Путин о знакомстве с Пеле: «Очень добрый, приятный человек был. И к России очень хорошо относился»

Владимир Путин напомнил о знакомстве с Пеле.

Президент России пообщался о футболе с мальчиком Саввой Уваровым в ходе форума «Родные – любимые» на ВДНХ.

Узнав, что Савва тренируется на позиции нападающего, поинтересовался: «Кто твой самый любимый игрок? Ну, кроме тебя самого?» Мальчик назвал имя экс-форварда сборной Бразилии Пеле.

«Ну да, не ошибешься.

Я с ним был знаком. Очень добрый был, такой приятный человек. И очень хорошо относился к России», – сказал Путин.

Пеле – бывший нападающий сборной Бразилии, единственный футболист в истории, трижды становившийся чемпионом мира как игрок. Он скончался 29 декабря 2022 года.