Синнер второй раз вышел в полуфинал ТБШ и сыграет с Джоковичем
Янник Синнер обыграл Андрея Рублева в четвертьфинале Australian Open – 6:4, 7:6(5), 6:3.
На тай-брейке второго сета итальянец ушел со счета 1:5.
Синнер пока не отдал на этом турнире ни сета.
Он второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на «Уимблдоне»-2023.
Как и на «Уимблдоне», Синнер поборется с Новаком Джоковичем. Он уступает сербу в личных встречах 2:4. Прошлый матч – в полуфинале Кубка Дэвиса – выиграл Синнер.
10 из 10 – статистика поражений Рублева в 1/4 финала «Больших шлемов». На Australian Open проиграл Синнеру
Всегда бывает первый раз.
Сегодня плохо сыграл
С джоком с такой игрой шансов нет