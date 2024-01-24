Барбашев набрал 1+1 с «Айлендерс» и стал 2-й звездой матча. У него 7 очков и «+6» в последних 4 играх

Теги Айлендерс НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев набрал 1+1 с «Айлендерс» и стал 2-й звездой матча.

Форвард «Вегаса» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:2). 

В активе россиянина стало 26 (12+14) очков в 48 играх при полезности «+12». В последних 4 матчах – 7 (3+4) баллов и «+6». 

Сегодня Барбашев (15:56, 1:17 – в большинстве, «+2») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, применил 3 силовых приема, сделал 1 перехват и получил малый штраф. 

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3 комментария
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Иван показывает неплохую игру в последнее время, в такой сильной команде это очень хорошо.
+5
0
+5
перед этим было 7 игр без очков, но в последних четырёх Ваня разыгрался и реально подтаскивает Вегас. три последние игры были близкими, в одну шайбу. Вегас набрал в них 5 очков из 6.
+3
0
+3
Барбашеву бы добавить стабильности. В Вегасе мог бы больше очков набирать, партнеры позволяют
+1
0
+1
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