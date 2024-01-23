«Милуоки» уволил главного тренера Эдриана Гриффина. Док Риверс – в числе кандидатов на должность

Теги Эдриан Гриффин Милуоки НБА Джо Пранти Баскетбол

Эдриан Гриффин уволен с поста главного тренера «Бакс».

49-летний специалист возглавил «Милуоки» в июне 2023 года. Под его руководством команда выиграла 30 матчей из 43. На сегодняшний день «Бакс» занимают второе место в Восточной конференции (30-13), уступая «Бостону» (34-10).

Согласно источникам ESPN, ожидается, что временно исполнять обязанного главного тренера будет ассистент Джо Пранти.

«Бакс» планируют быстро найти небольшую группу опытных и доступных главных тренеров. Док Риверс находится в верхней части списка кандидатов. По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, стороны уже работают над сделкой.

Материалы по теме

82 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Буденхольцер, вроде, свободен
и не надо долго адаптироваться
+75
0
+75
Только я прокричал аааааааааа и подумал что кто-то должен быть на примете.
и тут водж пишет: док риверс в лидерах на новое место!
+47
0
+47
главный кандидат на замену Риверс
Яннис походу сошел с ума
+45
-3
+42
Наняли тренера новичка, окей. Что-то начало получаться в атаке, результаты норм.
А давайте уволим его. Главный кандидат на замену: Док Риверс.
Итог: минус еще один год прайма грека и недовольство болел.
Забыл, ждем коронное камон , летс гоу во время того как их будет насиловать тейтум или эмбид
+38
-2
+36
Ответ ShowTime.
Наняли тренера новичка, окей. Что-то начало получаться в атаке, результаты норм. А давайте уволим его. Главный кандидат на замену: Док Риверс. Итог: минус еще один год прайма грека и недовольство болел. Забыл, ждем коронное камон , летс гоу во время того как их будет насиловать тейтум или эмбид
Эмбид знатный насильник в плей-офф, ага.
+37
-2
+35
Ответ Леди Гаага
Закономерно,но все равно,фантастически увидеть такое,когда команда идет с отличным балансом побед и поражений
Дэвид Блатт вспоминается из 2016) Там вроде у Кливленда чуть ли не идентичный баксовскому рекорд был, 30-11 или что-то типа того
+35
-1
+34
Закономерно,но все равно,фантастически увидеть такое,когда команда идет с отличным балансом побед и поражений
+27
0
+27
интересно, убрали тренера команды, идущей второй на Востоке, и выигравшей 5 из последних 6 игр
+22
-1
+21
Греческий ГМ был чем-то недоволен?
+23
-4
+19
давайте бульдозера назад. отпраздную тогда полноценно
+18
0
+18
Ответ Pipa23King
Говорят, что хотят Камон Летсгововича подписать на должность главного тренера!
Правильно, а то слишком хороший результат сейчас и форма у всех чересчур чистая
+16
0
+16
Говорят, что хотят Камон Летсгововича подписать на должность главного тренера!
+14
-2
+12
Кажется, Грек заигрался в гма. Видимо у Леброна насмотрелся.
+10
0
+10
Вот уж не ожидал, что в НБА тренера уволят смотря на качество игры, а не на количество побед.
+12
-2
+10
Ответ udod
Буденхольцер, вроде, свободен и не надо долго адаптироваться
Только теперь 2 конуса в защите, а так да всё то же самое.
+7
0
+7
Терри Стоттс свободен назначьте его-Дэйм будет в восторге и Яннис наверно тоже( и иронично будет)
+8
-1
+7
Камон летс гоу, как говорится
+8
-2
+6
Вероятно, менеджер по экипировке не "вывез"...
+5
0
+5
Ждем Дока в Бакс?)
+6
-1
+5
Рискованный шаг. Наверняка уже нашли замену, скоро узнаем
+6
-1
+5
Ответ Kirill Proskurin
Где-то заикал один Блатт.
У Блатта была и игра и победы. Не было дружбы с ЛеБроном
+5
0
+5
Ответ Nightyork97
Кроме Бостона они не отлетят с таким нападением. В 7 матчах попробуйте закрыть Янниса и Лилларда с атакой под 140 очков. Буденхольцер принимал от Майами без Хирро по 120 каждую игру. Тут нужны подробности, что там происходит в раздевалке. За 30-13 не увольняют просто так. Гриффин может сказать, что ему времени не хватило поставить игру, ну и кто в него кинет камнем? По цифрам атака работала лучше чем у Бада. Ждем подробности. Просто у них плана Б нет на игру, все на атаке в лоб. Я не припомню, чтобы снимали так рано за такой результат.
Никаких 140 очков в плей-офф и близко не будет для Бакс
+5
0
+5
Какая-то шоковая новость, еще и Дока ставят на его место...
+5
0
+5
Нанимайте Джеффа ван Ганди!
+5
-1
+4
Вопрос даже не в том, почему увольняют успешного по цифрам тренера, это-то как раз понятно - у команды нулевой запас прочности и в плове они с гарантией отлетят в первом раунде от любой из топ-8 команд востока.
И уволили его сейчас, чтобы новый тренер успел запросить нужных ему игроков, перед дэдлайном на обмены, потому что перемены необходимы.
Вопрос в том, а действительно ли Гриффина уволили ради Дока?
Если это так, то моё почтение, Олени! Удачи на рыбалке!
+4
0
+4
Интересное решение
+4
0
+4
Даёшь Дока, посмотрим как он сможет накосячить в этот раз
+4
0
+4
Ну давайте, Олени, ход конем - Дока подписывайте!
+4
0
+4
Ответ udod
интересно, убрали тренера команды, идущей второй на Востоке, и выигравшей 5 из последних 6 игр
На каком там месте Блатт с Кливлендом был?
+5
-1
+4
Бад идеально залетел бы в состав с Бизли и Дэймом в бэккорте, атакующий рейтинг Бакс был бы 120+. Но есть нюанс..
А вот Док - это второй шаг к уходу Янниса из клуба (после обмена Лилларда), правда, грек сам подталкивает руководство к этим действиям.
+5
-1
+4
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий