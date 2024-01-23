Андрей Канчельскис: «Футбол в глубинке умер – в 2018-м 11 команд закрылось. Популисты расскажут, как все хорошо, а кого-то это устраивает»

Теги премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Вторая лига Б Чемпионат.com Вторая лига А Футбол

Андрей Канчельскис критически оценил состояние футбола в регионах России.

«Футбол в глубинке умер. Все. Сколько было команд, зон во второй лиге? А сейчас на «Востоке» сколько команд? Шесть. Остальные вымерли! Плачевно, но ничего не поделаешь.

Я реалистично смотрю на вещи. Я и в глубинке работал, и в столице – все видел и вижу. При чем тут оптимизм? Популисты вам расскажут, как все хорошо. Если не ошибаюсь, у нас в год домашнего чемпионата мира, в 2018-м, закрылось 11 футбольных команд. Это дает повод для оптимизма? Надо смотреть реально на вещи.

Если бы эти клубы процветали и их становилось только больше – тогда другое дело. Но они же на самом деле позакрывались. Или вы считаете, что лить в уши, заниматься популизмом – это хорошо? А кого-то это устраивает. Моя хата с краю – никого не знаю», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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18 комментариев
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В глубинке умерло давно все,помимо футбола и производство и население..Секрета Канчельскис не открыл
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Не в бровь, а (прямо) в глаз. Популистам
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Ответ Spartakus1984
Он же тренером стал? Интервью каждый день раздаёт, откуда у него столько свободного времени?
Первый день на Sports ? Интервью скорее всего одно, но его пилят на десятки частей
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И в чем он не прав, все как было, так и есть, только ещё хуже.
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Да тут не только глубинка, у нас и в городах масштаба Смоленска профессионального футбола зачастую нет.
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Очень жаль футбол, умерший в глубинке. Но еще сильнее жаль вымершие и продолжающие вымирать населенные пункты там же в глубинке. Пустые зарастающие сорняками и кустарником поля. Разрушающиеся дороги и инфраструктура...

Футбол - это всего лишь одна часть жизни. Без которой, все-таки, можно прожить. А без поликлиник, магазинов и аптек - вряд ли.
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- сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России и будущий иноагент
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Но, стоит отметить, за последние пару лет несколько клубов "ожило", в регионах, вроде как, деньги на спорт появились
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Изначально мертвое умереть не может. Я занимался до 16 лет в Иркутске у Сергея Духовникова, который тренировал 3 игроков, которые доросли до сборной (Зобнин, Гранат, Ещенко). Все они уехали из Иркутска в центр России и их заметили. Пробиться из регионов куда-то дальше - практически невозможно. Ни полей, ни академий - ничего. Зимой играешь в 5 на 5, потому что на улице холодно, а ближе к лету - 11 на 11. Вот и делайте выводы, можно ли таким способом вырастить молодое футбольное поколение
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Это потому что Zeнитом и нашим футболом руководят "грамотные люди", да, Андрей?
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В регионах всю дорогу так
У нас в Иркутске была Звезда, потом Байкал, умер
Теперь фк Иркутск появился
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Ответ Cruel Snake
Первый день на Sports ? Интервью скорее всего одно, но его пилят на десятки частей
По данной теме это к примеру сегодняшнее интервью. А Так он каждый день в течении недели, что то болтает. Ему как и Мостовому звонят журналисты. Но тот без дела а этому должно быть некогда отвечать журналистам.
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Ответ Cruel Snake
Не в бровь, а (прямо) в глаз. Популистам
Не в бровь, а в нос
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