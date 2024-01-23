«Милуоки» уволил главного тренера Эдриана Гриффина. Док Риверс – в числе кандидатов на должность
Эдриан Гриффин уволен с поста главного тренера «Бакс».
49-летний специалист возглавил «Милуоки» в июне 2023 года. Под его руководством команда выиграла 30 матчей из 43. На сегодняшний день «Бакс» занимают второе место в Восточной конференции (30-13), уступая «Бостону» (34-10).
Согласно источникам ESPN, ожидается, что временно исполнять обязанного главного тренера будет ассистент Джо Пранти.
«Бакс» планируют быстро найти небольшую группу опытных и доступных главных тренеров. Док Риверс находится в верхней части списка кандидатов. По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, стороны уже работают над сделкой.
и не надо долго адаптироваться
и тут водж пишет: док риверс в лидерах на новое место!
Яннис походу сошел с ума
А давайте уволим его. Главный кандидат на замену: Док Риверс.
Итог: минус еще один год прайма грека и недовольство болел.
Забыл, ждем коронное камон , летс гоу во время того как их будет насиловать тейтум или эмбид
И уволили его сейчас, чтобы новый тренер успел запросить нужных ему игроков, перед дэдлайном на обмены, потому что перемены необходимы.
Вопрос в том, а действительно ли Гриффина уволили ради Дока?
Если это так, то моё почтение, Олени! Удачи на рыбалке!
А вот Док - это второй шаг к уходу Янниса из клуба (после обмена Лилларда), правда, грек сам подталкивает руководство к этим действиям.