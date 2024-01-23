КХЛ. «Северсталь» примет «Авангард», «Динамо» сыграет со «Спартаком»

«Северсталь» примет «Авангард» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В другой игре дня «Динамо» сыграет со «Спартаком».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