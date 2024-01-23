Директор «Локо» подтвердил переговоры с «Зенитом» по Тикнизяну: «Детали не комментируем, это конфиденциальная информация»

В «Локомотиве» прокомментировали возможный уход Наира Тикнизяна.

Ранее сообщалось, что защитник железнодорожников близок к переходу в «Зенит».

«Мы действительно находимся в процессе переговоров с « » по Тикнизяну. Но какие‑либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация», – сказал спортивный директор «Локомотива» .

В текущем сезоне на счету Тикнизяна 8 голов и 5 результативных передач в 23 матчах за « ». Подробная статистика 24-летнего защитника доступна здесь.

«Зенит» подпишет Тикнизяна за 8 млн евро и бонусы. Питерцы выплатят ЦСКА 10% прибыли от перепродажи защитника «Локо» (Иван Карпов)

«Зенит» предлагает Тикнизяну 1,2 млн евро в год – в 2 раза больше, чем он получает в «Локо» («Чемпионат»)