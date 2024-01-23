КХЛ. «Северсталь» примет «Авангард», «Динамо» сыграет со «Спартаком»

Теги Авангард Северсталь Спартак результаты матчей КХЛ Динамо Хоккей

«Северсталь» примет «Авангард» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В другой игре дня «Динамо» сыграет со «Спартаком».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Северсталь – Авангард
Дата проведения
23 января, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Динамо Москва – Спартак
Дата проведения
23 января, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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19 комментариев
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Дерби всех времен Динамо/ Спартак/ЦСКА! Есть уральское дерби Автомобилист /Трактор /Металлург, есть зеленое дерби соседей Ак барс / Салават Юлаев . Есть Волжское дерби , дальневосточное, сибирское дерби . . Но никогда не было исторически , нет и не будет никакого армейского дерби. Придуманное кем -то . Да и просто смешно говорить про дерби записного середняка с великим и легендарным клубом . Всю историю ЦСКА не просто громил СКА , а сокрушал , порой с неприличным двузначным счетом. А уж вынос в последние 7 лет войдет уже в учебники истории отечественного хоккея.
+8
-4
+4
Ответ Раменки за Динамо
Здесь и без мата легко на три дня в парилку улететь. Всё от настроения смотрящего зависит.
Я так понимаю, существуют какие-то стоп-темы.
Например, нельзя называть Ротенбергера нехорошими словами. Я назвал его самозванцем. Где здесь мат, оскорбление, уничижение?..
Нельзя называть СКА хот-догом без хлебобулочного изделия. Хотя это слово вообще никак не оскорбительное — в магазинах на ценниках оно же присутствует.
+3
-1
+2
Ответ vzi
А мой безобидный коммент-вопрос просто удалили? Интересно - за что? Там не было мата.
Здесь и без мата легко на три дня в парилку улететь. Всё от настроения смотрящего зависит.
+4
-2
+2
Ответ Machine Head
Дерби всех времен Динамо/ Спартак/ЦСКА! Есть уральское дерби Автомобилист /Трактор /Металлург, есть зеленое дерби соседей Ак барс / Салават Юлаев . Есть Волжское дерби , дальневосточное, сибирское дерби . . Но никогда не было исторически , нет и не будет никакого армейского дерби. Придуманное кем -то . Да и просто смешно говорить про дерби записного середняка с великим и легендарным клубом . Всю историю ЦСКА не просто громил СКА , а сокрушал , порой с неприличным двузначным счетом. А уж вынос в последние 7 лет войдет уже в учебники истории отечественного хоккея.
Чётко и по делу...
+3
-2
+1
До начала ПО осталось 15 матчей доброго всем хоккея и удачи в предварительных матчах!!!
+2
-1
+1
У Спартака вообще не осталось проходных игр, все соперники серьёзные, надо выходить из пике, верим в КБ и Жамнова!
+1
0
+1
Ответ vzi
Я так понимаю, существуют какие-то стоп-темы. Например, нельзя называть Ротенбергера нехорошими словами. Я назвал его самозванцем. Где здесь мат, оскорбление, уничижение?.. Нельзя называть СКА хот-догом без хлебобулочного изделия. Хотя это слово вообще никак не оскорбительное — в магазинах на ценниках оно же присутствует.
Нельзя касатся темы Украины, Газпрома и всё, что связано с Питером / в оскарбительной форме/.
+1
0
+1
Ответ vzi
А мой безобидный коммент-вопрос просто удалили? Интересно - за что? Там не было мата.
Тебе повезло, что просто удалили, а я только успеваю ,,БАН" на три дня получать.
+1
0
+1
Ответ Раменки за Динамо
Какие там питерские? Кроме двух, остальные из Пскова, Сургута, Сыктывкара и Оленегорска.
А мой безобидный коммент-вопрос просто удалили? Интересно - за что? Там не было мата.
+3
-2
+1
Ответ vzi
Комментарий удален модератором
Какие там питерские? Кроме двух, остальные из Пскова, Сургута, Сыктывкара и Оленегорска.
+3
-3
0
Ответ vzi
Я так понимаю, существуют какие-то стоп-темы. Например, нельзя называть Ротенбергера нехорошими словами. Я назвал его самозванцем. Где здесь мат, оскорбление, уничижение?.. Нельзя называть СКА хот-догом без хлебобулочного изделия. Хотя это слово вообще никак не оскорбительное — в магазинах на ценниках оно же присутствует.
Вот сегодня за Северсталь будет играть защитник Андрей Чуркин, его фамилию писать разрешают. А район Владивостока с одноимённым мысом и жд станцией нельзя, три дня отдыха.
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Ответ vzi
Комментарий удален модератором
Странный вопрос...
Болельщики топят за свой исторический клуб ещё со времён СССР. Это же не они назначают Рому, пылесосят таланты и заваливают деньгами. Это их история, такая какая есть, их клуб, их хоккей. Большинство ждёт лучших времён и нового ГТ. Всё правильно делают...
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Комментарий удален модератором
Победы Северстали!✊🏻
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Вперед, Динамо)
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два матча, и два супер матча
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На Кинопоиске анонс матча Динамо Спартак: «Илья Ковальчук против хейтеров и лучшей команды запада»🤣🤣
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