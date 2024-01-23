Гути о словах Лапорты про матч «Реала»: «О позоре говорит человек, который лично выписывал чеки Негрейре в качестве президента «Барсы». Ему стоило промолчать»

Гути ответил на слова Жоана Лапорты о матче «Реал» – «Альмерия».

Ранее президент «Барселоны», комментируя победу «Реала» над «Альмерией» (3:2), заявил: «Произошедшее на «Бернабеу» – позор. Судьи должны отреагировать на давление, которое оказывают на них весь сезон».

«Вам не кажется прискорбным, что президент [Лапорта] когда-то платил вице-президенту технического комитета судей (CTA – Sports.ru)? Жаль, что [говорит о судействе в матче «Реал» – « »], хотя прекрасно знал, что платит , потому что именно он подписывал контракт.

Этот человек говорит о позоре и о том, что «Мадрид» влияет на судей, когда лично в качестве президента «Барсы» подписывал чеки для бывшего вице-президента CTA. Лапорте стоило промолчать по этому поводу», – сказал бывший полузащитник « » в эфире El Chiringuito.

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