Ван Дейк о «Золотом мяче»-2019: «Если бы заслуживал – победил бы. Проиграть Месси – не худшее на свете. Оказаться между ним и Роналду, двумя из 5 лучших игроков в истории, уже повод для гордости»

Теги Криштиану Роналду Ливерпуль Сборная Португалии по футболу сборная Нидерландов по футболу МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Вирджил ван Дейк Интер Майами Футбол

Вирджил ван Дейк не сильно переживает из-за того, что не выиграл «Золотой мяч».

– Думаете ли вы о своем втором месте в 2019-м до сих пор?

– Порой люди спрашивают меня об этом. Но второе место – это уже нечто особенное. Не так много футболистов, способных сказать, что были так близки к победе или набрали столько очков (679, на 7 меньше, чем у Лионеля Месси – Sports.ru) в голосовании.

Когда я был моложе, то даже не думал, что могу забраться так высоко и получить такое признание. И я по-настоящему это ценю. Это вселило в меня уверенность и помогло заслужить еще одну номинацию. Надеюсь, что смогу это повторить.

– Считаете ли вы, что заслужили награду в тот год?

– Я оказался между двумя из пяти лучших футболистов всех времен (Месси и Криштиану Роналду – Sports.ru). Мне, защитнику, оказаться в такой компании – это уже повод для гордости.

Если бы я заслуживал, я бы победил. Вот как я на это смотрю. На все есть причина.

И, честно говоря, проиграть Месси – это не худшее на свете. Конечно, я бы предпочел победить, но и такое признание от всего мира – это повод гордиться, – сказал защитник «Ливерпуля» в интервью France Football.

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177 комментариев
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Ответ Cruel Snake
Комментарий удален пользователем
То, что в 2020 году Левандовски не выдали золотой мяч - это просто позор. Да, был короновирус - но сезон-то доиграли
+68
-8
+60
Здесь сложно не согласиться с Ван Дейком. Ливерпуль был лучшим в мире в тот год и по праву взял ЛЧ. Но Месси, как игрок, тоже был лучшим в мире. Чуть ли не в одиночку затащил Барсу так высоко в ЛЧ.
+73
-20
+53
Ответ CHELSEA_2008
4:0 в личке, больше трофеев. Но это же Меся и его пиар 😃
4:3 в личке. Месси вообще-то на Камп Ноу неплохо так разорвал Ливер, дубль положил. Причем играл хорошо не только с Ливером, но и в 1/8 и 1/4.

А Ван дейк при 4:0 что делал? Да за всё ЛЧ не было такого, чтобы он спас в соло или что-то ещё. Просто сам Ливерпуль в целом был как команда сильнее. И Ван Дейк был качественным винтиком механизма, но не образующей его частью.
+42
-17
+25
Ответ Денис Ширинов
Как обычно все куплено, ладно бы, если бы Барса лч взяла
Ван Дейк: Я согласен с тем, что ЗМ выиграл Месси

