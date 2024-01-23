Рублев – болельщику, который в последнем гейме кричал «Андрей, мы знаем, что ты победишь»: «Иди в жопу, #####, пожалуйста. ####### вообще»

Андрей Рублев ответил на крик зрителя в концовке четвертьфинала Australian Open.

Он уступил Яннику Синнеру со счетом 4:6, 6:7(5), 3:6.

В последнем гейме болельщик на трибуне крикнул: «Андрей, мы знаем, что ты победишь».

Рублев отреагировал: «Иди в жопу, #####, пожалуйста. ####### вообще».

Рублев 10-й раз проиграл четвертьфинал на ТБШ, он ни разу не выходил в 1/2.

10 из 10 – статистика поражений Рублева в 1/4 финала «Больших шлемов». На Australian Open проиграл Синнеру

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