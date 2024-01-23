Чемпионов России по легкой атлетике Макаренко и Елфимова выгнали со сборов в Новогорске из-за непосещения утренних построений

Теги Бег сборная России сборная России жен Руслан Мащенко Сергей Желанов Кристина Макаренко Легкая атлетика

Бегунья Кристина Макаренко рассказала, что ее выгнали со сборов на базе в Новогорске.

Спортсменка обратилась к подписчикам в своем телеграм-канале. 

«Всем привет, выхожу в этих кружочках, чтобы рассказать вам, как нас с Артемом (Артем Макаренко, барьерист, супруг Кристины – Sports.ru) и Арсением (Арсений Елфимов, чемпион России в десятиборье – Sports.ru) выгнали со сборов. Видимо, как самых стремных спортсменов – Артема, который в прошлом году пробежал барьеры по лучшему результату сезона в России, меня, пробежавшую с хорошим временем, Арсения, который выиграл многоборье. Нас выгнали сегодня со сборов. 

Мы вообще не собирались сюда ехать, но у нашего тренера шесть человек, и ему было бы тяжело ездить в разные манежи. Мы решили, что будем ездить сюда на тренировки, но жить здесь не будем, потому что условия проживания плохие: питание очень плохое, матрасы очень мягкие, стены картонные, слышно все, что происходит в других комнатах.

Мы сказали, что будем ездить на тренировки, но жить здесь не будем. Будем ходить в баню, делать массаж, получим медикаменты. 

Изначально мы просили, чтобы нам просто сделали сюда, в Новогорск на федеральную базу, проезд. На что нам сказали: нет, только на сборы заселяйтесь, либо платите тысячу рублей за каждую тренировку за человека. 

И тут мы узнаем, что в восемь утра каждый день любой спортсмен должен ходить на построение. Наш тренер позвонил нашему главному тренеру Руслану Михайловичу Мащенко и сказал: «Мои спортсмены не будут ездить на построение. Если построение обязательно, то мы на сбор не встаем». На что главный тренер ответил, что все нормально. 

Сбор кончается через пять дней, мы не ездили на построение, естественно, один раз были на нем – нам сказали приехать. 

И сегодня на тренировке собрали всех тренеров в манеже. Руслан Михайлович Мащенко и Сергей Викторович Желанов собрали всех тренеров и отчитали нашего тренера, нас за то, что мы такие офигевшие, не ходим на собрания. Не потому, что мы плохо выступаем или не ездим на тренировки. А потому что мы такие плохие и не ходим на собрания в восемь утра.

Как оказалось, слова главного тренера оказались ничем. И мне кажется, это один из показателей того, что творится в федерации легкой атлетики», – сказала Макаренко

Макаренко является действующей чемпионкой России в беге на 100 метров.

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15 комментариев
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Написали бы что это действующая чемпионка России на стометровке, а то непонятно, но висит в главных новостях.
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Дайте угадаю - это иностранные спецслужбы пытаются раскачать ситуацию в стране с целью дискредитации ВФЛА.
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портрет царя утром целовать отказались?
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Спортсмены теперь тренируются ходить строем?
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Утренние построения? Это ещё что за армейские формулировки?
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а гимн пела?
а в любви к солнцу нации признавалась?
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ДА, ты не понимаешь! Без строевого смотра ты не сможешь отбить атаку НАТО. Они за элитными хрущобами придут, а ты кружочки записываешь!
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Новогорск и не такие истории знает!
Это база крепостных спортсменов.
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Еще и гимн России вместе с Отче наш не знает, наверняка! Гнать таких надо из спорта!
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6 00 подъём
6 30 обливание ледяной водой на фоне православного храма
7 00 политинформация
8 00 построение
9 00 завтрак
9 30 политинформация
11 00 тренировка
12 00 политинформация
13 00 обед
13 30 политинформация
15 00 просмотр новостей Россия 24
16 00 обсуждение увиденного
17 00 - 17 30 свободное время ( рекомендуется чтение книги "Мысли о России" )
17 30 политинформация
19 00 ужин
19 30 вечернее построение
20 30 молитва за здравие президента
21 00 политинформация
22 00 отбой
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Мне вот интересно, а что же модератору в моём комментарии не понравилось? Вроде ни оскорблений в чей-то адрес, ни грубых слов (даже плашка жёлтая не всплыла, когда отправлял сообщение, т.е. снесли его вручную). Из-за слова "трусиков" что ли или "военных шараг"? Так ознакомьтесь с советскими парадами, где примерно в таком внешнем виде и выступали перед Джугашвили. По второму тоже вроде всё уместно, судя по тому, как в соседней стране дела обстоят. Не были бы шарагами, не было бы и такого результата от 2-й армии мира. Ах да, ещё же "людоеды" написал. Видимо, Васильич и его свита - это чистейшие и миролюбивые создания, которые не истребляют как собственное население, так и в других странах, не наигравших в детстве в солдатиков.
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Ответ shtrek
6 00 подъём 6 30 обливание ледяной водой на фоне православного храма 7 00 политинформация 8 00 построение 9 00 завтрак 9 30 политинформация 11 00 тренировка 12 00 политинформация 13 00 обед 13 30 политинформация 15 00 просмотр новостей Россия 24 16 00 обсуждение увиденного 17 00 - 17 30 свободное время ( рекомендуется чтение книги "Мысли о России" ) 17 30 политинформация 19 00 ужин 19 30 вечернее построение 20 30 молитва за здравие президента 21 00 политинформация 22 00 отбой
А где концерт?
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