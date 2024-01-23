Синнер второй раз вышел в полуфинал ТБШ и сыграет с Джоковичем

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Янник Синнер Теннис

Янник Синнер обыграл Андрея Рублева в четвертьфинале Australian Open – 6:4, 7:6(5), 6:3.

На тай-брейке второго сета итальянец ушел со счета 1:5.

Синнер пока не отдал на этом турнире ни сета.

Он второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на «Уимблдоне»-2023.

Как и на «Уимблдоне», Синнер поборется с Новаком Джоковичем. Он уступает сербу в личных встречах 2:4. Прошлый матч – в полуфинале Кубка Дэвиса – выиграл Синнер.

10 из 10 – статистика поражений Рублева в 1/4 финала «Больших шлемов». На Australian Open проиграл Синнеру

26 комментариев
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Вот теперь у Новака начинается турнир, все, что было до этого детский лепет (учитывая космический уровень Новака). Реальное испытание в виде Синнера, а затем Алькараса/Медведева. Но напомню, Новак НИКОГДА не проигрывал полуфиналы и финалы АО (10-0 на обеих стадиях)
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Забавно осознавать, что когда Джокович побеждал в Австралии в первый раз, то Синнер ещё даже в школу не пошёл)
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Новаку предстоит серьезная работа, но думаю что Величайший справится!
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Ответ And Justice for All
Забавно осознавать, что когда Джокович побеждал в Австралии в первый раз, то Синнер ещё даже в школу не пошёл)
Да очень забавно, но если вдуматься то страшно, Новак то ли Дракула, то ли душу продал, в общем не человеческое это
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20-0 стата Новака в пф и финалах АО
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Надеюсь, что Император на станет прикалываться и отдавать первые два сета. Надо Грешника сразу прессовать.
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во втором пф ждем медведева с алькарасом
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Результат закономерен. Чудо не произошло. Рублев в своем репертуаре. Синнер молодец, но дальше попадет под каток. Удачи Медведеву и всем добра!)
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Ответ Южка
Классное время настаёт... Фокус с Федерера уже давно переместился на Надаля (но и Рафа уже по-видимому ВСЁ) и Фанам Новака и Новаку самому, всё тяжелее и тяжелее искать мотивацию для побед, Федю и Рафу он уже обошёл и теперь борьба настаёт с теми, кому пофиг, сколько шлемов нашакалил Новак, 22 или 25... против него теперь не эти Алькарасы/Медведевы/Синнеры, а время! Сейчас интересно будет посмотреть, как Новак начнёт справлятся с темой "Вовремя уйти", последим.
Как перестанет выходить во вторую неделю тбш, так и закончит. Человек получает удовольствие от тенниса, будет до последнего
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и опять сольет
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Ответ zzzeeerrrooo
20-0 стата Новака в пф и финалах АО
Невероятно, но факт.
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Ответ Eugenie Nation
Задрожал коллапсович, мечтал он увидеть 5 сетов у рыжих
С детства за Синнера-Кулачкова?
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Ответ 嘉納-治五郎 嘉納-治五郎
какое испытание он итальянца уберет не вспотев
В Австралии жарко, значит вспотеет).
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Ответ ToniKroos1999
Император сводит Янника в школу, 11 финал неизбежен
Безызбежен
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Лучший игрок на харде против второго игрока на харде. Скрытый финал.
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Ответ r7q8rqntjh
Результат закономерен. Чудо не произошло. Рублев в своем репертуаре. Синнер молодец, но дальше попадет под каток. Удачи Медведеву и всем добра!)
Это мы ещё посмотрим кто там под каток попадёт.
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Ответ Максим Пестов
Вот теперь у Новака начинается турнир, все, что было до этого детский лепет (учитывая космический уровень Новака). Реальное испытание в виде Синнера, а затем Алькараса/Медведева. Но напомню, Новак НИКОГДА не проигрывал полуфиналы и финалы АО (10-0 на обеих стадиях)
но он НИКОГДА не играл полуфинал АО в 36 лет. Об этом тоже ,к сожалению, не стоит забывать.
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Ответ Максим Пестов
Вот теперь у Новака начинается турнир, все, что было до этого детский лепет (учитывая космический уровень Новака). Реальное испытание в виде Синнера, а затем Алькараса/Медведева. Но напомню, Новак НИКОГДА не проигрывал полуфиналы и финалы АО (10-0 на обеих стадиях)
"Новак НИКОГДА не проигрывал полуфиналы и финалы АО (10-0 на обеих стадиях)"

Всегда бывает первый раз.
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Джоковичу удачи.Синнер тоже неплох и его игра нравится.Пусть будет упорная борьба
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Янник, надо прибавлять
Сегодня плохо сыграл
С джоком с такой игрой шансов нет
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