«Спартак» предложил 10 млн евро и бонусы за Угальде. Трансфер может стать рекордным для «Твенте»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Твенте премьер-лига Россия Манфред Угальде Футбол

Стали известны подробности возможного трансфера Манфреда Угальде в «Спартак».

Ранее стало известно, что московский клуб близок к подписанию нападающего «Твенте».

По информации журналиста De Telegraaf Йеруна Каптейнса, красно-белые предложили 10 миллионов евро и бонусы за игрока. Общая сумма трансфера может стать рекордной для нидерландского клуба.

Сейчас самым дорогим игроком, проданным «Твенте», является Душан Тадич – он перешел в «Саутгемптон» за 14 миллионов евро в 2014 году.

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37 комментариев
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Ответ Slavnov
Это более адекватная цена, для рфпл будет украшением и очень потенциально сильным футболистом, не удивлюсь, если квинси помог в переходе, если перейдет конечно же
Амарал продуктивно провёл первые недели на новом месте.
+11
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+10
Это более адекватная цена, для рфпл будет украшением и очень потенциально сильным футболистом, не удивлюсь, если квинси помог в переходе, если перейдет конечно же
+14
-5
+9
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Сильнее,но парню 21 и он хорош и даже не понятно,где больше хорош,в завершении или подыгрыше
+7
-1
+6
Ответ artpal
Угадали ли с Угальде?
Угальдают
+5
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Ответ Никита Самарин
Амарал продуктивно провёл первые недели на новом месте.
Если затащат его в рфпл, то однозначно отработал на 5,на него точно будет спрос в топ 5 чемпионатах летом,а может и сейчас есть и это кроме топов голландских
+5
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Игрок молодой и перспективный, всё остальное от лукавого.
+2
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Промес к нам тоже из сраного Твенте пришёл. а что, а вдруг?
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Радует, если купят. Вроде норм. Наши в хоккейе ментов 6-1 ❤️❤️❤️❤️
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Лишь бы оно того стоило....
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0
+2
Ответ schwein
Интересно. Аякс испугался покупать Сперцяна из-за риска санкций, а Твенте иметь дело со Спартаком норм? Или они пока не сообразили, дойдет через пару дней?
Слишком большие бабки для Твенте,тем более не они платят,а им
+1
0
+1
Интересно. Аякс испугался покупать Сперцяна из-за риска санкций, а Твенте иметь дело со Спартаком норм?
Или они пока не сообразили, дойдет через пару дней?
+3
-2
+1
Очень интересный, молодой форвард.
Ценник адекватный.
Всяко лучше, чем Бальде всяких с фри трансфера хватать, а потом ломать голову, как от них избавиться.
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Ответ Пердёж
глиномес зэк
Твою глину месил?))
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Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Когда Спартак поймет, что их трансферы из Эредевизи никогда не попадают в цель?!
А Промес?
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Неа,ростовские бойцы сильнее.
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Комментарий удален пользователем
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
главное, чтобы не пригорельде)))
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Резко стали знатоками голландского футбола. =)
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https://www.youtube.com/watch?v=7m3MvYM99bQ
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Как стало известно Metaratings.ru, сумма сделки за трансфер нападающего «Твента» Манфреда Угальде в московский «Спартак» может составить около 10-12 млн евро.
«Спартак» пытается снизить сумму за счёт бонусов, которые могут быть за достижение определенных целей.
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Оууу Твенте
Оттуда вроде Промеса брали
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"Твенте с*аный" как говорил Валерий Георгиевич
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Голубая река еще не подключилась?))
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Следующая новость в ленте - Бавария предлагает 15 лямов за Триппьера...
Ничего не понимаю...
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Ну что, Бальде видели, может на Угальде посмотреть удастся.
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маленький он, не затопчут ли его
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👍🙂👍
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Ну он точно за Спартак с рождения и приедет не за деньгами 😁
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Угадали ли с Угальде?
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