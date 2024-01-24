Овечкин во 2-й раз в сезоне не забил в 7+ матчах подряд. У него 8 шайб в 42 играх

Теги Вашингтон Миннесота Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин во 2-й раз в сезоне не забил в 7+ матчах подряд.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:5).

Сегодня 38-летний россиянин 3 раза бросил в створ ворот. В активе нападающего 28 (8+20) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «минус 13».

Текущая безголевая серия стала для Александра 2-й в сезоне, состоящей из 7 или более игр. Ранее он не забивал в 14 матчах в ноябре и декабре (личный антирекорд в НХЛ).

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами в 1389 играх. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх).

20 комментариев
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Да чего там обсуждать - выглядит как мешок на льду, возраст берет своё. Отличная была карьера, можно и на покой, чтобы команда смогла наконец перестроиться, а не тащить его всеми правдами и неправдами к рекорду.
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Уэйн может спать спокойно)))
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пощай уже в ночную переходит к генсекам. жопы полижет как он умеет. авось должность предложат при корыте.
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Главное сейчас - понять, кто виноват - физрук или Макмайкл?
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Удивительно, что вообще до сих пор пишут про этого старого сбитого летчика
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Какая красивая серия :)
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Чуток, конечно, не хватило до рекорда. А сейчас, в погоне за рекордом, будет портить все свои статистические показатели, которые были добыти на протяжении всей карьеры.
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Всё идёт по плану, все рекорды будут побиты
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+3
Ответ DevilsFan
Это уже не должно быть отдельной новостью.
Раз люди активно комментируют, то должно.
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Это уже не должно быть отдельной новостью.
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Рекорды разные бывают знаете ли.
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Так, кто подскажет. когда рекорд Гретци побьет, а что то тишина..
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Может он перед выборами зажат, волнуется, а поом начнёт по 5 штук класть назло хейтерам
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Ответ Maxim Shumov
Главное сейчас - понять, кто виноват - физрук или Макмайкл?
может ему начать в свои забивать, как вчера это сделал джина?
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Ответ Leon Petov
Всё идёт по плану, все рекорды будут побиты
Рекорд Ничушкина?
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Ответ Leon Petov
Всё идёт по плану, все рекорды будут побиты
Всё будет хорошо, нет никаких поводов для волнения
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