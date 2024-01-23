«Зенит» подпишет Тикнизяна за 8 млн евро и бонусы. Питерцы выплатят ЦСКА 10% прибыли от перепродажи защитника «Локо» (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян деньги Футбол

«Зенит» близок к подписанию Наира Тикнизяна.

По информации инсайдера Ивана Карпова, переговоры «Зенита» и «Локомотива» находятся в продвинутой стадии. Клубы близки к соглашению о трансфере Тикнизяна за 8 млн евро и бонусы, сумма которых может достигать 10 млн евро.

Также сообщается, что в рамках сделки «Зенит» может взять на себя выплату ЦСКА 10% от прибыли за перепродажу защитника – сумма трансфера Тикнизяна в «Локомотив» в 2021 году составила 5 млн евро.

В текущем сезоне на счету Тикнизяна 8 голов и 5 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив». Подробная статистика 24-летнего защитника доступна здесь.

Тикнизян резко взлетел в 2023-м. Почему к его результативности нужно относиться осторожно

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117 комментариев
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Ответ Three Days Grace
шутка про подвоз жены на работу снова актуальна
Даже не представляю, во сколько ему теперь вставать, чтобы жену к эфиру подвезти…
+97
-5
+92
Тикнизян 19 декабря 2023 года: "«Уверен, что «Зенит» не придёт ни с каким предложением ко мне. А если даже это и произойдёт по какой-то случайности, то я откажусь. Считаю, что для футбольной составляющей лучше будет воспользоваться возможностью уехать в Европу»."
+89
-2
+87
шутка про подвоз жены на работу снова актуальна
+37
-7
+30
Ответ Three Days Grace
шутка про подвоз жены на работу снова актуальна
Ждём информацию кто подпишет Ромашкину, за сколько и на каких условиях...
+28
-3
+25
А потом говорят про цены на бразильцев... Вот на кой нужны паспортисты за 8 млн.?
+31
-6
+25
Ответ Михаил Савченко
Хороший футболист с хорошей репутацией. Фигни не говорил и не творил, на поле честно трудится, о Петербурге отзывался комплиментарно. Штош, буду рад, если перейдёт.
Ты забыл рассыпаться в похвалах и комплиментах Миллеру - или от питерской дворни это пока не требуют?))
+42
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+23
Хорошее такое ТО получится у ЦСКА по отношению к Зениту: сначала подписали Кругового свободным агентом с лета, теперь еще за переход Тикнизяна получат деньги )
+31
-9
+22
Ответ Кирилл
Хорошее такое ТО получится у ЦСКА по отношению к Зениту: сначала подписали Кругового свободным агентом с лета, теперь еще за переход Тикнизяна получат деньги )
Действительно. 26-летний лавочник и 300К евро.

Низко у нас ЦСКА пал, если это "хорошее ТО".
+34
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+19
Армянские болелы надеялись на Ювентус, получили Зенит.
+16
-1
+15
Хороший футболист с хорошей репутацией. Фигни не говорил и не творил, на поле честно трудится, о Петербурге отзывался комплиментарно. Штош, буду рад, если перейдёт.
+32
-21
+11
Ответ Печерский Даниил
С одной стороны неплохо, 8 млн на нового цз + есть Сильянов, Митай. Только уже задолбало, что в который раз берут добротного игрока из клуба-конкурента на банку
Салтыкову привет передай, тоже из клуба конкурента на банку, ещё и с агентскими в лям евро, нормальный бизнес там мутите, не распил и не империя зла)
И напомни кстати, когда Зенит последний раз брал добротного игрока из клуба конкурента?
+13
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+10
Одни негры и цунарефа в команде, а на трибунах фанайдишная массовка.
Футбола здесь больше нет
+15
-6
+9
Ответ Михаил Савченко
Хороший футболист с хорошей репутацией. Фигни не говорил и не творил, на поле честно трудится, о Петербурге отзывался комплиментарно. Штош, буду рад, если перейдёт.
Так Наир сам из Санкт-Петербурга: родился в Питере и начинал свои первые футбольные шаги в школах города.
+11
-4
+7
Эх, Тики, что же не в Европу то.
+16
-9
+7
Ответ Кирилл
Тикнизян 19 декабря 2023 года: "«Уверен, что «Зенит» не придёт ни с каким предложением ко мне. А если даже это и произойдёт по какой-то случайности, то я откажусь. Считаю, что для футбольной составляющей лучше будет воспользоваться возможностью уехать в Европу»."
передумал, видать.
+7
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+6
Ответ FNT
Действительно. 26-летний лавочник и 300К евро. Низко у нас ЦСКА пал, если это "хорошее ТО".
А почему вы не читаете комментарий в полном объеме, а только ссылаетесь на то, что вам хочется ?)

