Из-за травмы Роналду «Аль-Наср» перенес матчи с «Шанхаем» Слуцкого и «Ханчжоу Гринтаун»

Теги Леонид Слуцкий Криштиану Роналду высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Ханчжоу Гринтаун Футбол

«Аль-Наср» перенес матч с китайскими клубами из-за травмы Криштиану Роналду.

«Мы с грустью сообщаем, что, к сожалению, по причинам, не зависящим от «Аль-Насра», турне, состоящее из двух матчей, запланированных на 24 и 28 января, было перенесено на дату, которая будет определена позднее.

Мы приехали сюда, в Шэньчжэнь, с большим уважением к китайским футбольным болельщикам и особенно к фанатам Роналду. Принимая это во внимание, в дополнение к тесным отношениям между Королевством Саудовская Аравия и Китаем, мы, «Аль-Наср», желаем завершить наш тренировочный сбор, как и планировалось, в Шэньчжэне, городе, который тепло и с любовью принял нас и нашего капитана. Кроме того, мы договорились с организаторами назначить новые матчи как можно скорее.

Клуб «Аль-Наср» всегда демонстрировал и подтверждал свою безоговорочную решимость провести это мероприятие и отправился в поездку в полном составе, включая Криштиану Роналду, чтобы принять участие в этом турне.

Мы любим наших китайских болельщиков и надеемся сыграть для них как можно скорее», – говорится в заявлении клуба. 

«Аль-Наср» должен был провести товарищеские матчи с двумя китайскими командами – «Шанхай Шеньхуа», которым руководит Леонид Слуцкий, и «Ханчжоу Гринтаун».

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35 комментариев
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Да просто забоялись играть с Шанхаем Слуцкого, так бы сразу и признали )
Зачем эти отмазки про травмы )
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+61
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Как бы Вы не смеялись и не пытались принизить Роналду, но даже в таком возрасте он бренд и большое имя в мире футбола, на которого хотят посмотреть, увидеть в живую легенду футбола. Ну и Вам Игорь, о чем будет писать, если Криштиану не сыграет. А если не сыграет? Так о чем Вы будете писать? А если еще и не забьет или проведет неудачный товарищеский матч, так вообще просто полет фантазии будет исходить от Вас)
+49
-7
+42
Да просто Роналду испугался Лёню! Понял, что против этого гениального тренера у него нет шансов
+28
-6
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"Мы любим наших китайских болельщиков". Нету у вас китайских болельщиков. Они есть у Роналду. На него они придут даже если он в составе фк Бутырка приедет)
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Мы с прискорбием сообщаем
---------
Как будто он умер, а не травму получил.
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Ответ atomio
мусорные голы сами себя не забьют ))
Как и мусорные коменты сами себя не напишут
+12
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+9
мессиловеры после порки от маверикс и Сальвадора сорвались с цепи))
+15
-9
+6
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Ну значит ты в футболе вообще не шаришь, раз такую ерунду пишешь.
+14
-8
+6
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
🚑
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+5
Леонид Викторович : Ну так нельзя ###
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Ответ Simon Petrikov
чисто интереса для - а КР когда-нибудь играл с командой Слуцкого?
Цска реал же встречались в 1/8 лч как-то
+4
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Клуб 4-5 лиги мира без одного игрока не интересен никому. Вот это я понимаю 4-5 лига мира.
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+2
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Какой аккаунт по счету?
+9
-7
+2
Ответ Igor Shalamov
зато в сборных засчитывается как у Месси
Почему только у Месси?
У всех в сборных засчитывается.
Все величайшие ЧЕМПИОНЫ МИРА Месси, Пеле и Марадона забивали в товарищеских играх, не говоря о тех, кто во втором эшелоне, что так и не добрались до вершины спорта ФИФА ЧМ.
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Ответ corazn blanco
Как бы Вы не смеялись и не пытались принизить Роналду, но даже в таком возрасте он бренд и большое имя в мире футбола, на которого хотят посмотреть, увидеть в живую легенду футбола. Ну и Вам Игорь, о чем будет писать, если Криштиану не сыграет. А если не сыграет? Так о чем Вы будете писать? А если еще и не забьет или проведет неудачный товарищеский матч, так вообще просто полет фантазии будет исходить от Вас)
Ну так-то, да, прямо сейчас Роналду - бренд в большей степени, чем футболист. Хотя для уровня СА (не путать с мировым уровнем) он и футболист по-прежнему топовый. И да, без Роналду его пустынная команда никому не интересна. Но это не отменяет того, что как футболист, он сдает с каждым годом, и будет сдавать. Это - возраст, это нормально.
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Ответ Вальдано
Это когда один гэй важнее команды и её подготовки.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭
Это когда команда зарабатывает на имени своих игроков и травма главной звезды прямым образом влияет на покупку билетов на выставочные матчи, глупенький школьник.
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Цирк без клоуна никуда не едет.
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Как поётся в песне ВИА Лесоповал "А тот Аль-Наср, сказать по правде, он мог вообще вообще вообще не приезжать"
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Успеют сыграть до увольнения Пончика?)
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Из-за травмы Роналду "Аль-Наср" Роналду...
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