Комментаторы спортса: Аряяя несправедливо и куплено!!! ужас!!!
+25
-10
+15
Какой красавец! Какой шикарный ответ. Ни слова лишнего. Молодчик!
+20
-5
+15
Ван дейк умничка!
+15
-4
+11
Ответ BananaMantana
Не надо ляля, Олег. Барса Вальверде строилась на комфорте Месси. Все было для Лео в ней начиная с тренировок заканчивая круговой перепасовкой вокруг одного игрока, чтобы ему было удобно выходить на убойную позицию где он может дать пас или забить. Против аутсайдеров работало на ура, против топов вообще почти не работало. Но всех все устраивало. Включая болельщиков. Такое ощущение, что весь совет директоров Барселоны и сам тренер это типичные фанаты со спортса. вы бы +- сделали бы так же, только естественно по хуже в реализации. Напоминаю на этом клуб и погорел. Зато у Месси на 2-3 мячика больше. Это самое главное )
вокруг комфорта Месси игра была выстроена, потому что ничего другого выстроено не было. Достаточно посмотреть игры без него
+12
-2
+10
Ответ Alex Armstrong
Главное, что все знают, КАК месси чемпионом мира стал. Неслыханный рекорд по пенкам на одном турнире , которые все мягко сказать , спорные. Это и останется в веках. Как и один гол с игры на 5 п/о ЧМ. Утешение для его фанатиков разве то, что и он был забит в ворота самой Австралий))). Вот это и останется на века
У него гол с игры в финале ЧМ в ворота Франции. Очем ты вообще?
+8
-3
+5
Ответ BananaMantana
Не надо ляля, Олег. Барса Вальверде строилась на комфорте Месси. Все было для Лео в ней начиная с тренировок заканчивая круговой перепасовкой вокруг одного игрока, чтобы ему было удобно выходить на убойную позицию где он может дать пас или забить. Против аутсайдеров работало на ура, против топов вообще почти не работало. Но всех все устраивало. Включая болельщиков. Такое ощущение, что весь совет директоров Барселоны и сам тренер это типичные фанаты со спортса. вы бы +- сделали бы так же, только естественно по хуже в реализации. Напоминаю на этом клуб и погорел. Зато у Месси на 2-3 мячика больше. Это самое главное )
Не читал, минус и пролистал дальше.
Не интересно читать фанатов кринжа, вы после 18.12.2022 неактуальны как и сам кринж.
+12
-7
+5
Ответ Cruel Snake
Защитник! Защищал ворота, что-бы и был этот 0
Это, конечно, не вина Ван Дейка, но у него в том матче абсолютно не было работы.

Когда была работа, то есть на Камп Ноу — мало что получилось.
+6
-1
+5
Ответ CHELSEA_2008
И до сих пор ни одной минуты в финале ЛЧ без Хави и Иньесты 😃
И 240 минут в финалах ЧМ.
+9
-4
+5
Ответ JENNINGS
Не всегда «Золотой мяч» выигрывает тот, кто заслуживает В 2019 г. данный приз объективно и по всем параметрам должен был забирать Ван Дейк: - Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19 - Обладатель Суперкубка УЕФА: 2019 - Победитель Клубного чемпионата мира по футболу: 2019 - Лучший защитник года по версии УЕФА: 2018/19 - Входит в состав символической сборной года по версии ФИФА - Входит в состав символической сборной года по версии FIFPro - Команда года по версии European Sports Media - Входит в состав символической сборной года по версии УЕФА - Символическая сборная Лиги чемпионов УЕФА - Лучший защитник Лиги чемпионов УЕФА 2018/19 - Игрок года по версии футболистов ПФА: 2019 - Игрок сезона английской Премьер-лиги - Игрок сезона в «Ливерпуле» 2018/19 - Входит в состав команды года по версии ПФА - Символическая сборная Лиги наций УЕФА 2019 - Лучший футболист года в Европе по версии УЕФА: 2019 Но в тот год снова победила небезызвестная пиар-машина одного человека
Можно было написать «я фан Криша». Мы бы поняли без полотна текста😁
+8
-3
+5
1) Месси-2019 - сильнейший футболист в истории после Месси-2015 и Месси-2012.

2) Неста, Терри, Фердинанд, Видич, Рамос, Пике, Кьеллини, Бонуччи, Хуммельс, Боатенг - 0 попаданий в топ-5 ЗМ на всех

