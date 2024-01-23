Чемпионов России по легкой атлетике Макаренко и Елфимова выгнали со сборов в Новогорске из-за непосещения утренних построений

Бегунья Кристина Макаренко рассказала, что ее выгнали со сборов на базе в Новогорске.

Спортсменка обратилась к подписчикам в своем телеграм-канале.

«Всем привет, выхожу в этих кружочках, чтобы рассказать вам, как нас с Артемом (Артем Макаренко, барьерист, супруг Кристины – Sports.ru) и Арсением (Арсений Елфимов, чемпион России в десятиборье – Sports.ru) выгнали со сборов. Видимо, как самых стремных спортсменов – Артема, который в прошлом году пробежал барьеры по лучшему результату сезона в России, меня, пробежавшую с хорошим временем, Арсения, который выиграл многоборье. Нас выгнали сегодня со сборов.

Мы вообще не собирались сюда ехать, но у нашего тренера шесть человек, и ему было бы тяжело ездить в разные манежи. Мы решили, что будем ездить сюда на тренировки, но жить здесь не будем, потому что условия проживания плохие: питание очень плохое, матрасы очень мягкие, стены картонные, слышно все, что происходит в других комнатах.

Мы сказали, что будем ездить на тренировки, но жить здесь не будем. Будем ходить в баню, делать массаж, получим медикаменты.

Изначально мы просили, чтобы нам просто сделали сюда, в Новогорск на федеральную базу, проезд. На что нам сказали: нет, только на сборы заселяйтесь, либо платите тысячу рублей за каждую тренировку за человека.

И тут мы узнаем, что в восемь утра каждый день любой спортсмен должен ходить на построение. Наш тренер позвонил нашему главному тренеру Руслану Михайловичу Мащенко и сказал: «Мои спортсмены не будут ездить на построение. Если построение обязательно, то мы на сбор не встаем». На что главный тренер ответил, что все нормально.

Сбор кончается через пять дней, мы не ездили на построение, естественно, один раз были на нем – нам сказали приехать.

И сегодня на тренировке собрали всех тренеров в манеже. Руслан Михайлович Мащенко и Сергей Викторович Желанов собрали всех тренеров и отчитали нашего тренера, нас за то, что мы такие офигевшие, не ходим на собрания. Не потому, что мы плохо выступаем или не ездим на тренировки. А потому что мы такие плохие и не ходим на собрания в восемь утра.

Как оказалось, слова главного тренера оказались ничем. И мне кажется, это один из показателей того, что творится в федерации легкой атлетики», – сказала .



Макаренко является действующей чемпионкой России в беге на 100 метров.