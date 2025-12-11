Алонсо не уволят из «Реала» после поражения от «Ман Сити». Тренер останется в клубе до матча с «Алавесом» (Патрик Бергер)

Хаби Алонсо останется в «Реале» после матча с «Манчестер Сити».

Главного тренера «Реала » Хаби Алонсо не отправят в отставку после поражения от «Манчестер Сити » (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщил журналист Sky Sport Патрик Бергер.

Специалист будет руководить командой в игре Ла Лиги против «Алавеса », который пройдет 14 декабря.

Ранее сообщалось , что Алонсо может быть уволен из мадридского клуба в случае поражения от «горожан».

В Ла Лиге «Реал» находится на второй позиции и отстает от лидирующей на «Барселоны» на четыре очка.

