Жоан Лапорта: «Нельзя портить соревнования решениями как на «Бернабеу». «Барсу» беспокоит увиденное. Если так и продолжится, нам будет трудно достичь целей»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига судьи Жоан Лапорта Альмерия Федерация футбола Испании Футбол

Жоан Лапорта считает, что «Реалу» следует прекратить давить на судей.

– Как вы считаете, должна ли федерация принять меры? Ведь давление идет через Real Madrid TV, официальное клубное СМИ.

– Однозначно. И я говорил об этом президенту федерации. Судейский технический комитет подотчетен федерации. Глава федерации сказал мне: «Что было, то было». Они планируют принять меры.

Он также сказал мне, что судьи не чувствуют давления, он хотел меня заверить в этом.

Я отношусь к судейскому коллективу с огромным уважением. Я говорил об этом и продолжаю говорить прямо. Но также мы видим некоторые ситуации, которые серьезно нас беспокоят. Если все так и будет продолжаться, нам будет очень трудно достичь своих целей. Хави, наш тренер, уже сказал об этом.

Футболисты здорово работают, преодолевая ряд трудностей. Футбол – это эпос, истории о превозмогании, о слаженности. Думаю, в этом смысле мы хорошо работаем. Я уверен, что плоды этого труда мы увидим на поле как в плане игры, так и в плане результатов. Но, конечно, нельзя и дальше портить соревнования решениями, подобными тем, что были в воскресенье на «Бернабеу», – отметил президент «Барселоны».

«Нужно отреагировать на давление «Реала» на судей». «Барса» в гневе после спорного камбэка «Мадрида»

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как же Лапорта и Хави стоят друг друга, где видано что бы так Перес и Анчелотти болтали на право на лево
+24
-8
+16
Конечно сложно, лавочку с подкупом судей походу закрыли…
+20
-8
+12
Платить судьям - ОК.
Смотреть на то, что происходит на Бернабеу - не ОК.
+20
-9
+11
20 лет не беспокоило, а как негреду сняли - сразу начало беспокоить
+8
-3
+5
Бчк ‘шные нытики-игру команды лучше исправьте, один треп и одно нытье, вы уже передавили на судей в разы больше своим нытьем
+4
-1
+3
как же барсе повезло с президентом и тренером. надеюсь, они будут во главе клуба, как можно дольше. #respect
+4
-1
+3
Ответ 2vdhrvmmzf
То ли дело Перес, который прикрывается клубным ТВ и через него полоскает судейство так, как никто в мире не делает
главное что по караоке судей не водит, как некоторые
+5
-2
+3
тут пишут "начните играть нормально"
так в сезоне 16-17 они играли нормально, но только ручной судья не засчитал чистый гол Барселоны в игре с Бетисом(1-1) этих очков и не хватило, потому как в очных встречах Барселона была выше. вот так реал и стал чемпионом.

одна радость от этого сезона. так это 500 гол Месси на последней минуте за Барселону, культовое празнование и истерика Рональду))))
+2
0
+2
Я тащусь от того, что творится в барсе.
+2
-1
+1
Ответ Xm.md
Платить судьям - ОК. Смотреть на то, что происходит на Бернабеу - не ОК.
каким судьям платила барса ? фамилии.
+1
0
+1
И это говорит президент клуба, который 10 лет платил судьям. Про Эвребе и Айтекина вообще молчу.
+2
-1
+1
Это новость специально вышла после ужина, что бы фанаты, негрейра и даже домохозяйки не поперхнулись и не подавились от этой наглости
+3
-2
+1
Начните играть нормально
+2
-1
+1
Негрейра орнул в голосину
+4
-3
+1
больше чем кринж
+1
-1
0
за буквально несколько лет всё внимание к ла лиге скатилось до судейских разборок
0
0
0
Плоды труда Лапорты мы видели в финале суперкубка. Судя по выражению его лица, показанному по ТВ, ему "очень нравится" игра своей команды.

Повторю в очередной раз, пока эти два клоуна (Лапорта и Хави) будут рулить в Барселоне, ничего хорошего клубу не светит. Чем быстрее избавятся, тем быстрее увидим возрождение клуба.
Не хотелось бы, чтобы Ла Лига стала чемпионатом одного клуба как Бундеслига или Лига 1.
0
0
0
Ответ Клубное Тв Реала
Пусть не лезет не в свое дело, если реалу подсудили, значит так надо, ну не мог великий реал слить любителям, это бы понесло репутационные потери
Быстро ты перелогинился)
+1
-1
0
Ответ f0rmoceft
Быстро ты перелогинился)
Что
0
0
0
Ответ Клубное Тв Реала
Что
Ничего ничего, продолжай)
0
0
0
Ответ Xabi Alonso78
Лапорта тоже самое говорил про Стемфорд Бридж в 2009?
а что там было? симуляция Анелька ? это и так все видели.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий