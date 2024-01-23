Товарищеские матчи. «Динамо» победило «Слован», «Ростов» проиграл «Родине»

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Словакия Слован Братислава товарищеские матчи (клубы) результаты Первая лига Динамо Москва Родина Москва Футбол

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в межсезонье.

Товарищеские матчи

Абу-Даби, ОАЭ

«Родина» – «Ростов» – 2:1 (1:0)

Гол «Ростова»: 1:1 – Чернов (68).

«Ростов» (1-й тайм): Рудаков, Терентьев, Вахания, Осипенко, Миронов, Глебов, Байрамян, Шанталий, Комаров, Зубенко, Голенков.

«Ростов» (2-й тайм): Песьяков, Мелехин, Чернов, Кирш, Лангович, Глушаков, Щетинин, Уткин, Азнауров, Комличенко, Роналдо дос Сантос.

Доха, Катар

«Динамо» – «Слован Братислава» Словакия – 2:1 (2:1)

Голы «Динамо»: 1:1 – Чавес (20), 2:1 – Чупаев (39).

«Динамо» (1-й тайм): Шунин, Даса, Лепский, Бальбуэна, Паршивлюк, Чавес, Гагнидзе, Бителло, Макаров, Смолов, Чупаев.

«Динамо» (2-й тайм): Шунин, Даса, Зайдензаль, Фернандес, Бессмертный, Фомин, Бабаев, Бителло, Карраскаль, Гладышев, Тюкавин.

Белек, Турция

«Оренбург» – «Струга Трим-Лум» Северная Македония – 5:1 (2:1)

«Оренбург» (1-й тайм): Ходанович, Адамов, Сиваков, Хотулев, Сидоров, Прохин, Титков, Вера, Марин, Воробьев, Мартынов.

«Оренбург» (2-й тайм): Кеняйкин, Малых, Гойкович, Перес, Полуяхтов, Столбов (Оганесян, 76), Михайлов, Капленко, Башич, Гюрлюк, Обухов.

Голы «Оренбурга»: 1:1 – Сиваков (30), 2:1 – Воробьев (45), 3:1 – Столбов (51, с пенальти), 4:1 – Перес (55), 5:1 – Обухов (62, с пенальти).

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Динамо Москва хорошей игры!
+12
-1
+11
Чавес положил классно! Мастер! Вперёд ДИНАМО!
+8
-1
+7
Глушаков, Роналдо...
+4
0
+4
Вперед Динамо ! Чупаева с дебютным голом . Чавес красавчик! Соскучились по вам , ребята .
+1
0
+1
Динамо вперед!
Наконец то игра, хоть и на сборах)
+1
-1
0
Чупаев...ну забил...хорошо.
0
0
0
Ответ Dinamik1
Чупаев ты кто?
Молодой пацан 18 лет, под два метра ростом . Уже за сборную молодежную играл .
0
0
0
Ответ Dinamik1
Чупаев ты кто?
Г
0
0
0
Ответ Пердёж
чет я не понял европейские команды же отказываются с нами играть тем более словаки
Там у Славии после этого уже бомбит не хило. Отказываются теперь играть со Слованом из-за товарняка с Динамо.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий