Испанская федерация из-за утечки материалов ВАР по игре «Реал» – «Альмерия» обратилась в Гражданскую гвардию

Теги Реал Мадрид Ла Лига происшествия судьи Альмерия Федерация футбола Испании видеоповторы Футбол

После игры «Реал» – «Альмерия» в правоохранительные органы поступила жалоба.

Королевская испанская футбольная федерация сообщила, что направила в Гражданскую гвардию Испании обращение в связи с появлением в общественном доступе аудиовизуальных материалов из системы ВАР.

При этом RFEF занимается и внутренним расследованием обстоятельств утечки.

Федерация в своем заявлении выражает озабоченность сложившейся ситуацией, называя «крайне серьезным» факт публикации закрытой информации.

В интернет попала запись переговоров судей при просмотре эпизода с ударом Винисиуса локтем в лицо Посо, где бразилец не получил карточки. В CTA проведут расследование из-за утечки

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39 комментариев
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Почитал комментарии. посмеялся .

Мадрид тв весь чемпионат давил на судей что бы они судили в их пользу . А теперь когда случился скандал когда арбитр все эпизоды трактовать в пользу одной команды оказывается что виновата Барселона.)))) вот это поворот.
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Кто это сделал- красавчик.
Теперь судьи призадумаются тысяча раз, перед тем как принимать решения.

В принципе, а что тут скрывать?
Надо все в открытую делать, тогда позора будет меньше.
+35
-17
+18
Ответ фк кабинет
Когда будут утечки Вар о липовом пенальти в ворота Лас Пальмаса после нырка Гюндогана?
Нормальный ты стрелочник, конечно)
+21
-7
+14
Ответ фк кабинет
Когда будут утечки Вар о липовом пенальти в ворота Лас Пальмаса после нырка Гюндогана?
жалко что вара не было, когда реал пачками лч брал
+17
-10
+7
Одна из страшных вещей, которую выявило внедрение ВАР - судьи косноязычны и не в состоянии сформулировать свою мысль.
Самое логичное и простое: "Нарушения правил нет, потому что ... (и объяснение почему)" или, напротив, "Был фол, игрок номер 5 бьет по ноге игрока номер 9", от них никогда не услышишь! Сплошные реплики про "Отличная работа" (что в Англии, что в Испании).
А если они не в состоянии ясно мыслить, то как же они принимают решения?
Как раз публикация разговоров должна побудить арбитров будь аргументированными в своих решениях. Сразу качество судейства повысится.
+4
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+4
Когда будут утечки Вар о липовом пенальти в ворота Лас Пальмаса после нырка Гюндогана?
+30
-27
+3
Ответ vfhmsqqp7v
Плак-плак после хет-трика Вини 🤣
скорее плак-плак в кабинете судьи после 0-2 от альмерии в первом тайме .
+5
-4
+1
Ответ фк кабинет
Когда будут утечки Вар о липовом пенальти в ворота Лас Пальмаса после нырка Гюндогана?
Не переключайся с мадридского тв, там точно что-нибудь склеят. Честно и непредвзято🤓
+4
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+1
Ответ alireal
Вообще-то когда Реал брал свою последнюю ЛЧ ВАР уже был.
я про 14-18. 22 это уже другая эпоха в истории мадрида
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Ответ 10ztv
жалко что вара не было, когда реал пачками лч брал
Вообще-то когда Реал брал свою последнюю ЛЧ ВАР уже был.
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Ответ Krauvec Cool
Нет! Тогда судьи ещё больше будут путаться, фильтруя каждое слово. С внедрением ВАР они путаются, а тут ещё разговор будут записывать.
так может они профнепригодны, если их путают десятки повторов с разных камер?! может быть стоит уже объяснять людям о чем они там говорят, принимая свои спорные порой решения?!
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Ответ Krauvec Cool
Легко просто сотрясать воздух сидя на диване. Я бы тоже стал президентом и везде был мир и летали птички.
поразительный инфантилизм
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Ответ Borillaz
поразительный инфантилизм
Это не инфантилизм, а обьективная оценка реальности. Ваши "страховка от ошибок" разобьются о возгласы "судью на мыло", когда поставите пенальти, а после матча будет куча недовольных с своим мнением)
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Ответ Krauvec Cool
Себя поставьте на их место. У каждого судьи есть свои критерии по оценки эпизодов, а большинство эпизодов в футболе оценивает человеческий фактор. ВАР должен работать в качестве помощи арбитру, увидеть эпизод с другого ракурса, а не пытаться насильно изменить его мнение, что сейчас и происходит. Вот же вам примеры, когда разные судьи высказыватся после матчей и у всех разное мнение.
да с удовольствием. за те бабки, которые они получают я готов поставить себя на их место. ещё и со "страховкой от ошибок" в виде вар! все остальное - отговорки в пользу бедных.
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Ответ Borillaz
так может они профнепригодны, если их путают десятки повторов с разных камер?! может быть стоит уже объяснять людям о чем они там говорят, принимая свои спорные порой решения?!
Себя поставьте на их место. У каждого судьи есть свои критерии по оценки эпизодов, а большинство эпизодов в футболе оценивает человеческий фактор. ВАР должен работать в качестве помощи арбитру, увидеть эпизод с другого ракурса, а не пытаться насильно изменить его мнение, что сейчас и происходит.
Вот же вам примеры, когда разные судьи высказыватся после матчей и у всех разное мнение.
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(...)мальчик виноват!
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Я думал в РФС бывают какие-то чудные истории, а тут Испания с Англией просто вершина.
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Ответ фк кабинет
Когда будут утечки Вар о липовом пенальти в ворота Лас Пальмаса после нырка Гюндогана?
Как удобно да переводить стрелки?)
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Нужно срочно поднимать НАТО!
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