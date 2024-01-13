«Краснодар» поборется с ЦСКА за защитника «Зенита» Кругового (Metaratings)

Данил Круговой заинтересовал лидера чемпионата России.

По данным Metaratings, « » стал одним из претендентов на защитника « ». Он поборется за футболиста сборной России с .

Ранее сообщалось, что близок к переходу в московский клуб с заключением контракта по схеме «4+1». В «Зените» эту информацию опровергли.

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