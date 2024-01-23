«Зенит» подпишет Тикнизяна за 8 млн евро и бонусы. Питерцы выплатят ЦСКА 10% прибыли от перепродажи защитника «Локо» (Иван Карпов)

«Зенит» близок к подписанию Наира Тикнизяна.

По информации инсайдера Ивана Карпова, переговоры « » и « » находятся в продвинутой стадии. Клубы близки к соглашению о трансфере Тикнизяна за 8 млн евро и бонусы, сумма которых может достигать 10 млн евро.

Также сообщается, что в рамках сделки «Зенит» может взять на себя выплату 10% от прибыли за перепродажу защитника – сумма трансфера в «Локомотив» в 2021 году составила 5 млн евро.

В текущем сезоне на счету Тикнизяна 8 голов и 5 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив». Подробная статистика 24-летнего защитника доступна здесь.

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