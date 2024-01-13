Круговой близок к переходу в ЦСКА летом. Согласован контракт по схеме «4+1» с отступными для европейских клубов (Иван Карпов)

Данил Круговой близок к переходу в ЦСКА летом.

По данным инсайдера Ивана Карпова, армейцы согласовали с защитником контракт по схеме «4+1», где «прописаны адекватные отступные для Европы».

поучаствовал в 12 матчах « » в этом сезоне и отметился одно голевой передачей. Его статистика – здесь.

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