Рублев – болельщику, который в последнем гейме кричал «Андрей, мы знаем, что ты победишь»: «Иди в жопу, #####, пожалуйста. ####### вообще»

Теги Australian Open болельщики ATP Андрей Рублев брань контент Теннис

Андрей Рублев ответил на крик зрителя в концовке четвертьфинала Australian Open.

Он уступил Яннику Синнеру со счетом 4:6, 6:7(5), 3:6.

В последнем гейме болельщик на трибуне крикнул: «Андрей, мы знаем, что ты победишь».

Рублев отреагировал: «Иди в жопу, #####, пожалуйста. ####### вообще».

Рублев 10-й раз проиграл четвертьфинал на ТБШ, он ни разу не выходил в 1/2.

10 из 10 – статистика поражений Рублева в 1/4 финала «Больших шлемов». На Australian Open проиграл Синнеру

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91 комментарий
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Главное что слово "пожалуйста" не забыл добавить
Вежливый парень 🤣🥰
+133
-1
+132
Местные русские быдлосы весь турнир кричат своим под руки. Удивительно как они не понимают что мешают)
+74
-23
+51
На матчах Андреевой и Калинской семейка одна в каждой паузе орала. Многие тут восхищались, а по мне так - это типа бухого ора, в стиле ТАГИИИЛ! Кринж какой-то, а не поддержка!
+52
-6
+46
Жалко Андрея. Понимаю его состояние(
+20
-4
+16
Ответ Кот под ногами майора
Жалко Андрея. Понимаю его состояние(
Жалеть Рублева — это подкидывать поленья в его внутренний полыхающий костер. Нельзя его жалеть ни при каких обстоятельствах, иначе он так никогда и не справится со своими "тараканами"
+18
-3
+15
Ответ dalmolchun
На матч не успел, шансы были у Рубля?
Были, много, он "не захотел" выигрывать, привычка, после четвертьфинала уезжать домой, да и билеты видимо заранее покупает )
+20
-5
+15
0/8 брейкпоинтов это конечно плохо
Но Новак с 0/15 начал и все равно победил
+13
0
+13
Ответ Рустам Талипов
На матчах Андреевой и Калинской семейка одна в каждой паузе орала. Многие тут восхищались, а по мне так - это типа бухого ора, в стиле ТАГИИИЛ! Кринж какой-то, а не поддержка!
Калинской нравится. Рублев высказал мнение. Андреева слишком юна, чтобы заткнуть,этой ей помешало. Но это реально кринж какой-то..ну в паузах ладно, но после каждого розыгрыша бред орать
+12
-2
+10
Ответ forsp
Второе слово ####### расшифруйте или пару букв откройте)
Надоели, утомили. Но первая "З"
+10
0
+10
Ответ Eugenie Nation
Скорее коррупционнер-чинуш, который может себе позволить такую дорогую страну
Именно. Интеллектуал или человек труда не вели бы так себя тк осознавали бы ценность труда и неуместность фраз. Может ещё бандит. Хотя разницы особой нет.
+12
-3
+9
Давно надо было кому-то его заткнуть. Реально задолбал орать. Ты не на футбол пришел.
+10
-2
+8
А болельщик остряк. Очень вовремя крикнул.
+9
-1
+8
Ответ хихидог
Заметили в туре Андрей дружит именно с такими игроками как он Медведев , Зверев
У него в АТР туре масса друзей, все о нём прекрасно отзываются ,во всех шоу на Tennis TV он в числе первых приглашенных и его обожает публика. Так что не надо тут
разводить... А с Даниилом и Сашей он с детства играет, они лучшие друзья
+7
0
+7
Ответ Рустам Талипов
На матчах Андреевой и Калинской семейка одна в каждой паузе орала. Многие тут восхищались, а по мне так - это типа бухого ора, в стиле ТАГИИИЛ! Кринж какой-то, а не поддержка!
Не то что местные аборигены, алкаши на уиме или жрущие стадионы во время розыгрышей на юсе. Народ не тот, будем честны...
+12
-6
+6
Ответ Dym86
Кричать в такой ситуации "Андрей ты победишь" под руку. Это надо хлебушек в голове иметь. Этот же персонаж орал под руку на второй подаче "ободряющие слова"
Тут я согласен, Рублёву в четвертьфиналах нужно кричать только "Андрей, ты проиграешь". Ну и желательно уже на испанском