Ван дик - 2 место, в 7 очках от Величайшего

Как-то подозрительно "внезапно" все вспомнили, что защитники тоже люди
+17
-13
+4
Ответ Дороф
Ронни, как и вся сборная Бразилии, отлетели в 1/4 от Франции. Так что Роналдиньо не обокрали.
Так ЧМ все-таки единственное, что имеет значение?) А что ж тогда по Хохланду-то столько слёз от глоров одного марокканца было?
+5
-2
+3
Ответ JENNINGS
Больше, чем мне - это сколько?) Лучше вообще без ЧМ, чем с таким, какой был в Катаре) После поражения в 1 туре все резко засуетились, пошли вытягивания, левые пенки вплоть до финала и в целом лоббирование аргентинцев к трофею, потому что как это Месси и без ЧМ, а тут последний шанс) В 2010 г ЧМ почему-то для вас не являлся главным фактором, а тут ЗМ за что-то прилетел)
В Катаре был лучший ЧМ в истории. И выиграл его лучший футболист в истории.
Хорошо что этот ЧМ выигран не таким образом как 3 ЛЧ Реала, с помощью КАШАИ, ОЛИВЕР, ЧАКЫР, РОККИ, БРЫХ, КЛАТЕНБУРГ.

Месси из 5 ЧМ бил пенальти только а 1.
Рюналду из 5 ЧМ бил пенальти в 4.
Вот кого ташили во всех ЧМ даря пенальти на каждом ЧМ.
+4
-1
+3
Ответ Николай Бойко
То, что в 2020 году Левандовски не выдали золотой мяч - это просто позор. Да, был короновирус - но сезон-то доиграли
и что с ним случилось через пару лет? разучился играть в футбол?
+3
-1
+2
Ответ JENNINGS
Фан объективности, ты хотел сказать :)
Да заметил я твою «объективность» на других ветках 😁 с Артемом подружился что ли? Вроде, раньше комменты были как у человека или я слепой)
+4
-2
+2
Ответ Alex Armstrong
Главное, что все знают, КАК месси чемпионом мира стал. Неслыханный рекорд по пенкам на одном турнире , которые все мягко сказать , спорные. Это и останется в веках. Как и один гол с игры на 5 п/о ЧМ. Утешение для его фанатиков разве то, что и он был забит в ворота самой Австралий))). Вот это и останется на века
Да уж правда, фанаты аль насры знают все)
Не случайно ходят в шапочке из фольги и пьют йод🤣
Ведь Чемпионство через две серии пенальти, что ВСЕГДА лотерея, это именно так покупаются турниры.
А еще 2 пенки в ворота Аргентины в финале это прям выдает покупку ЧМ🤣
Ой, сорри, у меня фольга закончилась)
+6
-4
+2
Ответ AF007
1) Месси-2019 - сильнейший футболист в истории после Месси-2015 и Месси-2012. 2) Неста, Терри, Фердинанд, Видич, Рамос, Пике, Кьеллини, Бонуччи, Хуммельс, Боатенг - 0 попаданий в топ-5 ЗМ на всех Ван дик - 2 место, в 7 очках от Величайшего Как-то подозрительно "внезапно" все вспомнили, что защитники тоже люди
Каннаваро... А кто тогда ЗМ-2006 выиграл?
+7
-5
+2
Ответ Oleg
На сцене стоял Лео с ЗМ.
Это церемония The best в 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=TqS63YvgpBU
На ЗМ-2019 Роналду не явился)

