Путин о знакомстве с Пеле: «Очень добрый, приятный человек был. И к России очень хорошо относился»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Пеле Владимир Путин Политика ТАСС Футбол

Владимир Путин напомнил о знакомстве с Пеле.

Президент России пообщался о футболе с мальчиком Саввой Уваровым в ходе форума «Родные – любимые» на ВДНХ.

Узнав, что Савва тренируется на позиции нападающего, Путин поинтересовался: «Кто твой самый любимый игрок? Ну, кроме тебя самого?» Мальчик назвал имя экс-форварда сборной Бразилии Пеле.

«Ну да, не ошибешься.

Я с ним был знаком. Очень добрый был, такой приятный человек. И очень хорошо относился к России», – сказал Путин. 

Пеле – бывший нападающий сборной Бразилии, единственный футболист в истории, трижды становившийся чемпионом мира как игрок. Он скончался 29 декабря 2022 года.

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127 комментариев
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Любимый певец - Утесов, любимый актёр - Луи де Финес. Ретро-мальчик из ФСО
+223
-14
+209
Пеле обратился к Путину из-за ***** на Украине
https://www.championat.com/football/news-4713865-pele-napisal-otkrytoe-pismo-vladimiru-putinu-po-povodu-situacii-na-ukraine.html
+125
-16
+109
А что не вспомнил слова Пеле по поводу начала СВО?
+116
-22
+94
Ответ Aleksandr Danilov
Любимый певец - Утесов, любимый актёр - Луи де Финес. Ретро-мальчик из ФСО
Вообще мальчик очень удивился, кто этот мужчина и где товарищ Хрущёв.
+85
-3
+82
Мда, как всегда. Наверно сын ФСОшницы которая постоянно продаёт путину мороженое. Ребёнок интересуется футболом и вспомнил только Пеле, который забивал 80 лет назад.
+78
-8
+70
Савва Уваров
ФСОшники детям теперь дают имена и фамилии,как регенам в football manager?)))
+63
-6
+57
Пеле относится к России лучше чем к ней относится ВВП
+44
-7
+37
Сколько мальчику годиков, 50? или 60?
+39
-3
+36
Ответ Антон Фалафель
Мда, как всегда. Наверно сын ФСОшницы которая постоянно продаёт путину мороженое. Ребёнок интересуется футболом и вспомнил только Пеле, который забивал 80 лет назад.
Савва Уваров))Почему не Иван Драго например
+39
-3
+36
Ответ Aleksandr Danilov
Любимый певец - Утесов, любимый актёр - Луи де Финес. Ретро-мальчик из ФСО
В Кубке Ярмарок болею за Карл Цейсс
+32
-1
+31
Я могу ошибаться, но сомневаюсь, что любимый игрок маленького мальчика Пеле. Он его игры видел очень вряд ли.
Думаю был бы Путин знаком с Мбаппе или Роналду хотя бы, то получилось бы сварганить разговор по правдопобнее.
+30
-5
+25
Ответ Бронислав Каминский
Савва Уваров))Почему не Иван Драго например
Фома Киняев
+24
0
+24
Ответ Aleksandr Danilov
Любимый певец - Утесов, любимый актёр - Луи де Финес. Ретро-мальчик из ФСО
Фюнес. Через Ю
+28
-5
+23
- Как здорово, что я видел его игру вживую, - добавил 70-летний мальчик Савва.
+23
-1
+22
У этого знакомства была и обратная сторона. В 22-ом году Пеле написал одно открытое письмо, которое на выставках ВДНХ лучше не вспоминать.
+21
-2
+19
Ответ Ярик01
Пеле обратился к Путину из-за ***** на Украине https://www.championat.com/football/news-4713865-pele-napisal-otkrytoe-pismo-vladimiru-putinu-po-povodu-situacii-na-ukraine.html
Путин такой: «Блин, ну раз сам Пеле попросил, то конечно надо»
+24
-6
+18
Пеле-то да. А вот ты ...
+20
-3
+17
Ответ Казанский КБ
Комментарий скрыт
мне неинтересно, вообще || если честно )
+18
-3
+15
он его там в животик не целовал по привычке?
+11
-1
+10
Ответ Ярик01
Пеле обратился к Путину из-за ***** на Украине https://www.championat.com/football/news-4713865-pele-napisal-otkrytoe-pismo-vladimiru-putinu-po-povodu-situacii-na-ukraine.html
Просто Пеле не вникал в ситуацию и тогда еще не знал, что эти улыбки и слова и гроша не стоят.
+12
-3
+9
Ответ Казанский КБ
Комментарий скрыт
где Пеле был эти восимь лет, да?
+9
-1
+8
Ответ Dr. Heisenberg
Комментарий удален модератором
К России (именно к русским людям) и сейчас относятся хорошо. Все понимают различие между Россией и Путиным.
+10
-2
+8
Путин и мальчик, Путин и чукча, Путин и многодетные семьи - как трогательно, прям ми*3... Ждем фотачки ВВП и Пеле, где последний целует персты государевы.
+8
-1
+7
Ну не мог же мальчик сказать, что ему ндравяцца игрочишки из агрессивного блока НАТО - типа Холланд, Мбапа иди Беллингем. Тем более, что их он не видел, потому что по ящику их не кажут нонеча. Остается скрепный БРИКС, но в братском Китае в футбол практически не играют, в ЮАР играют, но плохо. Что остается? Бразилия. Вот мальчик и проявил политическую грамотность.
+12
-5
+7
Ответ Dr. Heisenberg
Комментарий удален модератором
а к спортсменам и сейчас относятся нормально. Если не участвовать в проганде, то никто и не смотрит из какой страны человек. В НХЛ играю русские и никто даже и слова не говорит про национальность.
+7
0
+7
Ответ факты про футбол
А за что ему плохое сказать про Россию. Если бы не Советская власть, возможно имя Пеле как лучшего игрока в истории никто бы не сказал, учитывая какой класс показал Эдуард Стрельцов
Пеле выступал, если конечно, не ошибаюсь, на четырех чемпионатах мира, три из которых выиграл. При всем уважении к Стрельцову, он, не попади в колонию, вряд ли выиграл бы даже один чемпионат мира, не говоря про три.
+7
0
+7
Ответ дима кушов
Комментарий удален модератором
Эт точно, отыграл свое, пора и честь знать 😂
+8
-1
+7
Как фсошного ребенка проинструктировали, так и сказал. А вообще смешно наблюдать, что все эти так называемые выходы в свет и общение с народом - сплошной спектакль, надо же придумать, у ребенка любимый футболист Пеле, его и я то в живую игру не видел, но дед то видал конечно…
+10
-3
+7
Савва Уваров - это примерно как ЛСДУЗ и ЙФЯУ9?
+9
-3
+6
Ответ Aleksey Yashin
Сколько мальчику годиков, 50? или 60?
50 вряд ли. Игру Пеле по ящику можно было видеть в реальном времени не позднее 1970 года. Чтобы что-то понимать, тогдашнему мальчику должно было бы быть не менее пяти лет, т.е. он должен был бы быть по крайней мере 1965 года рождения. То есть сегодня этому мальчику ближе к 60 годкам. Ну ничо, еще даже не пенсионер.
+6
0
+6
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