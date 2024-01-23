Испанская федерация из-за утечки материалов ВАР по игре «Реал» – «Альмерия» обратилась в Гражданскую гвардию

После игры «Реал» – «Альмерия» в правоохранительные органы поступила жалоба.

Королевская испанская футбольная федерация сообщила, что направила в Гражданскую гвардию Испании обращение в связи с появлением в общественном доступе аудиовизуальных материалов из системы ВАР.

При этом RFEF занимается и внутренним расследованием обстоятельств утечки.

в своем заявлении выражает озабоченность сложившейся ситуацией, называя «крайне серьезным» факт публикации закрытой информации.

В интернет попала запись переговоров судей при просмотре эпизода с ударом Винисиуса локтем в лицо Посо, где бразилец не получил карточки. В CTA проведут расследование из-за утечки