«Формула-1» объявила о договоренности на проведение Гран-при в Мадриде с 2026 года

Теги Гран-при Испании Формула-1 Барселона-Каталония Авто

«Формула-1» договорилась о проведении Гран-при в Мадриде.

Этап будет проходить в Мадриде на трассе городского типа. Как сообщается, контракт между сторонами был подписан сразу на 10 лет – и будет действовать с 2026 по 2035 годы. При этом мадридский этап получит статус Гран-при Испании. На презентации присутствовал нынешний руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали.

В то же время судьба гонки на трассе «Барселона-Каталония» остается неизвестной. Не исключен вариант, при котором этап в Барселоне сохранит место в календаре чемпионата – на постоянной или ротационной основе в статусе Гран-при Каталонии. Нынешний контракт на проведение Гран-при Испании в Барселоне рассчитан до 2026 года.

Также была представлена схема будущей трассы – длина трека составит 5,47 км с 20 поворотами. Предположительное время прохождения круга за рулем болида «Формулы-1» составит 1.32.

Кто владеет трассами «Формулы-1»?

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Выглядит еще хуже, чем в майями
+8
0
+8
Трасса по пустырям и заводам, такого еще не было
+6
0
+6
Тут от городской трассы только расположение в черте города, ни одного жилого дома или интересного места проезжать не будут. Тупо какие-то склады и пустырь.
+5
0
+5
почти половина поворотов под прямым углом - очередная типичная городская трасса. не самое зрелищное гран-при судя по всему.
+3
0
+3
Судя по схеме будет необгонная говнотрасса. В барселоне хотя бы на прямой можно обгонять.
+1
0
+1
Похоже на старый Абу-Даби
0
0
0
От Мадрида тут что ? ))) Это гран при Челябинска какой-то вдоль сталелитейных заводов.
+1
-1
0
от правой окружности до левого нижнего угла нужно делать прямую, иначе это будет тошнилово
0
0
0
Промзона какая-то. И нейтральный зритель должен захлопать в ладоши?
0
0
0
Ответ fbd
Тут от городской трассы только расположение в черте города, ни одного жилого дома или интересного места проезжать не будут. Тупо какие-то склады и пустырь.
Я думаю к 2026 году построят все. Будут какие-нибудь небоскребы, парк сделают и облагородят. Времени предостаточно, тем более с нынешними технологиями. 2 с половиной года впереди. Не стал бы делать поспешные выводы.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий