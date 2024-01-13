Ван Дейк о «Золотом мяче»-2019: «Если бы заслуживал – победил бы. Проиграть Месси – не худшее на свете. Оказаться между ним и Роналду, двумя из 5 лучших игроков в истории, уже повод для гордости»

Вирджил ван Дейк не сильно переживает из-за того, что не выиграл «Золотой мяч».

– Думаете ли вы о своем втором месте в 2019-м до сих пор?

– Порой люди спрашивают меня об этом. Но второе место – это уже нечто особенное. Не так много футболистов, способных сказать, что были так близки к победе или набрали столько очков (679, на 7 меньше, чем у – Sports.ru) в голосовании.

Когда я был моложе, то даже не думал, что могу забраться так высоко и получить такое признание. И я по-настоящему это ценю. Это вселило в меня уверенность и помогло заслужить еще одну номинацию. Надеюсь, что смогу это повторить.

– Считаете ли вы, что заслужили награду в тот год?

– Я оказался между двумя из пяти лучших футболистов всех времен (Месси и – Sports.ru). Мне, защитнику, оказаться в такой компании – это уже повод для гордости.

Если бы я заслуживал, я бы победил. Вот как я на это смотрю. На все есть причина.

И, честно говоря, проиграть Месси – это не худшее на свете. Конечно, я бы предпочел победить, но и такое признание от всего мира – это повод гордиться, – сказал защитник « » в интервью France Football.

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