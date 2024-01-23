«Спартак» предложил 10 млн евро и бонусы за Угальде. Трансфер может стать рекордным для «Твенте»
Стали известны подробности возможного трансфера Манфреда Угальде в «Спартак».
Ранее стало известно, что московский клуб близок к подписанию нападающего «Твенте».
По информации журналиста De Telegraaf Йеруна Каптейнса, красно-белые предложили 10 миллионов евро и бонусы за игрока. Общая сумма трансфера может стать рекордной для нидерландского клуба.
Сейчас самым дорогим игроком, проданным «Твенте», является Душан Тадич – он перешел в «Саутгемптон» за 14 миллионов евро в 2014 году.
Или они пока не сообразили, дойдет через пару дней?
Ценник адекватный.
Всяко лучше, чем Бальде всяких с фри трансфера хватать, а потом ломать голову, как от них избавиться.
«Спартак» пытается снизить сумму за счёт бонусов, которые могут быть за достижение определенных целей.
Оттуда вроде Промеса брали
Ничего не понимаю...