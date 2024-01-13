Круговой близок к переходу в ЦСКА летом. Согласован контракт по схеме «4+1» с отступными для европейских клубов (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Данил Круговой Футбол

Данил Круговой близок к переходу в ЦСКА летом.

По данным инсайдера Ивана Карпова, армейцы согласовали с защитником контракт по схеме «4+1», где «прописаны адекватные отступные для Европы».

Круговой поучаствовал в 12 матчах «Зенита» в этом сезоне и отметился одно голевой передачей. Его статистика – здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пока не будет фото с Бабаевым - никто не поверит )

Но если это все таки правда, то для ЦСКА, на мой взгляд, просто шикарное подписание: хороший российский игрок на проблемную для команды позицию, которую сейчас вынужденно закрывает Милан.
Жаль, конечно, что только летом перейдет, но зато бесплатно )

Надеюсь, Данил принесет много пользы ЦСКА )
+26
-7
+19
Ответ Moonwalker
Если есть шансы играть, то надо идти. Игрок не топовый, но добротный. При нормальной практике еще может прогрессировать Не повезло, что играет на позиции Сантоса, у которого весьма сложно выиграть конкуренцию. Так что, если есть желание играть, то лучше уходить.
В этом сезоне Сантос уже не такой тропарь как в предыдущих годах, можно и постараться выбить из основы
+5
0
+5
Ответ Кирилл
Ну вы то, как болельщик Зенита, должны знать, что он Данил, а не Даниил )
Автозамена, исправил моментально)
+5
-1
+4
Жаль. Одна надежда, что это Карпов. Соврет - недорого возьмет.
+5
-3
+2
Источниик Карпова - Мутко против?
+3
-2
+1
Ответ freeman123
В этом сезоне Сантос уже не такой тропарь как в предыдущих годах, можно и постараться выбить из основы
Ну так и вся команда сейчас просела, очевидно, что Сантос - звено всего механизма и вряд ли будет тащить один. Но, имхо, ниже определенного уровня все равно не падает, а Круговой чуть менее стабилен на данный момент. Я же говорю, в целом, не важно, где, если есть шанс играть чаще, надо играть. Парню уже 25 лет.
+1
0
+1
Ваня ещё от новогодних не отошёл? Увидел очередной инсайд от мутко против и решил развить тему?)
+1
-1
0
Думаю, продлит контракт.
+1
-1
0
Теперь понятно почему интересовались Беральдо.
0
0
0
а я рад за него))) в Зените он действительно мало времени получает))) но игрок очень хороший, который должен развиваться ещё больше))) надеюсь ЦСКА сделает это, если конечно это правда)))
0
0
0
не понятно, зачем, но пусть будет.
0
0
0
Ответ Кирилл
Пока не будет фото с Бабаевым - никто не поверит ) Но если это все таки правда, то для ЦСКА, на мой взгляд, просто шикарное подписание: хороший российский игрок на проблемную для команды позицию, которую сейчас вынужденно закрывает Милан. Жаль, конечно, что только летом перейдет, но зато бесплатно ) Надеюсь, Данил принесет много пользы ЦСКА )
Надеюсь, Данил принесёт много пользы Зениту!
+10
-10
0
Ответ freeman123
Надеюсь, Данил принесёт много пользы Зениту!
Ну вы то, как болельщик Зенита, должны знать, что он Данил, а не Даниил )
+7
-7
0
Ответ Кирилл
Пока не будет фото с Бабаевым - никто не поверит ) Но если это все таки правда, то для ЦСКА, на мой взгляд, просто шикарное подписание: хороший российский игрок на проблемную для команды позицию, которую сейчас вынужденно закрывает Милан. Жаль, конечно, что только летом перейдет, но зато бесплатно ) Надеюсь, Данил принесет много пользы ЦСКА )
К переходу в ЦСКА ЛЕТОМ)
0
0
0
Ответ Вячеслав Припузов
Можно только порадоваться за него, игровая практика для нормального футболиста важнее всего ...
Здесь бы посмотреть его статистику...не уверен,что в ЦСКА будет основным.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий