«Зенит» подпишет Тикнизяна за 8 млн евро и бонусы. Питерцы выплатят ЦСКА 10% прибыли от перепродажи защитника «Локо» (Иван Карпов)
«Зенит» близок к подписанию Наира Тикнизяна.
По информации инсайдера Ивана Карпова, переговоры «Зенита» и «Локомотива» находятся в продвинутой стадии. Клубы близки к соглашению о трансфере Тикнизяна за 8 млн евро и бонусы, сумма которых может достигать 10 млн евро.
Также сообщается, что в рамках сделки «Зенит» может взять на себя выплату ЦСКА 10% от прибыли за перепродажу защитника – сумма трансфера Тикнизяна в «Локомотив» в 2021 году составила 5 млн евро.
В текущем сезоне на счету Тикнизяна 8 голов и 5 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив». Подробная статистика 24-летнего защитника доступна здесь.
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Низко у нас ЦСКА пал, если это "хорошее ТО".
И напомни кстати, когда Зенит последний раз брал добротного игрока из клуба конкурента?
Футбола здесь больше нет
Я написал "Хорошее ТО по отношению к Зениту", а не просто про "Хорошее ТО", как написали вы.
По моему, разница существенная )
Был Круг как по мне он лучше чем Наир. Отпускают Круга и берут за 8млн таксиста который 100% не будет играть пока живой Сантос
Только конченый манагер продаст за такую сумму внутри рпл.
Бакаев переходил с банки на банку, выиграть конкуренцию у топового Малкома нереально, плюс беды с бошкой у Бакаева не в Зените начались, свободный агент под последние минуты, авось стрельнëт, не вижу в этом трансфере убийства футболиста
Коваленко только 19, если бы он в 19 мог выиграть конкуренцию у Вендела, то перешёл сразу в Ман Сити, а не в Зенит
По Адамову ещё ок, но опять-таки, он ещё молодой, в ближайшие пару лет сможет заменить Караваева, прогресс в его игре тоже есть
В этом сезоне Opta Sports оценивает их шансы на чемпионство в 2.1%, против 50.5% у Зенита.
И они называют себя конкурентами Зенита.
Конкуренция прим как у Эллочки Людоедки с дочкой Вандербильта.
Тикнизян раскрылся в Локомотиве (при Галактионове), много пользы принес. Если действительно уходит в Зенит - никаких претензий, удачи ему (но не в матчах с Локо). Но будет досадно, если в итоге обменяет основной состав и прогресс на лавку и регресс.