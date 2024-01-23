Жоан Лапорта: «Нельзя портить соревнования решениями как на «Бернабеу». «Барсу» беспокоит увиденное. Если так и продолжится, нам будет трудно достичь целей»

Жоан Лапорта считает, что «Реалу» следует прекратить давить на судей.

– Как вы считаете, должна ли федерация принять меры? Ведь давление идет через Real Madrid TV, официальное клубное СМИ.

– Однозначно. И я говорил об этом президенту федерации. Судейский технический комитет подотчетен федерации. Глава федерации сказал мне: «Что было, то было». Они планируют принять меры.

Он также сказал мне, что судьи не чувствуют давления, он хотел меня заверить в этом.

Я отношусь к судейскому коллективу с огромным уважением. Я говорил об этом и продолжаю говорить прямо. Но также мы видим некоторые ситуации, которые серьезно нас беспокоят. Если все так и будет продолжаться, нам будет очень трудно достичь своих целей. Хави, наш тренер, уже сказал об этом.

Футболисты здорово работают, преодолевая ряд трудностей. Футбол – это эпос, истории о превозмогании, о слаженности. Думаю, в этом смысле мы хорошо работаем. Я уверен, что плоды этого труда мы увидим на поле как в плане игры, так и в плане результатов. Но, конечно, нельзя и дальше портить соревнования решениями, подобными тем, что были в воскресенье на «Бернабеу», – отметил президент «Барселоны».

«Нужно отреагировать на давление «Реала» на судей». «Барса» в гневе после спорного камбэка «Мадрида»