Директор «Локо» подтвердил переговоры с «Зенитом» по Тикнизяну: «Детали не комментируем, это конфиденциальная информация»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Ульянов Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

В «Локомотиве» прокомментировали возможный уход Наира Тикнизяна.

Ранее сообщалось, что защитник железнодорожников близок к переходу в «Зенит». 

«Мы действительно находимся в процессе переговоров с «Зенитом» по Тикнизяну. Но какие‑либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация», – сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

В текущем сезоне на счету Тикнизяна 8 голов и 5 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив». Подробная статистика 24-летнего защитника доступна здесь.

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«Зенит» предлагает Тикнизяну 1,2 млн евро в год – в 2 раза больше, чем он получает в «Локо» («Чемпионат»)

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53 комментария
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Настолько конфиденциальная, что уже известны детали контракта😁
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-2
+33
Наир за пару месяцев от мечты в Европу до лавки зенита
+35
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+26
Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
Круговой - уходит из Зенита на зарплату в 2 раза выше - выбрал футбол.
Тикнизян - уходил из Локо на зарплату в 2 раза выше - выбрал бабло.
Вы главное не перепутайте.
+23
-9
+14
Ответ Vadyan_chel1994
Это он говорил что перейдет только в европу? Ну теперь только в сочи отпустят
В Европу хотел Кузяев. Он туда уехал. Со второй попытки. Сам. На понижение. Потому что хотел.
+7
-1
+6
Вот и деньги на Веру и ещё кого-нибудь будут и ЦСКА от трансфера выиграет, и Оренбург.
+11
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+4
Ответ Mukunku 64
По моему это первый армян в клубе ,,над вольной Невой" за всю историю , надо же когда то начинать ! С почином !
Березовский, Овсепян?

Или в фактчекинг не умеем?
+4
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+4
Ответ Mukunku 64
По моему это первый армян в клубе ,,над вольной Невой" за всю историю , надо же когда то начинать ! С почином !
"Самый лучший из армян — наш защитник Овсепян". Знать надо такие вещи.
+5
-1
+4
Тикнизян не соглашайся
+3
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+3
Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
Вот тебя позовут куда-нибудь на б-О-льшие деньги, а ты такой - "нет, выбираю мечту".
+3
0
+3
Ответ Дмитрий9779
Вот и деньги на Веру и ещё кого-нибудь будут и ЦСКА от трансфера выиграет, и Оренбург.
Только Локо не выиграет от этого.
+6
-5
+1
Ответ Ебздрогыч
Яна Ромашина уже гуглит стоимость поездки на такси из Питера до Останкино
В приложении такси стоимость сразу указывается.
Не благодари 🙂
+2
-1
+1
Ответ Mukunku 64
По моему это первый армян в клубе ,,над вольной Невой" за всю историю , надо же когда то начинать ! С почином !
Во-первых, «армянин». Во-вторых, учи матчасть.
+2
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Ответ Кирилл
И снова одно и то же: приведете мне хотя бы какую-нибудь инсайдерскую информацию о том, что Круговой в ЦСКА ушел "на зарплату в 2 раза выше" ?) В 2 раза выше - это примерно 1.3 млн, но я видел только сумму в 1 миллион, о чем вам уже писал. И вы все так же не привели никаких фактов указанной вами зп Данила в ЦСКА даже по слухам )
Хорошо, если я уберу слова "два раза" и напишу заново:
"Круговой - уходит из Зенита на зарплату выше - выбрал футбол.
Тикнизян - уходил из Локо на зарплату выше - выбрал бабло."
Что-то поменялось?
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Ответ Кирилл
Поменялась суть в принципе. Вы второй комментарий подряд пишите, что Круговой уходит на зп в 2 раза выше, а Тикнизян мол приходит на даже меньшую зп, чем Круговой будет получать. И это на фоне новостей, что Зенит был готов Круговому дать контракт на 2 млн в год. Хотя Круговой ушел за стабильным игровым временем, которое он точно получит в ЦСКА из-за отсутствия конкурентов на этой позиции, с увеличением зп. Будет ли Тикнизян получать в Зените под Сантосом то же игровое время, что получал в Локо ? - Я сомневаюсь в этом, честно говоря, зато в зп выигрывает значительно.
Не знал, что в футболе главное - игровое время.
Я по глупости своей думал, что главное это трофеи и все хотят стать чемпионом.
Но вы мне открыли глаза.
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Ответ Зелёный гопник
В приложении такси стоимость сразу указывается. Не благодари 🙂
В приложении плюсиков не срубить.
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Ответ Vadyan_chel1994
Это он говорил что перейдет только в европу? Ну теперь только в сочи отпустят
Казахстан и Кипр тоже Европа
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