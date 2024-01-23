Директор «Локо» подтвердил переговоры с «Зенитом» по Тикнизяну: «Детали не комментируем, это конфиденциальная информация»
В «Локомотиве» прокомментировали возможный уход Наира Тикнизяна.
Ранее сообщалось, что защитник железнодорожников близок к переходу в «Зенит».
«Мы действительно находимся в процессе переговоров с «Зенитом» по Тикнизяну. Но какие‑либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация», – сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.
В текущем сезоне на счету Тикнизяна 8 голов и 5 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив». Подробная статистика 24-летнего защитника доступна здесь.
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«Зенит» предлагает Тикнизяну 1,2 млн евро в год – в 2 раза больше, чем он получает в «Локо» («Чемпионат»)
Тикнизян - уходил из Локо на зарплату в 2 раза выше - выбрал бабло.
Вы главное не перепутайте.
Или в фактчекинг не умеем?
Не благодари 🙂
"Круговой - уходит из Зенита на зарплату выше - выбрал футбол.
Тикнизян - уходил из Локо на зарплату выше - выбрал бабло."
Что-то поменялось?
Я по глупости своей думал, что главное это трофеи и все хотят стать чемпионом.
Но вы мне открыли глаза.