Алонсо не уволят из «Реала» после поражения от «Ман Сити». Тренер останется в клубе до матча с «Алавесом» (Патрик Бергер)
Хаби Алонсо останется в «Реале» после матча с «Манчестер Сити».
Главного тренера «Реала» Хаби Алонсо не отправят в отставку после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Об этом сообщил журналист Sky Sport Патрик Бергер.
Специалист будет руководить командой в игре Ла Лиги против «Алавеса», который пройдет 14 декабря.
Ранее сообщалось, что Алонсо может быть уволен из мадридского клуба в случае поражения от «горожан».
В Ла Лиге «Реал» находится на второй позиции и отстает от лидирующей на «Барселоны» на четыре очка.
