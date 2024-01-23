Испанская федерация из-за утечки материалов ВАР по игре «Реал» – «Альмерия» обратилась в Гражданскую гвардию
После игры «Реал» – «Альмерия» в правоохранительные органы поступила жалоба.
Королевская испанская футбольная федерация сообщила, что направила в Гражданскую гвардию Испании обращение в связи с появлением в общественном доступе аудиовизуальных материалов из системы ВАР.
При этом RFEF занимается и внутренним расследованием обстоятельств утечки.
Федерация в своем заявлении выражает озабоченность сложившейся ситуацией, называя «крайне серьезным» факт публикации закрытой информации.
В интернет попала запись переговоров судей при просмотре эпизода с ударом Винисиуса локтем в лицо Посо, где бразилец не получил карточки. В CTA проведут расследование из-за утечки
Мадрид тв весь чемпионат давил на судей что бы они судили в их пользу . А теперь когда случился скандал когда арбитр все эпизоды трактовать в пользу одной команды оказывается что виновата Барселона.)))) вот это поворот.
Теперь судьи призадумаются тысяча раз, перед тем как принимать решения.
В принципе, а что тут скрывать?
Надо все в открытую делать, тогда позора будет меньше.
Самое логичное и простое: "Нарушения правил нет, потому что ... (и объяснение почему)" или, напротив, "Был фол, игрок номер 5 бьет по ноге игрока номер 9", от них никогда не услышишь! Сплошные реплики про "Отличная работа" (что в Англии, что в Испании).
А если они не в состоянии ясно мыслить, то как же они принимают решения?
Как раз публикация разговоров должна побудить арбитров будь аргументированными в своих решениях. Сразу качество судейства повысится.
Вот же вам примеры, когда разные судьи высказыватся после матчей и у всех разное мнение.