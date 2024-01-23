Товарищеские матчи. «Динамо» победило «Слован», «Ростов» проиграл «Родине»
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в межсезонье.
Товарищеские матчи
Абу-Даби, ОАЭ
«Родина» – «Ростов» – 2:1 (1:0)
Гол «Ростова»: 1:1 – Чернов (68).
«Ростов» (1-й тайм): Рудаков, Терентьев, Вахания, Осипенко, Миронов, Глебов, Байрамян, Шанталий, Комаров, Зубенко, Голенков.
«Ростов» (2-й тайм): Песьяков, Мелехин, Чернов, Кирш, Лангович, Глушаков, Щетинин, Уткин, Азнауров, Комличенко, Роналдо дос Сантос.
Доха, Катар
«Динамо» – «Слован Братислава» Словакия – 2:1 (2:1)
Голы «Динамо»: 1:1 – Чавес (20), 2:1 – Чупаев (39).
«Динамо» (1-й тайм): Шунин, Даса, Лепский, Бальбуэна, Паршивлюк, Чавес, Гагнидзе, Бителло, Макаров, Смолов, Чупаев.
«Динамо» (2-й тайм): Шунин, Даса, Зайдензаль, Фернандес, Бессмертный, Фомин, Бабаев, Бителло, Карраскаль, Гладышев, Тюкавин.
Белек, Турция
«Оренбург» – «Струга Трим-Лум» Северная Македония – 5:1 (2:1)
«Оренбург» (1-й тайм): Ходанович, Адамов, Сиваков, Хотулев, Сидоров, Прохин, Титков, Вера, Марин, Воробьев, Мартынов.
«Оренбург» (2-й тайм): Кеняйкин, Малых, Гойкович, Перес, Полуяхтов, Столбов (Оганесян, 76), Михайлов, Капленко, Башич, Гюрлюк, Обухов.
Голы «Оренбурга»: 1:1 – Сиваков (30), 2:1 – Воробьев (45), 3:1 – Столбов (51, с пенальти), 4:1 – Перес (55), 5:1 – Обухов (62, с пенальти).
Наконец то игра, хоть и на сборах)