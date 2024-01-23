Гути о словах Лапорты про матч «Реала»: «О позоре говорит человек, который лично выписывал чеки Негрейре в качестве президента «Барсы». Ему стоило промолчать»

Теги Барселона Реал Мадрид Гути Ла Лига судьи Жоан Лапорта Альмерия Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Гути ответил на слова Жоана Лапорты о матче «Реал» – «Альмерия».

Ранее президент «Барселоны», комментируя победу «Реала» над «Альмерией» (3:2), заявил: «Произошедшее на «Бернабеу» – позор. Судьи должны отреагировать на давление, которое оказывают на них весь сезон».

«Вам не кажется прискорбным, что президент [Лапорта] когда-то платил вице-президенту технического комитета судей (CTA – Sports.ru)? Жаль, что Лапорта [говорит о судействе в матче «Реал» – «Альмерия»], хотя прекрасно знал, что платит Негрейре, потому что именно он подписывал контракт.

Этот человек говорит о позоре и о том, что «Мадрид» влияет на судей, когда лично в качестве президента «Барсы» подписывал чеки для бывшего вице-президента CTA. Лапорте стоило промолчать по этому поводу», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире El Chiringuito.

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56 комментариев
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Ответ Arok
Я правильно понимаю, суд уже доказал вину Барселоны по делу о выплате денег и влияние Негрейры на матчи каталонцев или что… Может пропустил
разве Барса или Лапорта отрицали, что платили деньги Негрейре?
+37
-13
+24
Опять таки, реакция уровня "Сам дурак".

Проблема с судейством в матчах Реала есть, это видит весь мир годами.
Как решить эту проблему Гути предлагает, ради великого клуба, который теряет многое за эти три очка?
Нет, обвиняет Барселону.

А Альмерия?
Как с ней решать вопрос?
Например, в стиле Гути так получается:
- И это клуб, который ничего никогда не выиграл! Вам стоит помолчать, нищеброды!

Ну что же, отлично.
+49
-28
+21
Как удобно стрелки переводить. 😂😂 Барселона ответит перед судом за выплаты Негрейре, а кто ответит за тот позор, который был в матче с Альмерией?
+25
-12
+13
Я правильно понимаю, суд уже доказал вину Барселоны по делу о выплате денег и влияние Негрейры на матчи каталонцев или что… Может пропустил
+37
-25
+12
Президент Жироны кстати тоже про позор Реала рассказал
+10
-2
+8
Ну хорошо, кольнул Лапорту
А по теме есть что сказать то?
Наглейшее ограбление самой слабой команды Чемпионата.
Весь мир видел как убивали одних в угоду другим, но мы просто переведем стрелки)
+14
-7
+7
Алло, Гути, Барселона ответит по всей строгости, но кто вернет очки Альмерии и кто их оставит в Ла Лиге, если этих очков не хватит для сохранения прописки в Ла Лиге?
+8
-3
+5
Ответ Nikola Shell
Комментарий скрыт
В какой-то иной вселенной, быть может, но не в нашем Мире)
+7
-3
+4
Ответ barca1899messi
то ,что я плачу кому-то за что-то, не значит, что я его покупаю.
Наивность зашкаливает))
Часто ты проезжая мимо гаишника, например, останавливаешься и суешь ему 5000,ну так от доброго сердца просто
+7
-3
+4
Ответ Nikola Shell
Комментарий скрыт
с каких пор гол рукой чистый?
+5
-1
+4
Чеки выписывали с этим согласны. Просим Гути показать матч Барселоны в Ла лиге где творился бы такой же беспредел как в Матче Реал-Альмерия.
+8
-4
+4
Ответ SaH4r.
надеюсь Лапорта подаст в суд на него за клевету
Лапорте бы не присесть в скором времени, ведь расследование когда-нибудь закончится)))
+13
-9
+4
Ответ wmfrxwf5rq
Ну наверное в том, что никто ещё не доказал о том что кто-то вообще вписывал какие-то чеки человеку, о котором большинство узнало то только год назад. Гути видно в своём мирке
Никто, включая Лапорту не отрицает факты выплат. Вопрос в мотивах выплат
+4
0
+4
реал рычажный гути тути
+7
-4
+3
тутти ли вонять??
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+2
И как платежи Негрейре оправдывают вот этот ваш позор с Альмерией? Оба хуже 🤬🤡
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Да даже и платил Негрейре, но это никак не отменяет тот факт, что судейство как минимум было спорное и то, что Реал через своё тв давит на судьей
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Гути на спортсе бы не затерялся
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Ответ Faulheit
разве Барса или Лапорта отрицали, что платили деньги Негрейре?
Так они ответили, что платили за консультации и обзоры, вещдоки имеются.
Но вот сторона обвинения уже 2 год не может доказать, что платежи были за судейскую помощь и никаких доказательств у них нет, хотя уже опросили свыше 40 судей. Даже не могут привести в пример хоть 1 конкретный матч в рамках испанской лиги
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Срочно огнетушитель парню
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Полтора года прошло, а пластинка все та же.
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И в чем он не прав?))
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Я не знаю кто какие чеки видел (балабол Мадридский), а вот судейский произвол и позор Мадрида видели все! И не надо опять загонять за Эвребе 15 летней давности, Реал позорился с тех пор похлеще а позавчера и вовсе вошла в историю кабинета свистка!
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Ответ Harut Hovsepyan
Все решения - по делу. Какой еще вопрос с Альмерией?
Рюдигер может сидеть на шее, а Хоселу толкать в спину.
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Ответ Гномович!
Комментарий удален модератором
Когда говорят Гномович, сразу вспоминаю Стахович, Leon Petov, Оливер Кан Удаляет Роберту, Роман, real_v_dushe, Войд, JENNINGS, Потолковый Лампонюх.
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Комментарий удален модератором
Ответ Темирлан Шаваев
с каких пор гол рукой чистый?
для Реала голы руками - чистые, еще вопросы?
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Ну хорошо, кольнул Лапорту А по теме есть что сказать то? Наглейшее ограбление самой слабой команды Чемпионата. Весь мир видел как убивали одних в угоду другим, но мы просто переведем стрелки)
ты забыл уточнить, весь каталонский мир, а проигравшие всегда будут недовольны
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Ответ А.Э.РАСИМ
Опять таки, реакция уровня "Сам дурак". Проблема с судейством в матчах Реала есть, это видит весь мир годами. Как решить эту проблему Гути предлагает, ради великого клуба, который теряет многое за эти три очка? Нет, обвиняет Барселону. А Альмерия? Как с ней решать вопрос? Например, в стиле Гути так получается: - И это клуб, который ничего никогда не выиграл! Вам стоит помолчать, нищеброды! Ну что же, отлично.
А не закрыть бы тебе свой рот? Проблемы с судейством есть везде. Это твоя проблема, что ты смотрел лишь матч Реала. В любом матче в Испании всегда есть спорные моменты, но всякие Расимы приходят и воняют тут.
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Ответ Leon Petov
Условную Осасуну уже бы отправили во вторую Сегунду за такое. Но не Барсу с протекцией УЕФА
у Реала всё впереди, их ещё могут отправить в след Эспаньола
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