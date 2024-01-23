Роналду о переносе матчей с китайскими клубами: «Мне грустно, в этой стране я чувствую себя как дома. Мы вернемся, чтобы осчастливить китайский народ»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Ханчжоу Гринтаун Футбол

Криштиану Роналду высказался об отмене турне по Китаю.

«Аль-Наср» был вынужден перенести товарищеские матчи с «Шанхай Шеньхуа» и «Ханчжоу Гринтаун» из-за травмы португальского нападающего. 

«Как вы знаете, в футболе есть вещи, которые нельзя контролировать. Я играю в футбол 22 года, и у меня было не так много травм. Так что мне действительно грустно, потому что мы с «Аль-Насром» приехали в Китай, чтобы насладиться туром.

Я приезжаю в Китай с сезона-2003/04, поэтому я чувствую себя здесь как дома – это мой второй дом. Здесь я всегда чувствовал себя особенным. Мне грустно. Я знаю, вам тоже грустно, особенно людям, которые любят Криштиану, но мы должны смотреть на это с хорошей стороны. Мы не отменяли игру, мы хотим организовать ее и вернуться сюда. Мы вернемся.

К сожалению, у меня есть некоторые проблемы, но это часть футбола и моей жизни. Я здесь, я с фанатами, я с китайским народом. Нам грустно, потому что мы знали, что это может случиться. Мы вернемся, чтобы осчастливить китайский народ, это моя цель. Я хочу играть для вас. Не расстраивайтесь, потому что я и сам расстраиваюсь, и я надеюсь, что вы понимаете обстоятельства, которые могут возникнуть у футболиста», – сказал Роналду.

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44 комментария
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Ну ,Рон конечном молодец, но сердце китайских болельщиков уже занято, после истории с Месси , которого не пускали в Китай с Тайваньской визой -- и он спросил на таможне :" А что, Тайвань разве не Китай?"
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-7
+61
Португалия дом, Манчестер дом, Мадрид дом, Саудовская Аравия дом, теперь ещё и Китай
+57
-12
+45
Ответ Зизуха
Португалия дом, Манчестер дом, Мадрид дом, Саудовская Аравия дом, теперь ещё и Китай
Роналду человек мира.
+44
-15
+29
Криштиану : мне грустно, что я не осчастливлю китайский народ, я знаю китайскому народу тоже грустно, особенно тем кто любит Криштиану. ))) хахахаха))
+24
-8
+16
да что он гонит этот скворец))))
+10
-1
+9
Ответ Игорь Климов
Комментарий скрыт
Игорь, откуда вы знаете что он этнический цыган?Есть какие то факты?В интернете есть только про его португальские и Кабо-Вердинские корни
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2 миски рис и одна кошка-жена, этой клубничке!
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Что позволяет себе этот иранец?!!
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ну это уже попахивает новой наградой от Globе Soccer Awards в номинации "лучшее осчастление китайского народа"))))
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Он с китайским народом?)))Что за кринжатина?🙈
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’Вы понимаешь обстоятельства’- читать только с ямайкским акцентом
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Интересно, но мне кажется у Роналду и Ротенберга один спич райтер. Персонажи исключительно говорят лозунгами.
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Не встретятся две легенды
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Ответ Человек1991
Криштиану : мне грустно, что я не осчастливлю китайский народ, я знаю китайскому народу тоже грустно, особенно тем кто любит Криштиану. ))) хахахаха))
Сам пошутил- сам посмеялся)
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Ответ d.xoxlov
Где платят, там и дом. Нормально для профессионального спортсмена.
Он чистокровный португалец, европеец. Цыган это ты.
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Ответ Зизуха
Португалия дом, Манчестер дом, Мадрид дом, Саудовская Аравия дом, теперь ещё и Китай
Дом там где платят огромные бабки.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Адресовано Климову
Ну так я – не Климов. Говорю ж, прокосил.
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Ответ Леван Мкртчян
Ну ,Рон конечном молодец, но сердце китайских болельщиков уже занято, после истории с Месси , которого не пускали в Китай с Тайваньской визой -- и он спросил на таможне :" А что, Тайвань разве не Китай?"
Скорее на паспортном контроле, на таможне паспорт никому не интересен.
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Ответ Зизуха
Португалия дом, Манчестер дом, Мадрид дом, Саудовская Аравия дом, теперь ещё и Китай
Дом везде где есть качалка
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Ответ Cristiano Ronaldo
Я у него в ЧС, надо чтобы увидел)
А то вы там в своих школьнических разборках друг друга ещё не всеми словами обозвали))
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Ответ d.xoxlov
Ну так я – не Климов. Говорю ж, прокосил.
Я у него в ЧС, надо чтобы увидел)
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Ответ d.xoxlov
Про цыгана вообще ни слова не написал.
Адресовано Климову
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Ответ Cristiano Ronaldo
Косоглазием не страдаю, за Месси не болею)
Про цыгана вообще ни слова не написал.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Он чистокровный португалец, европеец. Цыган это ты.
А ты косоват, прямо как кумир со штрафных))
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Ответ Игорь Климов
Комментарий скрыт
Что конкретно изменилось во внешности Роналду за 20 лет, кроме того, что он подкачался, и зубов? Или бабки у подъезда сказала - толстяк повторил? Что касается принадлежности - Месси, например, этнический монгол, что не мешает тебе его неистово хотеть, невзирая на то, что ты явно не отошел еще от монгольского ига, поэтому прекращай этот цирк
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Ответ Зизуха
Португалия дом, Манчестер дом, Мадрид дом, Саудовская Аравия дом, теперь ещё и Китай
Для нормальных людей везде дом. Планета наша всем принадлежит. У Роналду много фанатов везде.
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Ответ Зизуха
Португалия дом, Манчестер дом, Мадрид дом, Саудовская Аравия дом, теперь ещё и Китай
Где платят, там и дом. Нормально для профессионального спортсмена.
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Мао Криштиану
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Последнее предложение просто речь отца нации.
Ро Нал Ду это просто футбольный Си Цзиньпин.
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