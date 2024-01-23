Опубликованы еще две записи переговоров судей матча «Реал» – «Альмерия»: о возможном фоле на Себальосе и пенальти в пользу мадридцев

Опубликована новая запись переговоров испанских судей.

«Реал» обыграл «Альмерию» со счетом 3:2 в матче 21-го тура . Вчера в эфире Jijantes прозвучала аудиозапись переговоров между главным арбитром этой игры Франсиско Эрнандесом Маэсо и видеоассистентом – они обсуждали момент с ударом Винисиуса Жуниора локтем в лицо Алехандро Посо.

Сегодня была опубликована еще две части переговоров арбитров – в первом случае разговор касался эпизода, когда столкнулся с . Защитник «Альмерии» резко остановился перед хавбеком « », из-за чего тот на скорости столкнулся с соперником и упал.

Эрнандес Маэсо: «Я ничего не видел, он уже встал».

Эрнандес Эрнандес: «Продолжайте, продолжайте, продолжайте... 21-й останавливается перед Себальосом, чтобы помешать ему пробежать вперед, локтя нет, вреда нет, ничего нет».

Эрнандес Маэсо: «Тогда все проверено».

Еще одна аудиозапись касается эпизода с назначением пенальти в пользу «Мадрида». В ходе разговора с Маэсо Эрнандес Эрнандес, немного поразмыслив, сказал: «Это пенальти, без сомнений, хорошо сработано, дружище».

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