«Спартак» близок к трансферу форварда «Твенте» Угальде (Иван Карпов)
«Спартак» подпишет нападающего сборной Коста-Рики.
Московский клуб близок к трансферу Манфреда Угальде из «Твенте», сообщает инсайдер Иван Карпов.
В текущем сезоне 21-летний футболист провел 25 матчей за нидерландский клуб во всех турнирах, отметившись 9 голами и 7 ассистами.
В составе сборной Коста-Рики Угальде провел 4 игры и забил 1 мяч. Его статистику можно найти здесь.
Но по факту будет в тройке Аякс - 90 % )
Половина чемпионата впереди , а они пришли в чувства и регулярно набирают очки
Московский «Спартак» направил в «Твенте» официальную заявку на Манфреда Угальде.
Переговоры на продвинутой стадии и личные условия уже согласованы на стороне игрока.
Переговоры по этому вопросу продолжаются, сейчас он находится на завершающем этапе
В целом, впечатление положительное + парень ещё молод и должен прибавить.
Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» возможный трансфер нападающего «Твенте» и сборной Коста-Рики Угальде в «Спартак».
«Это очень талантливый молодой игрок, очень сильный физически. Он точно усилит «Спартак». Трансфер в российский чемпионат будет хорошим шагом вперед для него», — сказал Каптейнс «СЭ»
Контракт Угальде с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 5 миллионов евро.(с)