Барбашев набрал 1+1 с «Айлендерс» и стал 2-й звездой матча. У него 7 очков и «+6» в последних 4 играх

Иван Барбашев набрал 1+1 с «Айлендерс» и стал 2-й звездой матча.

Форвард « » забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата с « » (3:2).

В активе россиянина стало 26 (12+14) очков в 48 играх при полезности «+12». В последних 4 матчах – 7 (3+4) баллов и «+6».

Сегодня Барбашев (15:56, 1:17 – в большинстве, «+2») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, применил 3 силовых приема, сделал 1 перехват и получил малый штраф.