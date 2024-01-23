Опубликованы еще две записи переговоров судей матча «Реал» – «Альмерия»: о возможном фоле на Себальосе и пенальти в пользу мадридцев

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Франсиско Эрнандес Маэсо Алехандро Эрнандес Эрнандес Дани Себальос Чуми Брандарис Футбол

Опубликована новая запись переговоров испанских судей.

«Реал» обыграл «Альмерию» со счетом 3:2 в матче 21-го тура Ла Лиги. Вчера в эфире Jijantes прозвучала аудиозапись переговоров между главным арбитром этой игры Франсиско Эрнандесом Маэсо и видеоассистентом Алехандро Эрнандесом Эрнандесом – они обсуждали момент с ударом Винисиуса Жуниора локтем в лицо Алехандро Посо.

Сегодня была опубликована еще две части переговоров арбитров – в первом случае разговор касался эпизода, когда Чуми Брандарис столкнулся с Дани Себальосом. Защитник «Альмерии» резко остановился перед хавбеком «Реала», из-за чего тот на скорости столкнулся с соперником и упал. 

Эрнандес Маэсо: «Я ничего не видел, он уже встал».

Эрнандес Эрнандес: «Продолжайте, продолжайте, продолжайте... 21-й останавливается перед Себальосом, чтобы помешать ему пробежать вперед, локтя нет, вреда нет, ничего нет».

Эрнандес Маэсо: «Тогда все проверено».

Еще одна аудиозапись касается эпизода с назначением пенальти в пользу «Мадрида». В ходе разговора с Маэсо Эрнандес Эрнандес, немного поразмыслив, сказал: «Это пенальти, без сомнений, хорошо сработано, дружище».

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23 комментария
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Ответ Сикарио
Хорошо, что появился ВАР. Теперь негрейровцы не смогут топить Реал, как они делали это 17 лет.
Реал не тонет
+48
-15
+33
Да начнется сливочно-гранатовая война!
+22
-2
+20
Тебас пока что как бы намекает Пересу из-за Суперлиги=)
+18
-3
+15
"Хорошо сработано, дружище", сказал судья, выходя из банка.
+23
-8
+15
Вроде Ла Лига сама хотела сделать переговоры публичными. А теперь гвардию подключили))
+8
-2
+6
Ответ Nike of FW
Забавно как сгорел реал и его последователи стоило только начать публиковать записи разговоров арбитров ....
И,что там такого в переговорах?
+5
0
+5
кстати реально интересно а что тут на спортсе думают об эпизоде с Себальосом.. хотя постойте никто его даже не видел

ну вот посмотрите https://old.reddit.com/r/soccer/comments/19d86r3/ceballos_getting_shouldered_in_the_face_by_an/

за такое даже в НФЛ удаляют

но Реал конечно судеек купил

смешно что даже тот кто новость постил видимо глор Барсы или ещё что.. то как описан этот эпизод в новости просто ПОЗОРИЩЕ
+4
-2
+2
И чего здесь такого? Прям из мухи слона делают на ровном месте.
+3
-1
+2
Кратко о судействе в этом матче:

Эрнандес Маэсо: "Я ничего не видел, он уже встал"
Эрнандес Эрнандес: "Это пенальти, без сомнений, хорошо сработано, дружище"
+6
-5
+1
Ответ Нефанатик
Вроде Ла Лига сама хотела сделать переговоры публичными. А теперь гвардию подключили))
Дак после матчей Реала сначала надо подчистить записи, а уже потом публиковать. А тут что? Бардак!
+3
-2
+1
Ответ Total_90
Тебас пока что как бы намекает Пересу из-за Суперлиги=)
Они и так собираются все переговоры из кабинки вар публиковать. Так что фантазируй поменьше.
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Ответ Nike of FW
Забавно как сгорел реал и его последователи стоило только начать публиковать записи разговоров арбитров ....
Смешно от таких горе разоблачитей, да и только.)
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