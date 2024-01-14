Магнус Карлсен официально снялся с турнира претендентов
16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен снялся с турнира претендентов, который пройдет в апреле 2024 года в Торонто.
Как сообщила Международная федерация шахмат (ФИДЕ), Карлсен не раз заявлял о нежелании участвовать, но официальное письмо об отказе было получено 13 января.
Таким образом, норвежца заменит азербайджанец Ниджат Абасов, занявший четвертое место на прошлом Кубке мира.
Также в турнире претендентов сыграют россиянин Ян Непомнящий, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, индийцы Сантош Видит, Рамешбабу Прагнанандха, Гукеш Доммараджу, а также представитель Франции Алиреза Фируджа.
Победитель турнира претендентов получит право сыграть в матче за шахматную корону против действующего чемпиона мира – китайца Дин Лижэня.
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