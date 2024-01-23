Путин о знакомстве с Пеле: «Очень добрый, приятный человек был. И к России очень хорошо относился»
Владимир Путин напомнил о знакомстве с Пеле.
Президент России пообщался о футболе с мальчиком Саввой Уваровым в ходе форума «Родные – любимые» на ВДНХ.
Узнав, что Савва тренируется на позиции нападающего, Путин поинтересовался: «Кто твой самый любимый игрок? Ну, кроме тебя самого?» Мальчик назвал имя экс-форварда сборной Бразилии Пеле.
«Ну да, не ошибешься.
Я с ним был знаком. Очень добрый был, такой приятный человек. И очень хорошо относился к России», – сказал Путин.
Пеле – бывший нападающий сборной Бразилии, единственный футболист в истории, трижды становившийся чемпионом мира как игрок. Он скончался 29 декабря 2022 года.
https://www.championat.com/football/news-4713865-pele-napisal-otkrytoe-pismo-vladimiru-putinu-po-povodu-situacii-na-ukraine.html
ФСОшники детям теперь дают имена и фамилии,как регенам в football manager?)))
Думаю был бы Путин знаком с Мбаппе или Роналду хотя бы, то получилось бы сварганить разговор по правдопобнее.