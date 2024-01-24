Овечкин во 2-й раз в сезоне не забил в 7+ матчах подряд. У него 8 шайб в 42 играх

Александр Овечкин во 2-й раз в сезоне не забил в 7+ матчах подряд.

Капитан « » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (3:5).

Сегодня 38-летний россиянин 3 раза бросил в створ ворот. В активе нападающего 28 (8+20) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «минус 13».

Текущая безголевая серия стала для 2-й в сезоне, состоящей из 7 или более игр. Ранее он не забивал в 14 матчах в ноябре и декабре (личный антирекорд в НХЛ).

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами в 1389 играх. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх).