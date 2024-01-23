«Милуоки» уволил главного тренера Эдриана Гриффина. Док Риверс – в числе кандидатов на должность

Эдриан Гриффин уволен с поста главного тренера «Бакс».

49-летний специалист возглавил « » в июне 2023 года. Под его руководством команда выиграла 30 матчей из 43. На сегодняшний день «Бакс» занимают второе место в Восточной конференции (30-13), уступая «Бостону» (34-10).

Согласно источникам ESPN, ожидается, что временно исполнять обязанного главного тренера будет ассистент Джо Пранти.

«Бакс» планируют быстро найти небольшую группу опытных и доступных главных тренеров. Док Риверс находится в верхней части списка кандидатов. По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, стороны уже работают над сделкой.