«Спартак» близок к трансферу форварда «Твенте» Угальде (Иван Карпов)

«Спартак» подпишет нападающего сборной Коста-Рики.

Московский клуб близок к трансферу из « », сообщает инсайдер Иван Карпов.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 25 матчей за нидерландский клуб во всех турнирах, отметившись 9 голами и 7 ассистами.

В составе сборной Коста-Рики Угальде провел 4 игры и забил 1 мяч. Его статистику можно найти здесь.