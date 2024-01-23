12-летняя Костылева исполнила каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов на тренировке
12-летняя фигуристка Елена Костылева исполнила каскад из двух четверных прыжков.
Фан-группа Костылевой поделилась видео с тренировки, на котором фигуристка исполняет каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.
Костылева заняла третье место в личном турнире на чемпионате России по прыжкам. Победила 12-летняя Маргарита Базылюк, которая исполнила такой же каскад после окончания соревнований.
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Все-таки, конкуренция- двигатель прогресса) остается только надеяться, что мама Лены не угробит этот талант
Рита и Лена просто невероятны ,каскады 4-4 штампуют !
Но лишь бы мамочка спала спокойно, эк ее задело-то 😂
ну Рита все равно круче она с первой попытки, а здесь с какой?)
Подождите, мамоИро на этом не остановится. Жду видео как минимум 4-1-4--1-4