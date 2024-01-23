Из-за травмы Роналду «Аль-Наср» перенес матчи с «Шанхаем» Слуцкого и «Ханчжоу Гринтаун»
«Аль-Наср» перенес матч с китайскими клубами из-за травмы Криштиану Роналду.
«Мы с грустью сообщаем, что, к сожалению, по причинам, не зависящим от «Аль-Насра», турне, состоящее из двух матчей, запланированных на 24 и 28 января, было перенесено на дату, которая будет определена позднее.
Мы приехали сюда, в Шэньчжэнь, с большим уважением к китайским футбольным болельщикам и особенно к фанатам Роналду. Принимая это во внимание, в дополнение к тесным отношениям между Королевством Саудовская Аравия и Китаем, мы, «Аль-Наср», желаем завершить наш тренировочный сбор, как и планировалось, в Шэньчжэне, городе, который тепло и с любовью принял нас и нашего капитана. Кроме того, мы договорились с организаторами назначить новые матчи как можно скорее.
Клуб «Аль-Наср» всегда демонстрировал и подтверждал свою безоговорочную решимость провести это мероприятие и отправился в поездку в полном составе, включая Криштиану Роналду, чтобы принять участие в этом турне.
Мы любим наших китайских болельщиков и надеемся сыграть для них как можно скорее», – говорится в заявлении клуба.
«Аль-Наср» должен был провести товарищеские матчи с двумя китайскими командами – «Шанхай Шеньхуа», которым руководит Леонид Слуцкий, и «Ханчжоу Гринтаун».
Зачем эти отмазки про травмы )
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Как будто он умер, а не травму получил.
У всех в сборных засчитывается.
Все величайшие ЧЕМПИОНЫ МИРА Месси, Пеле и Марадона забивали в товарищеских играх, не говоря о тех, кто во втором эшелоне, что так и не добрались до вершины спорта ФИФА ЧМ.