Я написал "Хорошее ТО по отношению к Зениту", а не просто про "Хорошее ТО", как написали вы.
По моему, разница существенная )
+10
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Леонченко, или кто там отвечает за исходящие трансферы, - просто клоун!
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Ответ FNT
Действительно. 26-летний лавочник и 300К евро. Низко у нас ЦСКА пал, если это "хорошее ТО".
Ну Зенит же взял в конце лета 32-летнего лавочника из Бразилии
+6
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+4
ну он из Петербурга, игрок квалифицированный. достойная замена Круговому, если правда)
+5
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Я искренне не понимаю зачем его берут ?
Был Круг как по мне он лучше чем Наир. Отпускают Круга и берут за 8млн таксиста который 100% не будет играть пока живой Сантос
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вот и закончил с футболом, а ведь в европу планировал уехать
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Это деградация для Тикнизяна. Им интересовались европейские клубы, а по итогу он выбрал Зенит и теперь не сможет играть в еврокубках.
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Если он перейдёт за такую сумму, то Леонченко надо пинками выгонять из кЛуба.
Только конченый манагер продаст за такую сумму внутри рпл.
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Ответ Spartakus1984
Круговой,Бакаев,Коваленко,Адамов,Сутормин.Вроде бы относительно свежие трансферы?
Круговой в Зените не стагнировал, а наоборот прогрессировал, увидешь это по следующему сезону в ЦСКА, по атакующим метрикам это топ ЛЗ, в том сезоне при +- 1000 минут он был лучше по продвижению мяча, чем например Малком, его единственная проблема - ещё более топовый ЛЗ Сантос, который за пять лет в Зените не провалил ни одного матча и пропустил всего 7
Бакаев переходил с банки на банку, выиграть конкуренцию у топового Малкома нереально, плюс беды с бошкой у Бакаева не в Зените начались, свободный агент под последние минуты, авось стрельнëт, не вижу в этом трансфере убийства футболиста
Коваленко только 19, если бы он в 19 мог выиграть конкуренцию у Вендела, то перешёл сразу в Ман Сити, а не в Зенит
По Адамову ещё ок, но опять-таки, он ещё молодой, в ближайшие пару лет сможет заменить Караваева, прогресс в его игре тоже есть
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0
+3
Ответ FNT
Конкурента? В чем конкуренция-то? У них от Зенита -5 при том, что они обе личные встречи каким-то макаром выиграли. То есть против остальных они сыграли на 11 очков хуже. Конкуренты. Очень смешно.
В прошлом сезоне они отстали от Зенита на 25(!!) очков.
В этом сезоне Opta Sports оценивает их шансы на чемпионство в 2.1%, против 50.5% у Зенита.
И они называют себя конкурентами Зенита.
Конкуренция прим как у Эллочки Людоедки с дочкой Вандербильта.
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Ещё один наш игрок в Европу
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некоторое время назад болельщики Локо (включая меня) негодовали, почему Тикнизяна купили так дорого. А теперь возмущаемся, почему так дешево отдаём) Хотя перепродаем с неплохой прибылью.
Тикнизян раскрылся в Локомотиве (при Галактионове), много пользы принес. Если действительно уходит в Зенит - никаких претензий, удачи ему (но не в матчах с Локо). Но будет досадно, если в итоге обменяет основной состав и прогресс на лавку и регресс.
+10
-7
+3
Ответ Михон Мясной
Ты забыл рассыпаться в похвалах и комплиментах Миллеру - или от питерской дворни это пока не требуют?))
Ещё расыпятся.
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Леонченко в отставку!
+2
0
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Ответ bear7904
Эх, Тики, что же не в Европу то.
а что там на него есть желающие?
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+2
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