«Краснодар» поборется с ЦСКА за защитника «Зенита» Кругового (Metaratings)
Данил Круговой заинтересовал лидера чемпионата России.
По данным Metaratings, «Краснодар» стал одним из претендентов на защитника «Зенита». Он поборется за футболиста сборной России с ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Круговой близок к переходу в московский клуб с заключением контракта по схеме «4+1». В «Зените» эту информацию опровергли.
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если меня не подводят глаза, Круговой все ещё в зените.
в чем ослабление?