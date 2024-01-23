Синнер второй раз вышел в полуфинал ТБШ и сыграет с Джоковичем

обыграл в четвертьфинале – 6:4, 7:6(5), 6:3.

На тай-брейке второго сета итальянец ушел со счета 1:5.

Синнер пока не отдал на этом турнире ни сета.

Он второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на «Уимблдоне»-2023.

Как и на «Уимблдоне», Синнер поборется с Новаком Джоковичем. Он уступает сербу в личных встречах 2:4. Прошлый матч – в полуфинале Кубка Дэвиса – выиграл Синнер.

10 из 10 – статистика поражений Рублева в 1/4 финала «Больших шлемов». На Australian Open проиграл Синнеру