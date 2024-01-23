Жоан Лапорта: «Нельзя портить соревнования решениями как на «Бернабеу». «Барсу» беспокоит увиденное. Если так и продолжится, нам будет трудно достичь целей»
Жоан Лапорта считает, что «Реалу» следует прекратить давить на судей.
– Как вы считаете, должна ли федерация принять меры? Ведь давление идет через Real Madrid TV, официальное клубное СМИ.
– Однозначно. И я говорил об этом президенту федерации. Судейский технический комитет подотчетен федерации. Глава федерации сказал мне: «Что было, то было». Они планируют принять меры.
Он также сказал мне, что судьи не чувствуют давления, он хотел меня заверить в этом.
Я отношусь к судейскому коллективу с огромным уважением. Я говорил об этом и продолжаю говорить прямо. Но также мы видим некоторые ситуации, которые серьезно нас беспокоят. Если все так и будет продолжаться, нам будет очень трудно достичь своих целей. Хави, наш тренер, уже сказал об этом.
Футболисты здорово работают, преодолевая ряд трудностей. Футбол – это эпос, истории о превозмогании, о слаженности. Думаю, в этом смысле мы хорошо работаем. Я уверен, что плоды этого труда мы увидим на поле как в плане игры, так и в плане результатов. Но, конечно, нельзя и дальше портить соревнования решениями, подобными тем, что были в воскресенье на «Бернабеу», – отметил президент «Барселоны».
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Смотреть на то, что происходит на Бернабеу - не ОК.
так в сезоне 16-17 они играли нормально, но только ручной судья не засчитал чистый гол Барселоны в игре с Бетисом(1-1) этих очков и не хватило, потому как в очных встречах Барселона была выше. вот так реал и стал чемпионом.
одна радость от этого сезона. так это 500 гол Месси на последней минуте за Барселону, культовое празнование и истерика Рональду))))
Повторю в очередной раз, пока эти два клоуна (Лапорта и Хави) будут рулить в Барселоне, ничего хорошего клубу не светит. Чем быстрее избавятся, тем быстрее увидим возрождение клуба.
Не хотелось бы, чтобы Ла Лига стала чемпионатом одного клуба как Бундеслига или Лига 1.