«Спартак» предложил 10 млн евро и бонусы за Угальде. Трансфер может стать рекордным для «Твенте»

Стали известны подробности возможного трансфера Манфреда Угальде в «Спартак».

Ранее стало известно, что московский клуб близок к подписанию нападающего « ».

По информации журналиста De Telegraaf Йеруна Каптейнса, красно-белые предложили 10 миллионов евро и бонусы за игрока. Общая сумма трансфера может стать рекордной для нидерландского клуба.

Сейчас самым дорогим игроком, проданным «Твенте», является Душан Тадич – он перешел в «Саутгемптон» за 14 миллионов евро в 2014 году.