Роналду о переносе матчей с китайскими клубами: «Мне грустно, в этой стране я чувствую себя как дома. Мы вернемся, чтобы осчастливить китайский народ»

Криштиану Роналду высказался об отмене турне по Китаю.

«Аль-Наср» был вынужден перенести товарищеские матчи с « » и « » из-за травмы португальского нападающего.

«Как вы знаете, в футболе есть вещи, которые нельзя контролировать. Я играю в футбол 22 года, и у меня было не так много травм. Так что мне действительно грустно, потому что мы с « » приехали в Китай, чтобы насладиться туром.

Я приезжаю в Китай с сезона-2003/04, поэтому я чувствую себя здесь как дома – это мой второй дом. Здесь я всегда чувствовал себя особенным. Мне грустно. Я знаю, вам тоже грустно, особенно людям, которые любят , но мы должны смотреть на это с хорошей стороны. Мы не отменяли игру, мы хотим организовать ее и вернуться сюда. Мы вернемся.

К сожалению, у меня есть некоторые проблемы, но это часть футбола и моей жизни. Я здесь, я с фанатами, я с китайским народом. Нам грустно, потому что мы знали, что это может случиться. Мы вернемся, чтобы осчастливить китайский народ, это моя цель. Я хочу играть для вас. Не расстраивайтесь, потому что я и сам расстраиваюсь, и я надеюсь, что вы понимаете обстоятельства, которые могут возникнуть у футболиста», – сказал Роналду.