мешком и денег всегда было в обрез. Этот сезон очень радует, но он полетит в помойку если вылетим быстро. Верим в команду, удачи КБ парням!
Весь сезон Спартак пропустил 2014-2015
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РобоЦЫП обесточил динамо-машину!
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Вперед, Спартак! Удачи в плове!
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Знатно вывезли мусор (ов)
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