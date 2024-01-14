Магнус Карлсен официально снялся с турнира претендентов

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Алиреза Фируджа Сантош Видит Рамешбабу Прагнанандха Гукеш Доммараджу Ниджат Абасов Шахматы

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен снялся с турнира претендентов, который пройдет в апреле 2024 года в Торонто.

Как сообщила Международная федерация шахмат (ФИДЕ), Карлсен не раз заявлял о нежелании участвовать, но официальное письмо об отказе было получено 13 января.

Таким образом, норвежца заменит азербайджанец Ниджат Абасов, занявший четвертое место на прошлом Кубке мира.

Также в турнире претендентов сыграют россиянин Ян Непомнящий, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, индийцы Сантош Видит, Рамешбабу Прагнанандха, Гукеш Доммараджу, а также представитель Франции Алиреза Фируджа.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть в матче за шахматную корону против действующего чемпиона мира – китайца Дин Лижэня.

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5 комментариев
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Ну может он еще передумает и в будущем вернется. В любом случае всему шахматному миру понятно, кто является лучшим шахматистом на данный момент. А Непо удачи, хоть уже и нервов не осталось за него болеть))
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Ответ Руслан Мухамадиев
Вот и закончилась эпоха! Тем не менее исторически будет на одном уровне с Каспаровым, Карповым, Алехиным и Фишером.
Захочет - встанет с дивана, подтянет штаны и в 27-м году титул себе вернёт)))
+2
0
+2
Вот и закончилась эпоха! Тем не менее исторически будет на одном уровне с Каспаровым, Карповым, Алехиным и Фишером.
+3
-2
+1
Ответ Руслан Мухамадиев
Вот и закончилась эпоха! Тем не менее исторически будет на одном уровне с Каспаровым, Карповым, Алехиным и Фишером.
А мне кажется, что формат поменяют. Классические шахматы сейчас никто не хочет играть.
+2
-1
+1
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