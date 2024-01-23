Рублев – болельщику, который в последнем гейме кричал «Андрей, мы знаем, что ты победишь»: «Иди в жопу, #####, пожалуйста. ####### вообще»
Андрей Рублев ответил на крик зрителя в концовке четвертьфинала Australian Open.
Он уступил Яннику Синнеру со счетом 4:6, 6:7(5), 3:6.
В последнем гейме болельщик на трибуне крикнул: «Андрей, мы знаем, что ты победишь».
Рублев отреагировал: «Иди в жопу, #####, пожалуйста. ####### вообще».
Рублев 10-й раз проиграл четвертьфинал на ТБШ, он ни разу не выходил в 1/2.
10 из 10 – статистика поражений Рублева в 1/4 финала «Больших шлемов». На Australian Open проиграл Синнеру
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Вежливый парень 🤣🥰
Но Новак с 0/15 начал и все равно победил
разводить... А с Даниилом и Сашей он с детства играет, они лучшие друзья
Просто железобетонная психика у чувака стала. Почти на каждом брейк-пойнте он фигачил эйс.
Очень не люблю Синнера, но он по справедливости выиграл этот матч😢