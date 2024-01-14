Камбэк «Ман Сити», Хендрикс выиграла ЧЕ по фигурному катанию, «Динамо» разгромило «Торпедо», 800 очков Кучерова, победа Анкалаева и другие новости

1. «Манчестер Сити» в гостях одержал волевую победу над «Ньюкаслом» (3:2) в 21-м туре АПЛ, де Брюйне вышел на замену и все решил – гол и голевой пас. «Челси» обыграл «Фулхэм» (1:0).

2. Московское «Динамо» разгромило «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Авангард» победил «Амур», «Автомобилист» проиграл «Ладе».

Михаил Кравец и Денис Наумов помирились перед матчем «Амур» – «Авангард». Ранее судья сказал тренеру омичей «Рот закрой, #####».

3. «Интер» разнес «Монцу» (5:1) в 20-м туре Серии А благодаря дублям Чалханоглу и Лаутаро. «Наполи» дожал аутсайдера «Салернитану» на 96-й минуте (2:1).

4. НХЛ. «Тампа» обыграла «Анахайм» (5:1), Кучеров сделал 3 передачи и первым в сезоне набрал 70 очков. Кроме того, он достиг отметки 800 очков за карьеру – 4-м среди игроков «Лайтнинг» и 10-м среди россиян в истории лиги. «Оттава» победила «Сан-Хосе» (5:4), Тарасенко набрал 1+1, забив победный гол на 59:55. «Вашингтон» без травмированного Овечкина справился с «Рейнджерс» (3:2), Кузнецов сделал результативную передачу. Все результаты дня – здесь.

5. Бельгийка Луна Хендрикс выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию в Каунасе, Анастасия Губанова из Грузии – 2-я, бельгийка Нина Пинзарроне – 3-я.

Итальянцы Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания) – вторые, Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – третьи, Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия) – восьмые. Третий день турнира посетили 12 тысяч болельщиков – все билеты проданы.

6. Трансферы. Защитник «Зенита» Круговой близок к переходу в ЦСКА летом, возможно, «Краснодар» поборется за него, но у «быков» есть и другие цели. Армейцы передумали покупать защитника сборной Туниса Грама. Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян перейдет в «Ференцварош» за 1,1 млн евро, его тренер Сергей Юран не понимает отъезд в Венгрию.

7. Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен выиграл спринт на 5-м этапе Кубка мира в Рупольдинге, итальянец Томмазо Джакомель – 2-й, норвежец Тарьей Бо – 3-й. Кристиансен использовал препарат из списка WADA во внесоревновательный период: «Преднизолон. Он запрещен в соревновательный».

8. Лидер Бундеслиги «Байер» одолел «Аугсбург» (1:0), забив на 94-й и продлив рекордную серию без поражений до 26 матчей. Также в 17-м туре «Лейпциг» уступил «Айнтрахту» (0:1), а «Боруссия» Дортмунд разгромила «Дармштадт» (3:0) в гостях.

9. НБА. «Милуоки» крупно обыграл «Голден Стэйт» (Карри получил выходной) и другие результаты.

10. Александр Большунов выиграл классический спринт на 5-м этапе Кубка России по лыжам в Казани, Сергей Ардашев – 2-й, Иван Горбунов – 3-й. У женщин победила Анастасия Фалеева, Ольга Сергеева – 2-я, Екатерина Евтягина – 3-я.

11. Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила Алене Остапенко из Латвии в финале турнира в Аделаиде.

12. «Локомотив-Кубань» отыгрался с «-16» и нанес ЦСКА третье поражение в сезоне Единой лиги ВТБ, «Енисей» победил «Руну», УНИКС уступил «Парме».

13. Как там наши в Европе? Головин отдал голевой пас, но это не спасло «Монако» – поражение от «Реймса» (1:3) в 18-м туре Лиги 1. «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна уступил «Атлетику» (1:2) в баскском дерби – россиянин в 20 матчах за клуб Ла Лиги сделал 1 результативный пас.

14. Вечер бокса в Квебеке. Имам Хатаев нокаутировал Михала Лудвичака во втором раунде и другие результаты.

15. UFC Fight Night 234. Магомед Анкалаев нокаутировал Джонни Уокера во втором раунде и другие результаты.

16. Стартовали Кубок Азии и Кубок Африки по футболу.

17. 16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен снялся с турнира претендентов, который пройдет в апреле в Торонто.

Цитаты дня:

Ван Дейк о «Золотом мяче»-2019: «Если бы заслуживал – победил бы. Проиграть Месси – не худшее на свете. Оказаться между ним и Роналду, двумя из 5 лучших игроков в истории, уже повод для гордости»

НХЛ об отстранении Израиля: «Мы обеспокоены. Призываем ИИХФ предпринять необходимые шаги, чтобы израильские сборные не были несправедливо исключены из соревнований»

Мостовой о работе: «Жду предложений из РПЛ. В Медиалиге пускай будут те, кто два гола за карьеру забил. Мы не для этого играли и прославляли страну во всем мире»

Тарасова о фигуристах из России, представляющих другие страны: «Правильно делают, что уходят. Спорт – это их жизнь, профессия, им надо выступать»

Депутат Милонов о фехтовальщиках, уехавших в США: «Предатели. Успеха у них точно не будет. Их будут использовать как известные предметы и выкинут»

Гуськов о поддержке Путина: «Наша экономика движется в правильном направлении даже в это непростое время»