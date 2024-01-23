12-летняя Костылева исполнила каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов на тренировке

12-летняя фигуристка Елена Костылева исполнила каскад из двух четверных прыжков.

Фан-группа Костылевой поделилась видео с тренировки, на котором фигуристка исполняет каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.

Костылева заняла третье место в личном турнире на чемпионате России по прыжкам. Победила 12-летняя Маргарита Базылюк, которая исполнила такой же каскад после окончания соревнований.

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