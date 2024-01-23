«Спартак» близок к трансферу форварда «Твенте» Угальде (Иван Карпов)

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Твенте премьер-лига Россия возможные трансферы Манфред Угальде Футбол

«Спартак» подпишет нападающего сборной Коста-Рики.

Московский клуб близок к трансферу Манфреда Угальде из «Твенте», сообщает инсайдер Иван Карпов.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 25 матчей за нидерландский клуб во всех турнирах, отметившись 9 голами и 7 ассистами.

В составе сборной Коста-Рики Угальде провел 4 игры и забил 1 мяч. Его статистику можно найти здесь.

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113 комментариев
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предыдущий переход одного паренька из Твенте был очень даже неплохим
+101
-4
+97
Статистика очень даже неплохая, за такого кадра придётся раскошелится миллионов на 10.
+37
-4
+33
Ответ WelD
Комментарий скрыт
Промес
+32
-3
+29
Пусть срастётся,всегда за хороших легионеров в РПЛ.
+26
-4
+22
Невысокого роста, юркий, может центр форварда играть или оттянутого нападающего. То что нужно в дополнению к Соболеву. Испанская пресса пишет что им Манчестер Сити интересуется.
+22
-4
+18
Ответ WelD
Комментарий скрыт
Что вы за люди, минусов столько накидали......!!
+16
-1
+15
как болельщик Зенита скажу, что хотелось бы, чтобы как можно больше интересных игроков приезжало в чемпионат, пусть новый спортдир Спартака отработает хорошо, чемпионат от этого только выиграет.
+14
-2
+12
https://www.youtube.com/watch?v=QDDkuLY7cs4
+10
0
+10
Ответ Никита Самарин
Статистика очень даже неплохая, за такого кадра придётся раскошелится миллионов на 10.
его взяли прошлым летом за 4 млн, вроде как. Так что да, как минимум 2х голландцы заходят сделать на нем
+9
-1
+8
Ответ Диман Смирнов
Ну зачем ,Твенте только в топ 3 поднялось ,хочу их в лч
Согласен с Вами - Алкмар гораздо противнее !
Но по факту будет в тройке Аякс - 90 % )
Половина чемпионата впереди , а они пришли в чувства и регулярно набирают очки
+7
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+6
на бумаге всё выглядит отлично, классный трансфер. поздравления кб, если действительно перейдет)
+5
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хм, интересно, форварда такого профиля в команде нет
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Ответ юра георгиевский
Спартачи «нарезок ютубных» насмотрелись. 😹😂🤣😅😁. Как-будто кино и реальная жизнь — это одно и тоже. Я тысячи нарезок видел многих футболистов, но когда они приезжали в Россию, то всё мастерство заканчивалось. У Крала, Эрикссона и Тиля тоже были шикарные нарезки, а сейчас мы знаем, что наш спартачок много денег на них потрял , толку никакого.
Почему ты тоже самое не пишешь про Педро и Артура?Аргентинцец Дриусси считался главной восходящей звездой Аргентины а в зенит приехал и оказался середняком обычным.К чему твои глупые комменты в адрес Спартака?
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Из Твенте #######, чтоб трёшку отгрузить
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Перспективный парень. И забивает в 21 год не хуже нашей опытной древесины.
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Кстати, в запрещенной соцсети фаны Твенте со слезами наизнанку выворачиваются.
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+4
Ответ SMART789
В тяжелее для страны время вваливают народные миллионы в легионеров Ладно бы была Европа, но ради чего этот пир во время чумы? развивали бы своих ребят Позорники лукойловские
Чья бы корова мычала....
+6
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⚡Ну все, Роман подтверждает.

Московский «Спартак» направил в «Твенте» официальную заявку на Манфреда Угальде.

Переговоры на продвинутой стадии и личные условия уже согласованы на стороне игрока.

Переговоры по этому вопросу продолжаются, сейчас он находится на завершающем этапе
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Посмотрел нарезку игры этого парня, напомнил мне Понсе, в его лучшие времена. При невысоком росте, хорош на втором этаже, а так же в завершении. Из недостатков, на мой взгляд, парень очень зависимый нападающий. Должна вся команда на него играть, чтобы он смог себя проявил.
В целом, впечатление положительное + парень ещё молод и должен прибавить.
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0
+3
Хоккей смотрю наши с ментами. Походу решили тот матч переплюноть, очень нравится ❤️❤️❤️❤️
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+3
Ответ SMART789
В тяжелее для страны время вваливают народные миллионы в легионеров Ладно бы была Европа, но ради чего этот пир во время чумы? развивали бы своих ребят Позорники лукойловские
11 бразильцев и народное бабло как поживает ?
+3
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Для 21 года парень очень крут,но за 4 его никто не отдаст, там все топы местные за ним следят и сто процентов не только они,коста риканский бузникин такой
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Ответ Дмитрий9779
Пусть срастётся,всегда за хороших легионеров в РПЛ.
респект за адекватность, однозначно
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Ответ bellyashe
на бумаге всё выглядит отлично, классный трансфер. поздравления кб, если действительно перейдет)
К сожалению , лист бумаги не футбольное поле . Травка подрастёт и тогда всё будет видно .
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Ответ Дмитрий Агалаков
Уже третий нападающий за два дня, которого связывают со Спартаком. А ведь ещё даже трансферное окно не открылось. Видимо, дальше ещё больше будет "потенциальных трансферов".
Нужно что бы игрок провел сборы с командой я думаю.Вот спешат
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Ответ Красная стрела
В Голландии много перспективных, но вот Спартаку что т не сильно везёт с трансферами от туда 😞
Промес?
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Ответ WelD
Что вы за люди, минусов столько накидали......!!
Мне постоянно кто то один минус ставит обязательно))) максимально будет не приметный комментарий внизу всех, но один минус будет стоять)
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В Нидерландах считают, что Угальде усилит «Спартак»: «Очень талантливый молодой игрок.
Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» возможный трансфер нападающего «Твенте» и сборной Коста-Рики Угальде в «Спартак».
«Это очень талантливый молодой игрок, очень сильный физически. Он точно усилит «Спартак». Трансфер в российский чемпионат будет хорошим шагом вперед для него», — сказал Каптейнс «СЭ»
Контракт Угальде с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 5 миллионов евро.(с)
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Ну зачем ,Твенте только в топ 3 поднялось ,хочу их в лч
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Ответ Spartakus1984
Главное что бы не в 11 Бразильцев
На это право только у одного клуба из одного городка.
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