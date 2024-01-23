Опубликованы еще две записи переговоров судей матча «Реал» – «Альмерия»: о возможном фоле на Себальосе и пенальти в пользу мадридцев
Опубликована новая запись переговоров испанских судей.
«Реал» обыграл «Альмерию» со счетом 3:2 в матче 21-го тура Ла Лиги. Вчера в эфире Jijantes прозвучала аудиозапись переговоров между главным арбитром этой игры Франсиско Эрнандесом Маэсо и видеоассистентом Алехандро Эрнандесом Эрнандесом – они обсуждали момент с ударом Винисиуса Жуниора локтем в лицо Алехандро Посо.
Сегодня была опубликована еще две части переговоров арбитров – в первом случае разговор касался эпизода, когда Чуми Брандарис столкнулся с Дани Себальосом. Защитник «Альмерии» резко остановился перед хавбеком «Реала», из-за чего тот на скорости столкнулся с соперником и упал.
Эрнандес Маэсо: «Я ничего не видел, он уже встал».
Эрнандес Эрнандес: «Продолжайте, продолжайте, продолжайте... 21-й останавливается перед Себальосом, чтобы помешать ему пробежать вперед, локтя нет, вреда нет, ничего нет».
Эрнандес Маэсо: «Тогда все проверено».
Еще одна аудиозапись касается эпизода с назначением пенальти в пользу «Мадрида». В ходе разговора с Маэсо Эрнандес Эрнандес, немного поразмыслив, сказал: «Это пенальти, без сомнений, хорошо сработано, дружище».
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ну вот посмотрите https://old.reddit.com/r/soccer/comments/19d86r3/ceballos_getting_shouldered_in_the_face_by_an/
за такое даже в НФЛ удаляют
но Реал конечно судеек купил
смешно что даже тот кто новость постил видимо глор Барсы или ещё что.. то как описан этот эпизод в новости просто ПОЗОРИЩЕ
Эрнандес Маэсо: "Я ничего не видел, он уже встал"
Эрнандес Эрнандес: "Это пенальти, без сомнений, хорошо сработано, дружище"