Ван Дейк о «Золотом мяче»-2019: «Если бы заслуживал – победил бы. Проиграть Месси – не худшее на свете. Оказаться между ним и Роналду, двумя из 5 лучших игроков в истории, уже повод для гордости»
Вирджил ван Дейк не сильно переживает из-за того, что не выиграл «Золотой мяч».
– Думаете ли вы о своем втором месте в 2019-м до сих пор?
– Порой люди спрашивают меня об этом. Но второе место – это уже нечто особенное. Не так много футболистов, способных сказать, что были так близки к победе или набрали столько очков (679, на 7 меньше, чем у Лионеля Месси – Sports.ru) в голосовании.
Когда я был моложе, то даже не думал, что могу забраться так высоко и получить такое признание. И я по-настоящему это ценю. Это вселило в меня уверенность и помогло заслужить еще одну номинацию. Надеюсь, что смогу это повторить.
– Считаете ли вы, что заслужили награду в тот год?
– Я оказался между двумя из пяти лучших футболистов всех времен (Месси и Криштиану Роналду – Sports.ru). Мне, защитнику, оказаться в такой компании – это уже повод для гордости.
Если бы я заслуживал, я бы победил. Вот как я на это смотрю. На все есть причина.
И, честно говоря, проиграть Месси – это не худшее на свете. Конечно, я бы предпочел победить, но и такое признание от всего мира – это повод гордиться, – сказал защитник «Ливерпуля» в интервью France Football.
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А Ван дейк при 4:0 что делал? Да за всё ЛЧ не было такого, чтобы он спас в соло или что-то ещё. Просто сам Ливерпуль в целом был как команда сильнее. И Ван Дейк был качественным винтиком механизма, но не образующей его частью.
Комментаторы спортса: Аряяя несправедливо и куплено!!! ужас!!!
Не интересно читать фанатов кринжа, вы после 18.12.2022 неактуальны как и сам кринж.
Когда была работа, то есть на Камп Ноу — мало что получилось.
2) Неста, Терри, Фердинанд, Видич, Рамос, Пике, Кьеллини, Бонуччи, Хуммельс, Боатенг - 0 попаданий в топ-5 ЗМ на всех
Ван дик - 2 место, в 7 очках от Величайшего
Как-то подозрительно "внезапно" все вспомнили, что защитники тоже люди
Хорошо что этот ЧМ выигран не таким образом как 3 ЛЧ Реала, с помощью КАШАИ, ОЛИВЕР, ЧАКЫР, РОККИ, БРЫХ, КЛАТЕНБУРГ.
Месси из 5 ЧМ бил пенальти только а 1.
Рюналду из 5 ЧМ бил пенальти в 4.
Вот кого ташили во всех ЧМ даря пенальти на каждом ЧМ.
Не случайно ходят в шапочке из фольги и пьют йод🤣
Ведь Чемпионство через две серии пенальти, что ВСЕГДА лотерея, это именно так покупаются турниры.
А еще 2 пенки в ворота Аргентины в финале это прям выдает покупку ЧМ🤣
Ой, сорри, у меня фольга закончилась)
https://www.youtube.com/watch?v=TqS63YvgpBU
На ЗМ-2019 Роналду не явился)
В ответ на просьбу прокомментировать отсутствие Роналду на церемонии, ван Дейк сказал: «Разве Роналду был претендентом на „Золотой мяч“?».😂
А ведь были ещё Ди Стефано, Кройфф, Г. Мюллер, Бекенбауэр, Мальдини, Яшин, Пеле, Марадона, Зидан, Пушкаш, Гарринча, Хави, Иньеста.
КАШАИ, ОЛИВЕР, ЧАКЫР, РОККИ, БРЫХ, КЛАТЕНБУРГ. Без них 0 ЛЧ.
Это для Ромки, где Пеле считает Месси лучшим чем 🐫.
Пеший все ЛЧ с Эверебе.
С Барсой Негрейра.
Чемпионат мира с шейхами.
Все трофеи и награды его дутые.
А ЗМ были достойны другие футболисты.
Для всего мира ЧМ - турнир номер 1 в спорте, что подтверждают многомиллионные опросы.
433 недавно спросили 70 миллионов своих подписчиков, какой турнир самый главный в спорте:
90% забрал ЧМ.
Так что не обманывай себя)
Без ЧМ в один ряд с Месси, Пеле и Марадоной твой кумир никогда не встанет, его таковым никто не признает, ни фанаты, ни сми, ни одна организация.
Я не знаю на что ты надеешься.
Весь мир не сойдет с ума, как инстаграмная фан база роналду.