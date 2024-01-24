«Челси» вышел в финал Кубка лиги во 2-й раз за 3 года и сыграет с «Ливерпулем» или «Фулхэмом»
«Челси» стал первым финалистом Кубка английской лиги.
Команда Маурисио Почеттино разгромила «Мидлсбро» во второй полуфинальной игре со счетом 6:1.
В решающем матче «синие» встретятся с «Ливерпулем» либо «Фулхэмом» (2:1 в первой игре).
«Челси» вышел в финал во второй раз за последние три года. В 2022-м он уступил «Ливерпулю» в серии пенальти.
В последний раз лондонцы выигрывали Кубок лиги в 2015 году. Всего у них пять побед в этом турнире.
Но надеюсь этот возьмем.