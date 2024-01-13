«Краснодар» поборется с ЦСКА за защитника «Зенита» Кругового (Metaratings)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Данил Круговой Футбол

Данил Круговой заинтересовал лидера чемпионата России.

По данным Metaratings, «Краснодар» стал одним из претендентов на защитника «Зенита». Он поборется за футболиста сборной России с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Круговой близок к переходу в московский клуб с заключением контракта по схеме «4+1». В «Зените» эту информацию опровергли.

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33 комментария
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грабят конкурента😧 своих воспитанников нету что ли???
+47
-11
+36
Как там, Гранат уже заявил, что ЦСКА и «Краснодар» ослабляют конкурента?
+40
-16
+24
Ответ Shuller18
Кем ослабляют? Лавочником, который перейдет летом в межсезонье?
А Ахметов не лавочником в Краснодаре был? Какие же двойные стандарты.
+25
-5
+20
капец, ослабляют конкурентов!
+27
-11
+16
Ответ Иван Колгашкин
Комментарий скрыт
Заело ?
+13
-5
+8
Ответ Тралл из Питера
Как там, Гранат уже заявил, что ЦСКА и «Краснодар» ослабляют конкурента?
Это другое.
+17
-10
+7
Ответ Иван Колгашкин
Комментарий скрыт
почему это не мне? ) а кому?
+11
-6
+5
Ответ Иван Колгашкин
Комментарий скрыт
а кому?
+4
0
+4
С ЦСКА на трансфером рынке даже Шинник поборется
+3
-1
+2
Директор «Зенита» о переходе Кругового в ЦСКА летом: «Неправда»
+2
0
+2
Ответ Иван Колгашкин
Комментарий скрыт
точно?
+2
0
+2
А следующая новость от директора Зенита: "Неправда", видимо)
+1
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+1
Ответ Иван Колгашкин
Комментарий скрыт
я тут забайтил вас от имени болельщика Динамо Вологда, сорян
+3
-2
+1
Ответ SMART789
Прямое ослабление конкурента У Краснодара видимо совсем нет воспитанников уже 12 по счету игрок из школ Петербурга А жулье из ВЭБ тупо убивает баблом все за счет госкомпании бесконтрольно тратящей наши налоги которые можно было отправить на больницы и школы для сирот Позор
Вы про сложное для страны время забыли упомянуть ☝️
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на кой?
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Круговой наверное офигел,какая " борьба" ведётся!
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чисто по приколу нужно с кем нибудь вступить в переговоры, чтобы посмотреть кто в конечном итоге подпишет
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У Краснодара вся линия защиты сильнее Кругового. Также на лавочке будет сидеть.
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Ответ Shuller18
Кем ослабляют? Лавочником, который перейдет летом в межсезонье?
Это шутка, не надо воспринимать все всерьез
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Ответ Дмитрий9779
Это другое.
конечно, другое.
если меня не подводят глаза, Круговой все ещё в зените.
в чем ослабление?
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Ответ SMART789
Прямое ослабление конкурента У Краснодара видимо совсем нет воспитанников уже 12 по счету игрок из школ Петербурга А жулье из ВЭБ тупо убивает баблом все за счет госкомпании бесконтрольно тратящей наши налоги которые можно было отправить на больницы и школы для сирот Позор
Да, позор, конечно.. И почему так всегда бывает, что на "воре шапка горит" 🤗 Жульё- жульё...
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