12-летняя Костылева исполнила каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов на тренировке

Теги сборная России видео женское катание Елена Костылева Фигурное катание

12-летняя фигуристка Елена Костылева исполнила каскад из двух четверных прыжков.

Фан-группа Костылевой поделилась видео с тренировки, на котором фигуристка исполняет каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.

Костылева заняла третье место в личном турнире на чемпионате России по прыжкам. Победила 12-летняя Маргарита Базылюк, которая исполнила такой же каскад после окончания соревнований.

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100 комментариев
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Мама Лены не готова проиграть эту битву
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+83
Да, эта битва может быть даже суровее ЗагиМеда😁)
Все-таки, конкуренция- двигатель прогресса) остается только надеяться, что мама Лены не угробит этот талант
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Каскад конечно шикарный!
Рита и Лена просто невероятны ,каскады 4-4 штампуют !
+47
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Вот же подгорело у мамаши от триумфа Маргариты..
+50
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+38
Только Дейву Лизу не показывайте.
+34
-4
+30
Полное дежавю от ‘первого в истории’ квада между Анной и Александрой. С разницей в один день, но все же Анна была первой.
+39
-11
+28
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Я сразу написала, что мамоИро спать не будет, пока Лена ей такой же не сделает. Только небольшой нюанс: у Марго оба прыжка в чёткий докрут, а у Елены на втором огогошеньки какой недокрут)) Но лишь бы мамочка спала спокойно, эк ее задело-то 😂
Этот нюанс глубоко вторичен по сравнению с тем, что Рита исполнила каскад на публике, в прямом эфире, с первой попытки. А это запись с тренировки - неизвестно, с какой попытки
+30
-2
+28
Ответ Perfectooo
Вот же подгорело у мамаши от триумфа Маргариты..
Я сразу написала, что мамоИро спать не будет, пока Лена ей такой же не сделает. Только небольшой нюанс: у Марго оба прыжка в чёткий докрут, а у Елены на втором огогошеньки какой недокрут))
Но лишь бы мамочка спала спокойно, эк ее задело-то 😂
+32
-4
+28
Мама не смогла спокойно пережить триумф Риты))
ну Рита все равно круче она с первой попытки, а здесь с какой?)
+37
-10
+27
Теперь понятно, зачем ее мама без выходных погнала на каток :)
+27
-1
+26
Ответ RusVector
Чует моя чуйка, отомстит еще Костылева Базылюк с Тутберидзе за украденый йогурт! И мстя ее будет ужасной!
Как бы себе она не отомстила. Здоровья этому ребенку и адекватности ее матери.
+29
-4
+25
Ответ Anneta28
Зато красивее, чем у Риты
Один нюанс - второй сальхов в недокрут)
+26
-7
+19
Шикарный каскад! Хорошо, что с рукой у Лены все в порядке.
+22
-3
+19
Ответ July Bell
Да, эта битва может быть даже суровее ЗагиМеда😁) Все-таки, конкуренция- двигатель прогресса) остается только надеяться, что мама Лены не угробит этот талант
Назовём это «кисломолочное дерби»😁
+17
-1
+16
Базылюк была первой. Тут надо или другой каскад делать или 5-4)
+21
-6
+15
Вот это противостояние вырисовывается, загимед покажется цветочками.
+14
-2
+12
Ответ Kontiolahti
Полное дежавю от ‘первого в истории’ квада между Анной и Александрой. С разницей в один день, но все же Анна была первой.
Первый квад прыгнула Мики Андо
+16
-4
+12
Лена — бесспорно крутая фигуристка, которая, я уверена, прыгала подобные каскады и раньше. но не прыгнула на прыжковом турнире. и сейчас это видео вдогонку, если честно, выглядит немного нелепо. и мне очень жаль Лену — из-за амбиций мамы ребенок рискует своим здоровьем вместо того, чтобы восстанавливаться и входить в межсезонье.
+13
-2
+11
Ответ Tanyushkita
Так Лена ещё и исполнила эти прыжки с недокрутами. Зачем выкладывать такую попытку?
Так ясно зачем, у матери полыхает так, что без вариантов. Их принципиальная соперница и так уделала ее Леночку.
Подождите, мамоИро на этом не остановится. Жду видео как минимум 4-1-4--1-4
+13
-2
+11
Ответ Jessi
Я нашла гениальное решение-Ирине Костылевой нужно поступить учиться на тренера и дать ей оздоровительную группу, чтобы отстала от Лены. Пусть тренирует малышей (под присмотром опытного тренера, естественно) и весь свой невероятный энтузиазм обратит в их сторону. Тогда Леночка будет свободна и ее можно будет спокойно тренировать. Я даже знаю место, где такое возможно-жить на территории, работать маме и тренироваться дочери, записывайте-дер. Молоденово, ул…. 😂
И много найдется желающих отдать своего ребенка такому тренеру как маман Костылева?))
+14
-3
+11
Бедные! Как же им тяжело живется, чужие рекорды покоя не дают!
+19
-8
+11
Ответ Jessi
Может в Ирине Костылевой есть редкий тренерский талант? Ведь Лену тренирует мама на массовых катках. После травмы мать увозила ее в Воронеж восстанавливать тройные прыжки. И у них получилось даже без Лютикова
Весь ее талант давно описан в старой сказке: "Иди в лес и без подснежников не возвращайся!"
+12
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+11
Ждем комменты от мамы. Вряд ли они останутся у Лютикова. Там эго мамы до небес.
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+10
Ответ Ostinato
То есть выходной так и не дали ребенку?
Какой выходной? Вдруг судьи забудут Лену, пока она будет целый день прохлаждаться
+14
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+10
То есть выходной так и не дали ребенку?
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0
+9
Ответ Jessi
Она исполнит его на ПР раньше Базылюк
Зачем ей это, чтоб просрать ПР младший Стрельцовой и старший - Андреевой/Лукашевой? Этот каскад не имеет смысла, да же у Малинина в прокате
+10
-1
+9
Ответ Сырок с кокосом
Мама Лены не готова проиграть эту битву
Ужа проиграла. В историю вошла Базылюк.
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-8
+9
кто бы сомневался)
+11
-3
+8
Ответ Jessi
Она исполнит его на ПР раньше Базылюк
Не удивлюсь, если Ленина маман до этого додумается. Рита такой каскад в программе прыгать не будет, потому что это нерационально.
+7
0
+7
Ответ July Bell
Да, эта битва может быть даже суровее ЗагиМеда😁) Все-таки, конкуренция- двигатель прогресса) остается только надеяться, что мама Лены не угробит этот талант
да ЗагиМед уже скукотища по сравнению с мамойЛены. все было бы очень смешно, если бы не было так грустно за Лену
+8
-2
+6
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