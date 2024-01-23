КХЛ. «Северсталь» примет «Авангард», «Динамо» сыграет со «Спартаком»
«Северсталь» примет «Авангард» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В другой игре дня «Динамо» сыграет со «Спартаком».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 23 января, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 23 января, 19.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Например, нельзя называть Ротенбергера нехорошими словами. Я назвал его самозванцем. Где здесь мат, оскорбление, уничижение?..
Нельзя называть СКА хот-догом без хлебобулочного изделия. Хотя это слово вообще никак не оскорбительное — в магазинах на ценниках оно же присутствует.
Болельщики топят за свой исторический клуб ещё со времён СССР. Это же не они назначают Рому, пылесосят таланты и заваливают деньгами. Это их история, такая какая есть, их клуб, их хоккей. Большинство ждёт лучших времён и нового ГТ. Всё правильно делают...