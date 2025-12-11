  • Спортс
  • Тренер «Факела» о лимите: «Молодой получает место в составе и перестает грести. Появляется легионер, и парень звонит агенту: «Меня тренер не видит в составе, давай искать другой клуб!»
30

Олег Василенко высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался касательно возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

– На ваш взгляд, нужно ли ужесточать лимит, чтобы помогать российским игрокам? Или вы считаете, что наши футболисты должны расти, конкурируя с легионерами?

– Я за второй вариант. Качественный легионер помогает развиваться всем остальным. Искусственные преференции ни к чему не приводят.

В ФНЛ тоже есть свой лимит. Тренер должен выпускать на поле игрока моложе 21 года. Когда такого не было, молодой футболист ждал, терпел и пробивался без этого правила.

А сейчас мы опять сталкиваемся с искусственной историей. Почему игрок, который сильнее, должен оставаться на скамейке? Несправедливо. Ты пашешь на тренировках и ментально готов развиваться, а в итоге не выходишь на поле с первых минут из-за лимита. Ведь какую историю мы нередко наблюдаем?

– Какую?

– Молодой игрок получает место в составе из-за лимита и перестает грести. У него все хорошо – контракт, экипировка и так далее. Но потом в команде появляется легионер, который выигрывает место в составе.

И этот молодой парень сразу звонит своему агенту: «Меня тренер не видит в составе, давай искать другой клуб!». Получается, тренер плохой? Я редко встречал агентов, которые своим клиентам задают вопросы: «А может, дело все-таки в тебе? Может, ты весла бросил?»

И вот те молодые российские ребята, которые сейчас делают погоду в РПЛ, приняли правила игры. Батраков, Кисляк, Глебов, динамовцы. Они же пробились в конкуренции с легионерами, – сказал Олег Василенко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