+7
-1
+6
Ответ Dym86
Спортс сделайте интервью с этими болельщиками и наведите справки кто такие ))
Через пару лет вью на главной: "Семья-болельщиков, которые орали и пели на АО-24. Где они сейчас и как относятся к антидемократическому режиму в России" .
+6
0
+6
Ответ Eugenie Nation
Местные русские быдлосы весь турнир кричат своим под руки. Удивительно как они не понимают что мешают)
троллят походу
+8
-2
+6
Ответ Lindeman
Рублёв с такой психологией выше 1/4 ТБШ не прыгнет
Даже намного слабее игроки как то выползали случайно в полуфинал БШ, просто у Андрея джекпот подлости или джекпот проклятия не знаю уже как назвать - 0-10)) Рекорд Книги Гинесса во всех видах спорта где навылет играют )). Все пишут про какой-то потолок это чушь - скорее тут судьба. много левых в 1/2 играли даже топ-20 никогда не входили у них тоже потолок получается выше чем у Андрея?)) Конечно, нет.
+5
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+5
Всё правильно сказал
+5
-1
+4
в данном случае согласен с Рублем: такой выкрик звучал как издевка, а не преданность своему кумиру
+4
0
+4
Ответ dalmolchun
Комментарий скрыт
Есть два типа релокантов. Гастарбайтеры без образования либо со средним, средне/специальным. Интеллектуалы, зарабатывающие на хлеб головой, а не руками. Так что, грести всем релокантов под одну гребёнку - глупое занятие...
+6
-2
+4
Ответ Andrey Shvalbe
На тае при счете 5-1 определенно ) Сет он заслужил, но не думаю, что это повлияло бы на результат. Хотя Джоковичу был бы на руку более длинный матч.
похоже тай его и сломал
+4
0
+4
Ответ Eugenie Nation
Скорее коррупционнер-чинуш, который может себе позволить такую дорогую страну
По типу папика Раду Каны?
+3
0
+3
Второе слово ####### расшифруйте или пару букв откройте)
+3
0
+3
Во 2м сете при 4-4 на 4040 был эпичнее крик Рублева, когда пробил Синнер навылет)), я аж вздрогнул.
+3
0
+3
Андрею надо переманить психолога с которым работает Синнер.
Просто железобетонная психика у чувака стала. Почти на каждом брейк-пойнте он фигачил эйс.
Очень не люблю Синнера, но он по справедливости выиграл этот матч😢
+7
-4
+3
Ответ dalmolchun
На матч не успел, шансы были у Рубля?
На тае при счете 5-1 определенно ) Сет он заслужил, но не думаю, что это повлияло бы на результат. Хотя Джоковичу был бы на руку более длинный матч.
+3
0
+3
Кричать в такой ситуации "Андрей ты победишь" под руку. Это надо хлебушек в голове иметь. Этот же персонаж орал под руку на второй подаче "ободряющие слова"
+8
-5
+3
Ответ murzzzzzilka
Андрею надо переманить психолога с которым работает Синнер. Просто железобетонная психика у чувака стала. Почти на каждом брейк-пойнте он фигачил эйс. Очень не люблю Синнера, но он по справедливости выиграл этот матч😢
Есть такое ощущение, что Рублёв вообще с психологом не работает) Я понимаю, если бы он все эти 10 матчей не понятно почему слил, а тут же проблемы технические и ментальные на поверхности.
+2
0
+2
Ответ AFP1
Даже намного слабее игроки как то выползали случайно в полуфинал БШ, просто у Андрея джекпот подлости или джекпот проклятия не знаю уже как назвать - 0-10)) Рекорд Книги Гинесса во всех видах спорта где навылет играют )). Все пишут про какой-то потолок это чушь - скорее тут судьба. много левых в 1/2 играли даже топ-20 никогда не входили у них тоже потолок получается выше чем у Андрея?)) Конечно, нет.
Вот тут согласен, всякие пассажиры типа Шутлера даже в финалах играли. Юхансон вообще смог шлем зацепить. Тех же Багдатиса и Гонсалеса можно вспомнить. Андрей точно не хуже всех перечисленных.
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