В ответ на просьбу прокомментировать отсутствие Роналду на церемонии, ван Дейк сказал: «Разве Роналду был претендентом на „Золотой мяч“?».😂
+3
-1
+2
Ответ RikkiQuaresma
Согласен, думаю топ-2 лучших игроков в истории намного корректнее.
Ахахахахаха))) Роналду - Человек-пенальти. Без них у него по гол+пас на 90 минут 0,92 по карьере. У Суареса 0,94. У Неймара 0,94. У Левандовского 0,91.У Месси 1,19.
А ведь были ещё Ди Стефано, Кройфф, Г. Мюллер, Бекенбауэр, Мальдини, Яшин, Пеле, Марадона, Зидан, Пушкаш, Гарринча, Хави, Иньеста.
+4
-3
+1
Ответ Alex Armstrong
Главное, что все знают, КАК месси чемпионом мира стал. Неслыханный рекорд по пенкам на одном турнире , которые все мягко сказать , спорные. Это и останется в веках. Как и один гол с игры на 5 п/о ЧМ. Утешение для его фанатиков разве то, что и он был забит в ворота самой Австралий))). Вот это и останется на века
Главное знаю что как Рюналду выиграл все свои ЛЧ.
КАШАИ, ОЛИВЕР, ЧАКЫР, РОККИ, БРЫХ, КЛАТЕНБУРГ. Без них 0 ЛЧ.
+2
-1
+1
Ответ JENNINGS
Я лишь высказал своё мнение, почему я считаю, что Ван Дейк обязан был выигрывать ЗМ 2019. И привёл в качестве аргументации ряд фактов. И вместо конструктивного диалога я снова вижу летящую коричневую субстанцию в меня) Ну давайте, чё))
Я не кидаюсь субстанцией, вроде бы как)), просто немного смешно, что пытаешься формулировать мысли, не выдавая явную обиду. Мнения то разные бывают, а тут сам знаешь в чем дело, Поэтому не могу нЕ могу ничего сделать с желанием подколоть и поязвить 😁
+3
-2
+1
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Психология куколда. Ты или Салах его и заслкживали, а не бородатый пенальтист. Награда себя в целом исчерпала уже лет 15 как и вручают ее кому попало.
Ты же не был на его месте, хотя из комментариев спортса, конечно же, виднее.
+2
-1
+1
Ответ Иван Чеховъ
Роналду заслужил только ЗМ 2008 и ЗМ 2017(если не брать в расчёт позорное судейство).
Так в том то и дело что по факту Месси и двух не заслужил. Ты лишь подтверждаешь неадекватность этой награды
+7
-6
+1
Ответ CHELSEA_2008
Чисто объективно он заслужил ЗМ один раз, когда забил 91 гол. Во всех остальных случаях были варианты.
"Были варианты" это синоним воровства или липовости?..
+3
-2
+1
Ответ Человек1991
Роналду даже не в 20ке лучших в истории ))
5-кратный обладатель Золотого мяча и лучший бомбардир в истории футбола по определению входит в число 5 лучших игроков в истории. Как бы ты не хотел обратного, есть объектные показатели.
+5
-4
+1
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/Ispaniya/spbnews_NI1183299_Pele_spusta_mesac_izmenil_svoje_mnenije_nazvav_Messi_luchshim_igrokom_v_mire_a_ne_Ronaldu

Это для Ромки, где Пеле считает Месси лучшим чем 🐫.
+6
-5
+1
Мессифилоиды могут яро в комментах выступать. Но факт остается фактов.
Пеший все ЛЧ с Эверебе.
С Барсой Негрейра.
Чемпионат мира с шейхами.

Все трофеи и награды его дутые.

А ЗМ были достойны другие футболисты.
+15
-14
+1
Ответ Alex Armstrong
Чемпион мира в 21 веке по этому показателю вообще не может считаться быть в списке лучших. тем более такой липовый , как Месси. ЧМ давно уже не главный турнир в футболе. А так, если уж брать чисто ЧМ, то Мбаппе намного круче твоего месьеи, он кже в первом своем п/о помножил статистику аргентинца на ноль
Ну как кринжу поможет твоя писанина?
Для всего мира ЧМ - турнир номер 1 в спорте, что подтверждают многомиллионные опросы.
433 недавно спросили 70 миллионов своих подписчиков, какой турнир самый главный в спорте:
90% забрал ЧМ.
Так что не обманывай себя)
Без ЧМ в один ряд с Месси, Пеле и Марадоной твой кумир никогда не встанет, его таковым никто не признает, ни фанаты, ни сми, ни одна организация.
Я не знаю на что ты надеешься.
Весь мир не сойдет с ума, как инстаграмная фан база роналду.
+4
-3
+1
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