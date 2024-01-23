Гути о словах Лапорты про матч «Реала»: «О позоре говорит человек, который лично выписывал чеки Негрейре в качестве президента «Барсы». Ему стоило промолчать»
Гути ответил на слова Жоана Лапорты о матче «Реал» – «Альмерия».
Ранее президент «Барселоны», комментируя победу «Реала» над «Альмерией» (3:2), заявил: «Произошедшее на «Бернабеу» – позор. Судьи должны отреагировать на давление, которое оказывают на них весь сезон».
«Вам не кажется прискорбным, что президент [Лапорта] когда-то платил вице-президенту технического комитета судей (CTA – Sports.ru)? Жаль, что Лапорта [говорит о судействе в матче «Реал» – «Альмерия»], хотя прекрасно знал, что платит Негрейре, потому что именно он подписывал контракт.
Этот человек говорит о позоре и о том, что «Мадрид» влияет на судей, когда лично в качестве президента «Барсы» подписывал чеки для бывшего вице-президента CTA. Лапорте стоило промолчать по этому поводу», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире El Chiringuito.
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Проблема с судейством в матчах Реала есть, это видит весь мир годами.
Как решить эту проблему Гути предлагает, ради великого клуба, который теряет многое за эти три очка?
Нет, обвиняет Барселону.
А Альмерия?
Как с ней решать вопрос?
Например, в стиле Гути так получается:
- И это клуб, который ничего никогда не выиграл! Вам стоит помолчать, нищеброды!
Ну что же, отлично.
А по теме есть что сказать то?
Наглейшее ограбление самой слабой команды Чемпионата.
Весь мир видел как убивали одних в угоду другим, но мы просто переведем стрелки)
Часто ты проезжая мимо гаишника, например, останавливаешься и суешь ему 5000,ну так от доброго сердца просто
Но вот сторона обвинения уже 2 год не может доказать, что платежи были за судейскую помощь и никаких доказательств у них нет, хотя уже опросили свыше 40 судей. Даже не могут привести в пример хоть 1 конкретный матч в рамках испанской лиги