«Формула-1» объявила о договоренности на проведение Гран-при в Мадриде с 2026 года

«Формула-1» договорилась о проведении Гран-при в Мадриде.

Этап будет проходить в Мадриде на трассе городского типа. Как сообщается, контракт между сторонами был подписан сразу на 10 лет – и будет действовать с 2026 по 2035 годы. При этом мадридский этап получит статус . На презентации присутствовал нынешний руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали.

В то же время судьба гонки на трассе « » остается неизвестной. Не исключен вариант, при котором этап в Барселоне сохранит место в календаре чемпионата – на постоянной или ротационной основе в статусе Гран-при Каталонии. Нынешний контракт на проведение Гран-при Испании в Барселоне рассчитан до 2026 года.

Также была представлена схема будущей трассы – длина трека составит 5,47 км с 20 поворотами. Предположительное время прохождения круга за рулем болида «Формулы-1» составит 1.32.

Кто владеет трассами «Формулы-1»?