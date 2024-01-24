«Челси» вышел в финал Кубка лиги во 2-й раз за 3 года и сыграет с «Ливерпулем» или «Фулхэмом»

Теги Челси Ливерпуль Мидлсбро Фулхэм премьер-лига Англия Кубок английской лиги Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» стал первым финалистом Кубка английской лиги.

Команда Маурисио Почеттино разгромила «Мидлсбро» во второй полуфинальной игре со счетом 6:1.

В решающем матче «синие» встретятся с «Ливерпулем» либо «Фулхэмом» (2:1 в первой игре).

«Челси» вышел в финал во второй раз за последние три года. В 2022-м он уступил «Ливерпулю» в серии пенальти.

В последний раз лондонцы выигрывали Кубок лиги в 2015 году. Всего у них пять побед в этом турнире.

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4 комментария
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У Челси не складывается с финалами английских кубков в последние годы.
Но надеюсь этот возьмем.
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Непонятно, для чего на поле вышел Мудрик, разве что для заполнения пространства.
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челси нужнее этот кубок, ливерпуль пускай чемп берет.
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